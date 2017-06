Wenn ein Rappe durch den Rhabarber trabt Der Schriftsteller Jan Wagner schreibt bildstark und formbewusst und wird mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet.

Jan Wagner erhält den wichtigsten deutschen Literaturpreis. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Georg-Büchner-Preis seit 1951. Zu den Ausgezeichneten gehören Marcel Beyer, Volker Braun, Sibylle Lewitscharoff, Hans Magnus Enzensberger, Peter Handke. © dpa

Nach einer Lesung Mitte der Neunzigerjahre kam eine elegante ältere Dame auf den Dichter Jan Wagner zu. Sie war eine berüchtigte Lokalgröße, Gründerin eines stadtbekannten Rotlichtetablissements, und lobte ihn: Er habe eine ausgezeichnete Stimme. Wenn es mal nicht so laufe mit den Gedichten, könne er sich gern bei ihr als erotischer Telefondienstleister bewerben. Wagner beschloss, das Angebot als Kompliment aufzufassen. Die echten Auszeichnungen kamen später, es kamen viele, im Jahr 2015 zum Beispiel die Ehrung mit dem Preis der Leipziger Buchmesse – es war das erste Mal, dass dieser Lorbeer an einen Lyriker ging.

Nun hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung entschieden, den renommierten Georg-Büchner-Preis in diesem Jahr an den 45-jährigen Autor zu vergeben. Zu dieser Wahl kann man der Akademie nur gratulieren. Wagner gehört schon lange nicht mehr zu den Geheimtipps, und wenn es stimmt, dass Lyrik wieder mehr gelesen und geschrieben wird, dann könnte das auch an seinen Texten liegen. Der überschäumende Giersch, von dem er in einem Gedicht erzählt, verwandelt sich auf seinem Schreibtisch vom Unkraut zur Wunderblume. Und so ist es oft: Was alltäglich und selbstverständlich erscheint, gewinnt unter seiner Hand eine beinahe magische Kraft. Gerade das Naheliegende erweist sich für diesen Autor oft als die inspirierendste Quelle. Das kann sogar ein gebrauchter Teebeutel auf dem Rand der Küchenspüle sein.

„Seine Gedichte erschließen eine Wirklichkeit, zu der Naturphänomene ebenso gehören wie Kunstwerke, Sujets der Lebens- wie der Weltgeschichte, erste Fragen und letzte Dinge“, heißt es in der Begründung der Akademie. Die Jury rühmt Jan Wagners unerschöpfliche Fantasie. In seinen Texten zeige sich die Welt, als sähe man sie zum ersten Mal. „Lyrik lässt uns staunen, reißt uns aus dem Gewohnten heraus“, sagt er selbst in einem Gespräch.

Alles kann zum Gedicht werden

Doch von Lyrik allein kann kaum ein Schriftsteller leben. Deshalb beschreibt der gebürtige Hamburger seine Arbeit als Dreifelderwirtschaft. Auf einem Feld beackert er als Übersetzer die englischsprachige Lyrik. Auf dem zweiten Feld ist er als Essayist, Vortragskünstler und Rezensent unterwegs. Das dritte aber gehört dem eigenen Dichten. Dort ist das Preisgeld von 50 000 Euro in Büchners Namen gewiss ein willkommener Dünger. Der Preis wird im Oktober in Darmstadt verliehen.

Das Dichten begann Anfang der Neunzigerjahre mit einer losen Blattsammlung. Die Offsetdrucke wurden in einer Schachtel präsentiert und öffneten dem Autor die Türen zur Lyrikszene. Zwischen dem ersten Band „Probebohrung im Himmel“ von 2001 und dem bisher letzten Gedichtband „Regentonnenvariationen“ von 2014 liegen Publikationen, in denen Jan Wagner seine Stimme schärfte und seinen Sinn für die Sprache. Nun kann es sein, dass in biologisch einwandfreier Lautmalerei ein Rappe durch den Rhabarber trabt. Von den Eulenhassern in den Hallenhäusern gar nicht zu reden.

Jan Wagner hat einen Nerv für Sinn und Unsinn, Witz und Ironie, für das, was zunächst doppeldeutig und paradox erscheint. Manchmal erinnern seine Texte an das selbstvergessene und zweckfreie Spiel von Kindern. „Das Schöne ist ja, dass alles zum Gedicht werden kann“, sagt Jan Wagner. Und so schreibt er über teppichdumpfe Nachmittage oder über die Arbeit in einer Globusmanufaktur; „einmal verlegte ich mein Pausenbrot/ in einer Südhalbkugel“, heißt es dann in einem Gedicht.

Allerlei Tiere finden dort einen Platz: Elche, Mücken, Zecken, Ameisen, Koalas und so seltsame Mischwesen wie die Weidenkätzchen. „der fluß denkt in fischen“ heißt die pointierte erste Zeile eines Gedichts, in dem Wagner der tobenden Grammatik der Stromschnellen folgt – so bilderstark wie er schreiben wenige.

Es sind aber nicht nur die Bilder. Lustvoll schnürt der Autor sich ein in das Korsett der klassischen Formen. Er schreibt Sonette und Oden nach allen Regeln der Kunst, und gerade weil er die Regeln beherrscht, kann er sie leicht verletzen. Er pflegt die literarische Tradition nicht um ihrer selbst willen, sondern schaut, wie sie für heutige Erfahrungen taugt. Nie überlässt er dem Zufall, wie ein Reim zum anderen steht, ob sich die Anfangszeile in einer kreisenden Bewegung kurzschließt mit der letzten Zeile. Das muss einem Leser nicht auffallen; die Wirkung stellt sich scheinbar von selbst ein.

Dieses besondere Gefühl für den Rhythmus der Sprache nimmt der Lyriker in seine Prosa mit. Gerade ist ein Band mit Essays und Miniaturen erschienen. Dort ist auch von jenem Angebot der Rotlichtkennerin zu lesen. In den Vorträgen, Dankreden und Zeitungsartikeln schimmert Autobiografisches auf.

Gefangen im Dubliner Käfig

Jan Wagner erzählt vom reich bestückten Bücherschrank seiner Eltern, wo er die ersten Vorbilder fand, die Romantiker und die Expressionisten und bald schon die englischsprachige Dichtung mit großen Säulenheiligen wie Dylan Thomas oder Ted Hughes. Das Anglistik-Studium führte den Autor nach Hamburg, Dublin und nach Berlin, wo er heute lebt. Es verwundert nicht, dass er zu seinen Lieblingsorten die Buchhandlungen und Bibliotheken zählt.

Dazu gehört auch die älteste öffentliche Bücherei von Irland, wo er zwischen dunklen Regalen aus Eichenholz einen Käfig entdeckte. Er sollte vor Diebstahl schützen. Besucher, die einen wertvollen Band zu lesen wünschten, mussten sich in dem Käfig einschließen lassen. Mit einem Band von Jan Wagner in der Tasche würde man sich nicht langweilen.

Jan Wagner: Der verschlossene Raum. Hanser Berlin Verlag, 268 Seiten, 22 Euro

giersch

nicht zu unterschätzen: der giersch

mit dem begehren schon im namen – darum

die blüten, die so schwebend weiß sind, keusch

wie ein tyrannentraum.

kehrt stets zurück wie eine alte schuld,

schickt seine kassiber

durchs dunkel unterm rasen, unterm feld,

bis irgendwo erneut ein weißes widerstandsnest

emporschießt. hinter der garage,

beim knirschenden kies, der kirsche: giersch

als schäumen, als gischt, der ohne ein geräusch

geschieht, bis hoch zum giebel kriecht, bis giersch

schier überall sprießt, im ganzen garten giersch

sich über giersch schiebt, ihn verschlingt mit nichts als giersch.

(Aus: „Regentonnenvariationen“, S. Fischer)

