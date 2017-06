Wenn Bienen sterben Die Norwegerin Maja Lunde beschreibt in ihrem hochgelobten Roman das schwierige Miteinander von Mensch und Natur.

Was ist das große Glück des Imkers? Wenn er den Bienenstock öffnet und es drinnen summen und surren hört. Wenn er die Bienen ausgelassen schwirren und sich im Tanze drehen sieht. Wenn er einen Blick auf die Königin erhascht und ihren türkisfarbenen Fleck auf dem Rücken erkennt.

So schildert es die 41-jährige Osloer Autorin Maja Lunde in ihrem preisgekrönten Roman „Die Geschichte der Bienen“. Das Buch sorgt international für Furore, stürmt in mehr als 30 Ländern auf die Bestsellerlisten, auch in Deutschland. Was nach Sachbuch klingt, ist ein klug komponiertes Werk über die gefährdete Einheit von Mensch und Natur. Ohne Schnörkel geschrieben, anschaulich und in verständlicher Sprache (Übersetzung: Ursel Allenstein). Die norwegische Schriftstellerin kommt vom Kinder- und Jugendbuch her. Dies ist ihr Debüt für Erwachsene.

Erzählt wird eine Geschichte von drei Familien, in drei Ländern und drei Epochen. Alle Ebenen haben mit den gelb-schwarzen Flügeltierchen zu tun, im Guten wie im Schlechten. Das Buch setzt in der Zukunft ein, 2098 in der chinesischen Region Sichuan. Dort gibt es seit über hundert Jahren keine Bienen mehr. Von Pestiziden vergiftet, von Milben vertrieben, von Menschen durch Raubbau vernichtet. Die Arbeiterin Tao klettert auf Bäume und bestäubt mit einem Pinsel aus Hühnerfedern die Blüten. Täglich in harter Fron, zwölf Stunden lang. Das Essen ist karg, der Lohn gering, die Wohnung schmal. Ein bisschen Ruhe findet sie in den Armen ihres stillen Mannes Kuang. Ihr ganzes Glück ist der dreijährige Sohn Wei-Wen, dem es einmal besser gehen soll. Doch dann geschieht ein mysteriöser Unfall, und sein Leben steht auf dem Spiel. Auf der Suche nach dem staatlich fortgebrachten Kind wächst die junge Mutter über sich hinaus.

Die Forscherlust wird wach

Die parallel gestaltete Handlung führt in der nächsten Abteilung zurück in die Vergangenheit, 1852 ins englische Städtchen Maryville. Dort lebt krank und resigniert der Samenhändler William mit seiner ungeliebten Ehefrau Thilda, sieben Töchtern und einem Sohn. Einst hatte William Biologie studiert, gehörte zu den Hoffnungen des Professors, enttäuschte ihn und tauschte die wissenschaftliche Laufbahn gegen das Geschäft mit Pflanzen ein. Der Verkauf läuft schlecht, das Geld geht zur Neige, es wird immer schwerer, die nimmersatten Mädchenmäuler zu stopfen. Was tun gegen die Lethargie? „Ohne Leidenschaft sind wir nichts“, sagt sein Sohn und stellt dem Vater ein Lehrbuch über Bienen ins Regal. Die verlorene Forscherlust erwacht von Neuem in William, und er hat die Idee zu einem völlig neuartigen Bienenstock.

Die dritte Ebene des Romans setzt in der Gegenwart ein, 2007 im amerikanischen Bundesstaat Ohio. Der begeisterte und jähzornige Imker George holt an der Bushaltestelle seinen Sohn Tom ab, der vom College heimkehrt. Seine Mutter stellt zur Feier des Tages einen extrafeinen Hackbraten auf den Tisch. Tom stochert auf dem Teller herum, er isst kein Fleisch mehr. Der Vater blickt entgeistert. „Wenn alle Vegetarier wären, gäbe es für alle Menschen auf der Welt genug zu essen“, sagt Tom ruhig. Als George hört, dass der Sprössling Hof und Bienenzucht nicht übernehmen will, sondern schreiben und in den Journalismus wechseln möchte, hält er seine Enttäuschung nur mühsam zurück. Zu allem Unglück verschwinden über Nacht einige Bienenvölker samt Königinnen spurlos.

Maja Lunde verschachtelt die Schicksale ihrer Figuren geschickt, beschreibt die Auswirkungen des weltweiten Bienensterbens detailliert und hält ein flammendes Plädoyer: Bienen sind überlebenswichtig für die Menschheit. Sie bestäuben achtzig Prozent aller Pflanzen, die für unsere Nahrung gebraucht werden. Und sie liefern wohlschmeckenden Honig, das flüssige Gold der Natur. Die Autorin bringt den Roman, der harte und schmerzliche Szenen enthält, etwas dick aufgetragen zu einem guten Ende. Die chinesische Arbeiterin Tao, die schönste und ergreifendste Gestalt des Buches, resümiert: Bienen kann man nicht zähmen. „Man kann sie nur pflegen, ihnen Fürsorge geben.“ Wenn der Mensch gut zu ihnen ist, ihren Lebensraum nicht einschränkt, wird uns ihr Summen und Surren noch lange begleiten.

Maja Lunde: Die Geschichte der Bienen. btb Verlag, 510 Seiten, 20 Euro

