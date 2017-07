Wenn die Erinnerungen tanzen Nina Jäckles Roman macht Dresdner Kunstgeschichte lebendig – auch wenn der Verlag mehr verrät als die Autorin.

Kommt im Buch zwar nicht vor, macht aber im Klappentext ordentlich was her: die Dresdner Tänzerin Mary Wigman.

Bereits nach zehn Seiten weiß man so gut wie alles über dieses Buch. Die alt gewordene Tamara Danischewski, Jahrgang 1912, lebt mit ihren Jugenderinnerungen in einem Haus auf dem Land. Sie bewohnt die erste Etage, ihr Mann das Erdgeschoss, sie leben aneinander vorbei. In ihrem „Abrechnungsbuch“ zieht sie nüchtern Bilanz. Als junge Frau studierte sie Ausdruckstanz bei einer berühmten Lehrerin, abends tanzte sie für Geld in einem Kabarett, Mutter schneiderte ihre Kostüme, während die Tochter sich eine große Karriere erträumte.

Von all dem sind nichts als Duplikate geblieben; eine Handvoll ihrer Autogrammkarten, auf denen Tamara einen kraftvollen Sprung vollführt, die Kopie eines Gemäldes, das sie als Einundzwanzigjährige zeigt, in Öl gemalt von einem bekannten Maler. Das Leben selbst erscheint nurmehr als eine Dublette.

Nina Jäckle wurde 1966 in Schwenningen geboren und sagt von sich, dass sie „der Sprache den poetischen Raum der Stille zurückgibt“. Das hat sie in Hörspielen, Erzählungen und Romanen praktiziert, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Zuletzt beeindruckte 2014 ihr Fukushima-Roman „Der lange Atem“. Sie erhielt den Italo-Svevo-Preis und im Vorjahr das Villa-Massimo-Stipendium.

Zwischen Realität und Erfindung

Während Jäckles Zunftgenossinnen und Alterskollegen ihre dürftigen Stoffe wie süßen Brei über mindestens fünfhundert Seiten aufblähen und es doch nur zu kleinen Romänchen bringen, hat es den Anschein, als ob Jäckle mit nur einhundertundneunzig Seiten ein großer Roman gelingt. Weil sie auf den ersten Seiten das Wichtigste bereits umrissen hat, kann die Autorin dieses nun umkreisen, sodass der Roman sich gleichsam um das Zentrum des Geschehens bewegt: den Verlust einer Berufung. Spielend überbrückt Nina Jäckle mehr als ein halbes Jahrhundert und tanzt nach Belieben durch die Zeiten, aber auch zwischen Wirklichkeit und Erfindung hin und her. Im Kabarett lernt Tamara den Maler kennen, der sie im schwarzgrauen Samtkleid porträtieren wird.

Dort begegnet ihr auch jener Mann, der sie heiraten, den Maler einen „Schmierer“ nennen und von ihr verlangen wird, das Tanzen aufzugeben. Etlichen Begebenheiten gibt Nina Jäckle hintergründige Bedeutung. Da ist etwa der Sprung, bei dem die Tänzerin gleichsam abhebt, aber auch den Boden unter den Füßen verliert. Oder ihr Porträt in Öl, das anstelle von Tamara berühmt geworden ist und als Leihgabe in Städten wie Paris und Rom das große Publikum findet, das ihr verwehrt geblieben ist. Auch das „Stillhalten“ im Buchtitel wird zur Metapher, denn stillhalten muss Tamara immer, beim Modellstehen mit einer Iris in der Hand, beim Reden über politische Veränderungen oder später, wenn ihr Mann sie mit anderen Frauen betrügt.

Wie nebenher erfährt der Leser etwas über die Theorien der Tanzlehrerin und über die verstörend realistischen Bilder, die der Maler über das Grauen des Ersten Weltkriegs gezeichnet hat.

Namen von Personen und Orten werden so gut wie gar nicht genannt. Einmal verirren sich ein paar Vornamen in den Text. Zweimal erinnert die Mutter Tamara an ihren gemeinsamen Weg von fern her: Finnland, Lettland, Dresden und Wyborg, Helsingfors, Riga, Wismar, Stolp. In konzentrischen Kreisen bewegt sich das Erzählte auf ein und dieselbe Mitte zu, als würde sich ganz allmählich, aber unausweichlich eine Schlinge zuziehen.

Ob es Verrat an der Autorin oder ihrem Schreibprinzip ist, wenn der Waschzettel Namen wie Mary Wigman, Gret Palucca und Otto Dix preisgibt, die im Roman wohlweislich an keiner Stelle genannt werden, sei dahingestellt. Aber zu Zeiten, da sich in Dresden ein Verein vehement dafür einsetzt, dass die Mary-Wigman-Villa an der Bautzner Straße dem Tanz nicht verloren geht, kommt das Buch gerade recht. Es erscheint an diesem Mittwoch.

Nina Jäckle: Stillhalten. Verlag Klöpfer und Meyer, 190 Seiten, 20 Euro

