Weniger Pegida, bitte Vom Sachsendepp zum Bürgerchor: Der neue Dresdner „Tatort“ muss sich noch finden. Wie es im nächsten Jahr weitergeht? Psst ...

Endlich hat Dresden wieder einen eigenen „Tatort". Der startete etwas rumpelig, hat aber Potenzial. Alwara Höfels (l.) als Henni Sieland und Karin Hanczewski als Karin Gorniak leiden tüchtig unter ihrem Chef, dem Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach).

Im Oktober wurde für die nächste Folge gedreht.

Die Dresdener sind ein bisschen dämlich, haben einen albernen Dialekt und lieben Schlager. Die Empörung über den ersten „Tatort“ aus Dresden mit einem neuen Ermittlerteam war groß, weil er es mit den Klischees maßlos übertrieb – Pegida-Parolen, Mord im Schlagermilieu, bräsiger Sachsendepp. Das war sogar denen zu viel, die sich gern mal auf die Schenkel klopfen. Die zweite Folge kam dann gesetzter daher, war besser konzipiert – und brauchte kaum sächsischen Dialekt. Statt Pegida brüllte ein Bürgerchor im Theater „Wir sind das Volk“ – ein Bezug auf eine hiesige Inszenierung. Das Ermittlerteam aus den beiden Kommissarinnen Henni Sieland und Karin Gorniak beginnt sich zu finden. Deren berufssexistischer Chef Peter Michael Schnabel avanciert zur neuen komödiantischen Größe im Fernsehen.

Und der dritte Fall? Die Dreharbeiten sorgten schon mal für Chaos in Dresden. Nicht nur, dass ein Stuntman im Rollstuhl den Loschwitzer Hang heruntersauste und die Marienbrücke für den Radverkehr zeitweise gesperrt war. Eine „Rauchentwicklung“ löste auch noch die Sprinkleranlage in der Gläsernen Manufaktur aus – Überschwemmung! Mal sehen, ob das auch im dritten Dresdner „Tatort“ zu sehen sein wird. Der Sendetermin ist allerdings noch geheim. Bekannt ist nur, dass Schnabel, Sieland und Gorniak in der Versicherungsbranche ein Netz aus unsauberen Geschäftsmethoden, Betrügereien und zerstörten Existenzen aufdecken.

Was wir uns wünschen: Ein bisschen Sächsisch, wenig Pegida und bitte, bitte mal eine Szene auf dem Fernsehturm!

