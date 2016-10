Wenn die Liebe abhandenkommt In der Komödie „Bella Figura“ spielt Nina Hoss eine ebenso verzweifelte wie höhnische Geliebte – zu sehen auf Arte.

Theater im Fernsehen: Boris (Mark Waschke) und seine Geliebte Andrea (Nina Hoss) liegen erschöpft übereinander. © © arno declair

Eigentlich müssten sie Schluss machen. Seit vier Jahren ist die alleinerziehende Apothekenhelferin Andrea die verheimlichte Geliebte des verheirateten Glasherstellers Boris. Beide sind Anfang vierzig. Die Schmetterlinge im Bauch haben sich längst davongemacht.

Das Paar parkt vor einem noblen Fischrestaurant. „Oder wir nehmen ein Zimmer im Ibis und vögeln gleich“, sagt Boris. Das Restaurant hat ihm die Gattin empfohlen. Andrea traut ihren Ohren nicht. „Findest du es normal, mit mir in ein Lokal zu gehen, das dir deine Frau empfohlen hat?“. Die gescheite Boulevardkomödie „Bella Figura“ der französischen Erfolgsautorin Yasmina Reza („Der Gott des Gemetzels“) wurde im Vorjahr an der Berliner Schaubühne uraufgeführt. Arte zeigt die Inszenierung von Thomas Ostermeier in einer Aufzeichnung aus dem Theater, leider zu später Stunde. Pech für Boris, dass in dem Lokal die spießige Francoise auftaucht, die beste Freundin seiner Frau. Sie bläst dem Ehebrecher gewaltig den Marsch. Er ist der peinlichen Situation nicht gewachsen und dreht durch.

Boris, anfangs smart, später nervös und weinerlich von Mark Weschke gespielt, steht mit seiner Firma vor der Pleite. Andrea meint verächtlich: „Ein Mann, der vor die Hunde geht, sollte das in aller Stille tun.“ Nina Hoss spielt die tablettensüchtige Apothekenhelferin als höhnische, verhärtete und launische Frau. Ihre Verletztheit versteckt sie hinter zickigem und aggressivem Verhalten. Sie steckt sich ständig eine Kippe an, vertreibt mit Mückenspray die Insekten, stöckelt torkelnd über die Bühne, mühsam die Contenance bewahrend. Boris wird sich nicht von Haus, Frau und Kindern trennen. Trotz aller Tränen kommt sie nicht los von ihm. „Ja, so bin ich“, sagt sie. „Will weg und bleibe und bleibe.“

Im dornigen Beziehungs-Gestrüpp kennt sich die Dramatikerin Yasmina Reza bestens aus. Mit Witz und tieferer Bedeutung schildert sie Lust und Qual der Liebe, dringt tief in das Seelenleben ihrer Figuren ein. Es ist nicht ihr stärkstes Stück, aber publikumswirksam gebaut.

Bella Figura, Sonntag, 23.25 Uhr, Arte

