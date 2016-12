Wenn der Halbmond sich gegen das Kreuz richtet Hans-Joachim Löwer schildert, wie Christen im Nahen Osten durch Muslime bedroht und bekämpft werden.

Auch wenn der sogenannte Islamische Staat in Syrien und Irak besiegt sein wird, ist der Rest der Welt das Problem nicht los. Im Nordosten Afghanistans, in Libyen und anderswo gibt es genug kleine IS-Ableger, von denen aus der Terror in jede noch so abgelegene Region getragen werden kann. Selbst in westlichen Demokratien gibt es aktive IS-Gruppen und „Schläfer“-Einheiten, die nur auf den Befehl warten, frohen Mutes ein Selbstmord-Attentat zu begehen, um als gefeierte Märtyrer den Heiligen Krieg zur Verteidigung und Ausbreitung des Islams voranzubringen.

Sei es, um die Bevölkerung zu beruhigen, sei es aus diplomatischen oder religionspolitischen Gründen: Religionswissenschaftler, Politiker und Kirchenvertreter haben immer wieder darauf gedrungen, dass man zwischen einem überwiegend friedlichen und toleranten Islam und dem menschenverachtenden Islamismus unterscheiden müsse.

Der Reise-Journalist Hans-Joachim Löwer hat nun ein Buch vorgelegt, in dem er eindringlich beschreibt, unter welchen Bedingungen christliche Minderheiten in der Türkei, in Ägypten, im Libanon, in Syrien und im Irak leben. Seine Berichte bieten keine tiefschürfenden Analysen; Löwer gibt nur wieder, was ihm die Menschen dort erzählten und welchen Herausforderungen sie in einer muslimisch geprägten Mehrheitsgesellschaft ausgesetzt sind.

Realität passt nicht ins deutsche Bild

„Wir wollen nicht ständig um Mitleid betteln. Wir wollen nur unseren Glauben leben“, sagte ihm eine armenische Christin aus dem letzten armenischen Dorf, das in der Türkei noch existiert. Koptische Mönche in Ägypten, maronitische Christen im Libanon, Mitglieder der „Assyrischen Kirche des Ostens“, Melkiten, Katholiken, Griechisch- und Syrisch-Orthodoxe erzählten Löwer in allen Einzelheiten, wie sie bis heute unterdrückt und immer weiter zurückgedrängt werden.

Es ist die Geschichte des Untergangs des orientalischen Christentums in einer Region, in der sein Aufstieg vor 2 000 Jahren begann. Kirchen werden abgerissen und stattdessen Moscheen gebaut, christliche Bibliotheken in Brand gesetzt, Grundstücke enteignet und in den letzten christlichen Refugien Lautsprecher montiert, um Christen mit Koranversen zu beschallen. Von der Polizei unbehelligt, ziehen Schlägertrupps vor christliche Gotteshäuser und brüllen „Allah ist groß!“ Oder sie skandieren „Christen raus!“ und „Tod den Christen!“ Immer wieder kommt es auch zu Entführungen von Christen und happigen Lösegeldforderungen. Nach muslimischem Verständnis hört dieser Kulturkampf nicht auf, bis auch die letzte christliche Gemeinde verschwunden ist.

Sicher gibt es einzelne gebildete und auch einflussreiche Muslime, die solche Ausschreitungen verurteilen und ihren Landsleuten ins Gewissen reden. Aber ihr Einfluss scheint bemerkenswert gering.

Den meisten deutschen Politikern und Kirchenleuten passen solche Geschichten von Unterdrückung und Verfolgung nicht ins Konzept. Sie wollen Versöhnung zwischen den drei großen Buchreligionen und ignorieren darum alle rationalen Argumente, dass Menschen, die unter solchen Bedingungen sozialisiert worden sind, nicht von heute auf morgen umdenken können und sich auf einmal tolerant verhalten. Darum kann es nicht Wunder nehmen, dass islamische Flüchtlinge ihre christlichen Leidensgenossen in den Flüchtlingsheimen genauso malträtieren, wie sie es aus ihrer Heimat gewohnt sind. Christen sind und bleiben nach ihrem Verständnis „Ungläubige“, die bekehrt werden müssen. Werden sie bei ihrem Tun einmal ertappt, erhalten sie Strafen, die – nach den Maßstäben in ihrer Heimat – lächerlich geringfügig sind.

Wer hilft, gilt als schwach

Begegnen gläubige Moslems christlichen Pastoren oder Priestern, können sie zunächst gar nicht fassen, dass diese sie in der Regel nicht von der christlichen Religion überzeugen oder gar zum Übertritt bewegen wollen. Vielmehr kümmert sich das christliche Personal vor allem um ihr leibliches Wohlergehen und ist um allseitiges Verständnis ihrer Lage bemüht. Für die meisten Muslime ist ein solches Verhalten nichts weiter als ein abermaliger Beweis dafür, dass das Christentum eine schwache, eine sterbende Religion ist und dass der Islam auch in Europa siegen werde.

Ein anderes Ärgernis für westliche Politiker: Die christlichen Minderheiten stehen uneingeschränkt auf der Seite der Diktatoren. Unter Assad und der ägyptischen Militärdiktatur haben sie es einfach besser als unter Moslembrüdern und anderen islamischen Fanatikern. Was schert sie in ihrer bedrückten Lage, ob die Führer durch demokratische Wahlen oder einen Militärputsch an die Macht gelangt sind?

Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen den islamischen Mehrheitsgesellschaften und dem Islamismus. Letzterer ermordet Andersgläubige und errichtet eine Schreckensherrschaft. In den „gemäßigten“ islamischen Staaten regiert meist nicht das Schwert. Aber die faktische Rechtlosigkeit und tägliche Unterdrückung, die christliche Minderheiten dort erleben müssen, ist eine schwere Bedrückung und beständige Glaubensprüfung.

Es steht zu hoffen, dass durch Bücher wie das von Löwer Politiker wie Kirchenobere einen realistischeren Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse im Nahen Osten gewinnen und ernsthafte Anstrengungen unternehmen, um den verfolgten und unterdrückten Minderheiten in dieser Region wirksam zu helfen.

H. J. Löwer: Mit Feuer und Schwert. Wie Christen heute im Nahen Osten verfolgt werden, Styra, 254 S., 24,90 Euro.

zur Startseite