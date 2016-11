Weimar unter Palmen Das Haus in Los Angeles, in dem die Familie Mann einst im Exil lebte, bleibt erhalten. Es soll ein Ort des kulturellen Austausches mit Amerika werden.

Thomas Mann 1947 in seiner Villa.

Ein Makler hatte das Anwesen für über zwölf Millionen Euro angeboten. Zur gezahlten Kaufsumme macht das Auswärtige Amt keine Angaben.

Die Immobilienanzeige erwähnte nicht einmal den Namen Thomas Manns. Sie versprach für umgerechnet 12,5 Millionen Euro ein Anwesen mit Pool, Kamin und sechs Badezimmern. „Zum ersten Mal seit fast 65 Jahren auf dem Markt!“, schwärmte der Makler. Jetzt ist die Villa in Pacific Palisades verkauft. Der neue Besitzer: die Bundesrepublik Deutschland. Für den Makler war es ein Objekt wie jedes andere – für Deutschland ist es ein Ort, der Geschichte atmet.

Die Literaturwelt jubelt. Ulrich Raulff, der Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, sieht den Kauf der Villa in Los Angeles als „glücklichen Tag in der Geschichte der deutschen Literatur“. In dem Haus lebte Thomas Mann (1875–1955) mit Familie zehn Jahre von 1942 bis 1952. Im amerikanischen Exil schrieb der Nobelpreisträger Werke wie „Joseph, der Ernährer“, „Doktor Faustus“ und „Der Erwählte“. Dort verfasste er seine BBC-Ansprachen an die Hörer in Nazi-Deutschland. Es war die Zeit, als die kalifornische Küste zum „Weimar unter Palmen“ wurde, mit vielen berühmten Emigranten.

Das einstige Haus des Schriftstellers Lion Feuchtwanger steht unweit der Mann-Villa. Es war ein Treffpunkt von Nazi-Flüchtlingen wie Brecht, Schönberg, Weill und Einstein. Feuchtwangers Haus ist seit 1995 ein Ort für Kultur und Austausch. Die Stipendien für Künstler sind begehrt. Ähnliches wie in der Villa Aurora ist nun in der Mann-Villa geplant. Sie wird zur Residenz für Stipendiaten ausgebaut.

Mit dem Kauf endet eine Zitterpartie. Die Villa am Westrand von Los Angeles war Jahrzehnte in Privatbesitz und nicht zugänglich. Sie stammt von Bauhaus-Architekt Julius Ralph Davidson, der sie nach Manns Wünschen entworfen hatte. Unter Denkmalschutz stand sie nicht. Es gab große Sorgen, das geschichtsträchtige Haus könnte von einem privaten Investor für einen Neubau abgerissen werden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters und eine von Nobelpreisträgerin Herta Müller unterstützte Online-Petition warben dafür, Deutschland solle die Villa kaufen.

Jetzt hat die Bundesrepublik den Schlüssel zur Hausnummer San Remo Drive 1550. Auch an der prestigeträchtigen 5th Avenue in New York tut sich was. Ein leer stehendes Haus im Besitz des Bundes soll zur „German Academy“ mit Kulturprogramm ausgebaut werden. Für beide Vorhaben stehen 34 Millionen Euro bereit.

Kulturstaatsministerin Grütters will nicht nur Deutsche in die Mann-Villa schicken. Sie soll auch für Menschen, die in Deutschland im Exil leben und Schutz suchen, ein Quartier sein. (dpa)

