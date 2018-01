Wehe, wer Frauen und Blumen bewundert! Bei der Renovierung einer Hochschulfassade soll ein Gedicht von Eugen Gomringer gleich mit weg: eine Posse.

„Alleen/Alleen und Blumen/ Blumen/ Blumen und Frauen/ Alleen/ Alleen und Frauen/ Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer“. So heißt das Gedicht an der Fassade auf Deutsch. Die acht Zeilen entfachen einen Streit über Sexismus und die Freiheit der Kunst. © dpa

Die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut und die Wirklichkeit etwas anderes. Zumindest an der Alice Salomon Hochschule in Berlin-Hellersdorf. An der Fassade des Hauses steht seit 2011 ein Gedicht, das nun weg soll. Es steht dort in spanischer Sprache, weil der Verfasser Eugen Gomringer in Bolivien geboren wurde als Sohn einer Bolivianerin indianisch-spanischer Herkunft und eines Schweizers. Das Gedicht spielt mit den Wörtern Alleen, Blumen und Frauen. So was kommt in der Lyrik vor. Es ist nicht unbedingt spektakulär.

Den Stein des Anstoßes sieht die Studentenvertretung Asta in der letzten Zeile. Plötzlich kommt da ein Mann ins Spiel. „Alleen und Blumen und Frauen und/ ein Bewunderer“. Schon 2016 protestierten vor allem Studentinnen in einem Brief an das Rektorat: Das Gedicht erinnere „unangenehm an sexuelle Belästigung, der Frauen alltäglich ausgesetzt sind“. Sie witterten hinter dem Bewundern eine herablassende Haltung und glaubten, die Frau werde einmal mehr degradiert zur Muse.

Seitdem schwelt eine Diskussion darüber, ob der Mann überhaupt gucken darf, ob nicht auch Männer der Bewunderung wert sind und ob eine feministische Diktatur die Öffentlichkeit beherrscht. Dabei gerät die Hälfte der Weltliteratur gleich mit in Verruf. „Du bist wie eine Blume,/ So hold und schön und rein“, schrieb Heinrich Heine leichtfertig an eine Angebetete. Auch das kann man als eine nett gemeinte Diskriminierung lesen, so wie Gomringers Gedicht. Man könnte auch weniger hysterisch reagieren. Doch weniger Alarmismus ist in der aktuellen Me-Too-Debatte kaum möglich, ohne sich dem Vorwurf des Beschwichtigenwollens auszusetzen.

Wohl auch deshalb entschied der Akademische Senat der Sozialhochschule am Dienstag mit acht von zwölf Stimmen, dass das Gedicht übermalt werden soll. Der Verfasser, der gerade seinen 93. Geburtstag feierte, reagiert entsetzt: „Das ist ein Eingriff in die Freiheit von Kunst.“ Er werde sich mit seinem Anwalt beraten. Wer den Namen des Dichters bisher nicht kannte, lernt ihn durch den Streit kennen.

Zufällig wird renoviert

Eugen Gomringer gilt als „Vater der deutschen Nachkriegsmoderne“, er wuchs in Zürich auf und hat die literarische Szene und die lyrische Sprache so beeinflusst wie wenige. In den frühen Fünfzigern begründete er die konkrete Poesie, in der die Wörter auch als visuelle und akustische Phänomene ernst genommen werden. Sein Werk ist nie in Sexismus-Verdacht geraten.

Das Gedicht über Alleen, Frauen, Blumen und den Bewunderer schrieb Eugen Gomringer 1951. Den Text setzte seine Tochter Nora Gomringer, eine ebenso originelle und anerkannte Schriftstellerin, nun gerade auf die Geburtstagstorte. Beide Autoren hätten sich gewiss über eine Lyrikdebatte gefreut – nicht über öffentliche Zensur. Man könnte das Ganze als Posse abtun, als „banalen Schwachsinn“, wie der Schriftsteller Christoph Hein sagt. Doch der Fall steht als Fall fürs Ganze: für die absurden Auswüchse der politischen Korrektheit.

Wer meint, das ließe sich nicht mehr steigern, muss sich eines Besseren belehren lassen. Gomringer, der für sein Gedicht 2011 den Poetik-Preis der Berliner Hochschule erhalten hatte, muss einem Text der neuen, elften Preisträgerin Barbara Köhler Platz machen – und zwar „im Zuge einer Fassadenrenovierung“, so die offizielle Begründung. Sein Text soll auf einer Tafel in mehreren Sprachen danebenstehen.

Die Mitteilung aus dem Akademischen Senat ist überschrieben mit dem Satz: „Alice Salomo Hochschule entscheidet sich für die Kunst auf ihrer Südfassade.“

