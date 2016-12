Wenn die Fee ihre Trickkiste auspackt Vier neue Märchen in der Reihe „Sechs auf einen Streich“. Sie bringen Klassiker wie „Hans im Glück“, aber auch vergessene Edelsteine ins Programm.

Machen wir’s den Bienen nach: Prinz Himmelblau (Jonathan Berlin) und Fee Lupine (Ruby O. Fee) kommen sich näher. © radio bremen-foto michael ihle

Wieder mal die böse Königin! Weil sich Prinz Himmelblau selbst eine Braut aussucht, setzt die Mutter Himmel und Hölle in Bewegung, um das Glück zu zerstören. Sie holt sich Hexe Confidante zur Verstärkung, damit diese die beiden mit einem Fluch belegt: Prinz Himmelblau wird schön, aber arrogant, Fee Lupine hässlich, aber rein. Doch Hexenkunst und Fluch haben keinen dauerhaften Erfolg, denn die Feen packen ihre Trickkisten aus. Zu sehen ist das Märchen „Prinz Himmelblau und Fee Lupine“ ab 25. Dezember in der ARD und dann in den dritten Programmen. Es ist eine weitere Märchenverfilmung aus der populären wie erfolgreichen ARD-Reihe „Sechs auf einen Streich“. Seit 2008 wurden bislang 38 Geschichten neu erzählt, die teilweise in den nächsten Tagen laufen.

Neben „Prinz Himmelblau ...“ stehen drei weitere Neuverfilmungen am 1. und 2. Feiertag an. Dabei gibt es Klassiker wie „Hans im Glück“ und „Das singende, klingende Bäumchen“, aber eben auch Edelsteine, die bislang hinter den Hits von Grimm und Andersen zurückgestanden haben. So wie „Prinz Himmelblau...“. Der Film basiert auf einem Feenmärchen von Christoph Martin Wieland aus dessen Märchensammlung Dschinnistan. Wieland war einer der bedeutendsten Schriftsteller der Aufklärung im deutschen Sprachgebiet und der Älteste des klassischen Viergestirns von Weimar, zu dem er neben Herder, Goethe und Schiller gezählt wird.

Nicht nur die modern erzählten, trotzdem poetischen Verfilmungen machen diese Reihe so sehenswert. Es sind interessante Talente besetzt, und in vielen Rollen haben gestandene Mimen Gelegenheit, sich mal von anderen Seiten zu präsentieren. Man denke nur an Veronica Ferres als Hexe im „Blauen Licht“, Robert Stadlober als Rumpelstilzchen, Matthias Brandt als Narziss von einem Staatsoberhaupt in „Des Kaisers neue Kleider“, Sonja Kirchberger als böse „Schneewittchen“-Stiefmutter und Edgar Selge als Wolf im „Rotkäppchen“. Auch diesmal gibt es Überraschungen: In „Prinz Himmelblau ...“ spielt nämlich Mechthild Großmann die böse Königin und Friederike Kempter die Hexe Confidante. Beide agieren sonst vor allem im Münsteraner „Tatort“ publikumswirksam – die eine als kettenrauchende Staatsanwältin Klemm, die Jüngere als dienstbeflissene Assistentin Nadeshda Krusenstern, die für Kommissar Thiel oft genug die Kohlen aus dem Feuer holt. Wie die Weibsen jetzt fluchen und hexen, ist ein Vergnügen.

In den anderen Neuverfilmungen sind etwa Heino Ferch in „Hans im Glück“ und Uwe Ochsenknecht in „Das Märchen vom Schlaraffenland“ zu erleben. Es gilt wieder: „Sechs auf einen Streich“ ist eben Weihnachtsfernsehen für die ganze Familie.

„Prinz Himmelblau und Fee Lupine“, 25. Dezember, 13.45 Uhr; „Das singende, klingende Bäumchen“, 25. Dezember, 14.45 Uhr; „Das Märchen vom Schlaraffenland“, 26. Dezember, 13.35 Uhr; „Hans im Glück“, 26. Dezember, 14.35 Uhr, alle ARD

