Wenn die Seele zu lächeln beginnt Populäre Klassik: Das Moritzburg-Festival hat auch im 25. Jahr nichts von seinem Reiz verloren.

Besonderer Klang, besonderes Flair beim Musizieren unter den „Gehörnten“ im Speisesaal des Moritzburger Schlosses. © Oliver Killig

Klassik boomt und wird populärer. Ereignisse wie das Moritzburg-Festival befördern das vehement. Das ambitionierte Stelldichein der Kammermusik, das nun schon zum 25. Male stattfand, klang am Sonntag traditionell mit Mendelssohns Streichoktett aus. Seit 1993 finden sich im Schloss, in dem märchenhaften Bau, den einst Herzog Moritz errichten und dann sein Nachfahre August der Starke zum Lustschloss ausbauen ließ, und an Orten der nicht minder zauberhaften Umgebung Musiker aus aller Welt zusammen, um in wechselnden Besetzungen auf Tuchfühlung zum Publikum zu gehen.

Das Ambiente ist reizend, die malerische Teich- und Waldlandschaft inspiriert Musiker und Zuhörer gleichermaßen. Es hat etwas Sinnliches, vorm Konzert am Schilf entlangzustreifen und Schwänen, Graugänsen, Stockenten bei ihrer entspannten Abendrunde zuzuschauen und dem Rauschen der Kastanien zu lauschen. Wenn die Seele schon vorher lächelt, hat die Musik es nachher noch leichter mit ihr.

Talente aus 19 Ländern

Dieses Jahr kamen zu 17 Konzerten und drei öffentlichen Proben rund 6 500 Besucher, die Plätze waren zu 97 Prozent ausgelastet – eine herausragende Quote, auch im internationalen Vergleich. Es spielten 19 Streicher, fünf Bläser, sechs Pianisten, ein Gitarrist und eine Harfenistin – 13 Musikerinnen und 19 Musiker aus drei Kontinenten. International besetzt war auch die von Geigerin Mira Wang geleitete Festival-Akademie für 50 Klassik-Talente aus 19 Ländern. Cellist Jan Vogler, der das Event mitbegründet hat und nach wie vor leitet, resümiert freudestrahlend: „25 Festivals in Moritzburg und doch in jedem Jahr überraschende und neue Interpretationen. Die Moritzburg-Idee ist lebendig und vital und strahlt mit Kraft in die Musikwelt.“

Manche Melodien, die hier erklingen, waren zur Zeit ihrer Entstehung buchstäblich Popmusik. Eingängige Weisen der Wiener Klassik oder der deutschen Romantik, die auch für historische Unterhaltungskunst stehen. Einige Stücke waren weitverbreitet und äußerst beliebt, obwohl es weder Radio noch Tonträger gab. Und diese Popularität wirkt nach bis heute. Man merkt das am Lächeln der Besucher, wenn ihnen ein Motiv schon bei den ersten Takten vertraut ist.

Ein illustres Beispiel ist Beethovens Piano-Trio in B-Dur, das um 1798 entstand und das Abendkonzert am Sonnabend eröffnete – mit Pianistin Lise de la Salle und Cellist Christian-Pierre La Marca aus Frankreich sowie Wenzel Fuchs, seit 24 Jahren Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker. Es ist das einzige von Beethovens zwölf Trios, in dem die Geige von der Klarinette ersetzt wird. Lise de la Salle entlockte dem Bösendorfer-Flügel mit betörendem Spielfluss wohlige Wärme, ihr feiner Anschlag, La Marcas kerniger Cello-Ton und der nuancenreiche Gesang der Fuchs-Klarinette harmonierten in aufregender Weise, spannungsvoll im Allegretto, versonnen im Adagio. Für den dritten Satz, der dem Werk den Spitznamen „Gassenhauer-Trio“ eintrug, adaptierte der junge Beethoven, wohl auf Wunsch eines böhmischen Klarinettenvirtuosen, das „Pria ch’io l’impegno“ aus Joseph Weigls putziger Seeräuber-Oper „L’amor marinaro“ von 1797 – damals ein schmissiger Schlager reinsten Wassers. Und auch hier und heute sprang der Funke über, die drei Musiker schmunzelten sich eins, das Publikum war hin und weg.

Schuberts F-Dur-Oktett – besetzt als Streichquartett plus Kontrabass, Horn, Fagott und Klarinette – ist ebenfalls ein Werk von hohem Unterhaltungswert. Obwohl der Wiener Meister, der Mozart oder Beethoven keinen Deut nachstand, das Oktett fast zeitgleich mit dem schmerzlich schönen Quartett „Der Tod und das Mädchen“ schrieb, bediente er hier die eher leichtfüßige Tradition der Divertimenti, allerdings mit einer Raffinesse, die ihresgleichen sucht. Von Geiger Alexander Sitkovetsky, der bereits vorab im Porträtkonzert mit Schumanns reifer d-Moll-Sonate und einem Schnittke-Menuett geglänzt hatte, bis zum Fagottisten David Seidel – die am Augenglanz zu erkennenden acht Schubert-Fans waren eine geschlagene Stunde in wundervoller Balance. Die alleraufregendste Passage setzte nach knapp 50 Minuten ein: La Marca legte ein atemberaubendes Cello-Tremolo hin, das Lawrence Power an der Bratsche kühn weiterspann, es zogen schwere schwarze Wolken auf, die aber sogleich auf den Teich hinaus gepustet und gestrichen wurden – „allegro“ heißt ja auch fröhlich, und der jubelnde Schlussbeifall klang wie: „Hurra, wie schön ist doch das Leben!“

Toller Sound im Speisesaal

Das Festival bot Abwechslung, Spannung, Überraschung. Natürlich gibt es Reserven. Gern würde, wer 49 Euro fürs Ticket ausgibt, im Begleitheft mehr als nur fünfzehn Zeilen über ein so komplexes Werk wie das Oktett lesen. Ein paar von den großen Streichquartetten sollten mal ins Programm, manch anderes Werk erklang nun doch schon recht oft. Ein toller Coup aber war es, wieder im Speisesaal des Schlosses zu spielen. Dafür musste ein Schutz-Fußboden eingezogen werden, was viel Geld gekostet hat. Doch hier, unter den Geweihen mit bis zu 36 Enden, klingt diese Musik so gut und trägt so weit, als sollte sie nie ein Ende finden.

