Wenn Baba Jaga wie Pegida klingt Im letzten Teil der „Hexe Baba Jaga“ brechen sich in Dresden die dunklen Seiten ostdeutschen Lebensgefühls Bahn.

Der Schnitter (Michael Kuhn, 2. v. l.) weist den Weg ins Jenseits. Die todgeweihte Hexe (Rainer König, r.) und der trostlose Nikita (Franz Lenski) wirken oft ratlos. So ist das, wenn dauernd einer anklopft und einem an den Kragen will. Nur Väterchen Frost (Jürgen Mai) kennt dank der stets griffbereiten Wodkaflasche keinen Kummer. © Robert Jentzsch

Fans der Hexe Baba Jaga im Dresdner Boulevardtheater (und davon gibt es nach elf Jahren und 500 Aufführungen viele) sollten hier besser nicht weiterlesen. Im sechsten und letzten Teil der Show, dem großen Finale, das am Sonntag natürlich ausverkauft Premiere hatte, holt der Sensenmann die alte, bucklige Frau, ausgerechnet an ihrem 777. Geburtstag. Aus, vorbei. Rainer König, der Baba Jaga seit der ersten Aufführung spielte und darüber ein lokaler Star wurde, der selbst sagt, er sei mit der Figur verwachsen, wird den stinkenden Pelzkragen ablegen, sich die Hakennase aus dem Gesicht ziehen und aus dem Off mit brechender Stimme eine Liebeserklärung an sich und die Hexe verlesen.

Doch weniger ist es das Ende der Kultfigur, das schmerzt. Vielmehr ist es der Zusammenprall der Welten, den wir kommen sehen, denn wir müssen uns fragen, was über eine Spielzeit Zehntausende antreibt, sich fast drei Stunden in einer dürftigen Story Schmähungen unter der Gürtellinie und Ausfälligkeiten gegen alles Kultivierte anzuhören. Im Programm zum „Best of“, das im März 2017 auf die Bühne kommt, werden die „Freunde des schlechten Geschmacks“ als Zielgruppe genannt, und Kritiker gebeten, vielleicht besser nicht zu kommen.

Nun, der Kritiker war da, und er gibt den Programmheftmachern recht. Gute Laune wird auch versprochen. Wer sich bei Schmähungen der Defizite von anderen gut unterhalten fühlt, bei dem stellt sie sich ein. Wir haben es wirklich probiert und dazu die Empfehlung befolgt, die „mindestens drei Wodka“ als Voraussetzung für den Theatergenuss vorsieht. Vergeblich. Der Eindruck will nicht weichen, dass sich im Theaterraum vor allem die dunklen Seiten ostdeutschen Lebensgefühls Bahn brechen.

Ein Putin-Porträt hängt an der Wand

Was passiert also in dem Hexenhaus im sibirischen Märchenwald, in dem ein Hai über der Tür hängt und, ja – ein Putin-Porträt an der Wand? Alles Schlechte kommt von draußen. Da ist der Besuch der Schwester „Obaba“ aus den USA. Für die von Laura Sophia Becker gespielte dekadente Blondine, die überall ihren Lifestyle breit trägt, ist der Gifttrank bereits gemischt – „Sie hat alles, und ich hab nichts!“ Und da ist der Sensenmann, später kumpelhaft „Sensi“, der ein Stundenglas hinterlässt, in dem 77 Minuten verrinnen, die der Hexe Baba Jaga noch bleiben.

Dagegen sträubt sie sich und ersinnt Tricks, um der Sense zu entkommen, durchaus komödiantisch, aber nur zu durchschaubar für den Tod mit der väterlichen Stimme (Michael Kuhn). Auch Väterchen Frost (Jürgen Mai) und Snegurotschka (Ulrike Mai) sind wieder stilecht zu Gast, vor allem als Erinnerungs-Zitatgeber und Zielscheibe jener Witze, die der Daseinsgrund der Hexe sind: „Kultureinlage – mir reicht eine Slipeinlage!“ Später furzt sie ihre Schwester an – „Dünndarmböller!“, dann doch der Ausflug in die Hochkultur: „Gebt mir die Zeit für einen Roman“, fleht sie den Tod, die „ungeflügelte Lebensendfigur“, an. „Oder wenigstens eine Kurzgeschichte.“ Die meisten Witze sind aber geprägt vom Faustrecht der Sprache, Du-mich-auch-Theater, Wettstreit um Unterbietung der Menschenwürde. Die Regie von Theaterchef Olaf Becker lässt es auf die Wucht ankommen, druff auf alles Fremde, Unverständliche, Missliebige.

Das mag angehen, wo es den debilen Sidekick Nikita trifft, den Franz Lenski drollig spielt. Komödie darf befreien und muss unkorrekt sein. Bei der „Hexe Baba Jaga – das große Finale“ aber ist das Lachen weniger Befreiung denn Bestätigung: Wir sind auf der richtigen Seite. „Frivoles Theater, ohne dabei billig zu sein“, hatte Becker für sein Haus in Aussicht gestellt. Mit vielen Inszenierungen gelingt ihm das, und für seinen Mut und Erfolg gebührt ihm Respekt. Aber er weiß als Kulturmensch wohl auch, was er bei der Hexe Baba Jaga tut und welche dumpfen Instinkte er bedient.

Überall lauern Märchenerzähler

Am Ende, die Hexe ist dem esoterischen Trost-Gesäusel des Schnitters bereitwillig gefolgt, traut man noch einmal seinen Ohren kaum. Ulrike Mai alias Babuschka, die nette Erzählerin im geschnitzten Holzfenster, beschließt die Geschichte und verkündet dann noch, ihren Beruf zu wechseln, wegen der neuen Konkurrenz: „Es gibt ja immer mehr Leute, die euch Märchen erzählen und wollen, dass ihr sie glaubt.“ Jubel im Saal. Kalter Schauer beim Kritiker.

„Die Hexe Baba Jaga – Das große Finale“, wieder von Mittwoch bis Freitag, immer 19.30 Uhr sowie täglich vom 23. bis 30.9., Kartentelefon: 0351 26353526

zur Startseite