Wegen angeblicher Knabenliebe keine Chance als Kreuzkantor Des Missbrauchs verdächtig: Johann Rosenmüller stürzte 1655 über eine Affäre. Eine exzellente CD würdigt sein reiches musikalisches Schaffen.

Johann Rosenmüller, Festmusiken, Ensemble 1684 (cpo/JPC)

Im Jahre 1654, als auch Sachsen sich allmählich vom Dreißigjährigen Krieg zu erholen begann, suchte Dresden einen neuen Kreuzkantor. Johann Rosenmüller, der aus Oelsnitz im Vogtland stammte und mit dem Hofkapellmeister Heinrich Schütz einen großen Mentor und Fürsprecher hatte, schien erste Wahl zu sein. In einem vom Stadtrat eingeholten Gutachten hieß es über den damals 37-Jährigen, der nach Rückkehr von seiner ersten Venedig-Reise in Leipzig lebte, „eine qualificirtere Persohn in Dirigirung des Musicalischen Chors, Componiren und andern, was zu eines Cantoris Ambt gehörig“, sei weit und breit schwerlich zu finden. Er soll auch als Kantor der Thomaskirche in Leipzig im Gespräch gewesen sein. Er unterrichtete bereits die Thomaner und war als Organist angestellt. Im Frühling 1655 aber waren vorerst alle Karriereträume ausgeträumt, er verlor seine Leipziger Ämter und musste fliehen. Was hatte er getan?

Aus Ratsprotokollen und einem Brief lässt sich erahnen, dass der „wegen einer Verbrechung flüchtige“ Rosenmüller der „sodomitischen Knabenschänderei“ bezichtigt wurde. Als „sodomitisch“ galt freilich alles, was nicht der heterosexuellen Norm entsprach. In dem Zusammenhang wurden sechs wohl schon etwas ältere Thomasschüler inhaftiert und vernommen, die sich zur „Sodomiterei verabredet“ haben sollen. Auch wenn die Quellen Rosenmüllers Schuld nicht eindeutig belegen – bereits der Verdacht machte ihn zur Unperson, zumal man in Leipzig auch wegen der Flucht der Ansicht war, dass das Gerücht stimmte. Von Venedig aus, wohin er letztlich floh, lotete der Komponist immer wieder seine Chancen aus, nach Sachsen zurückzukehren. Einige Werke von ihm, die auf mitunter abenteuerlichen Wegen nach Deutschland gelangten, sollen auch in Leipzig aufgeführt worden sein. Ihm selber blieb die Heimkehr verwehrt. 1682, mit 65 Jahren, kam er immerhin nach Wolfenbüttel, wo er Hofkapellmeister wurde. Zwei Jahre später starb er dort.

Jubel und Getuschel

In den zweieinhalb Jahrzehnten in Venedig, wo er als Giovanni Rosenmiller firmierte, Posaunist in San Marco war und dann „Maestro di coro“ am später auch dank Vivaldi bekannten Ospedale della Pietà, erwarb sich der Mann aus dem Vogtland außerordentlichen Ruhm als Komponist. Ungeachtet seiner eventuellen Verfehlungen erwies er sich als einer der schöpferischsten Geister seiner Zeit, als wesentliche Figur in der Musik der Epoche zwischen Schütz und Bach, zwischen Monteverdi und Vivaldi. Seine Werke – es sind über 200 Vokal- und Instrumentalstücke überliefert – erfreuten sich in Italien, aber auch an deutschen Fürstenhöfen großer Beliebtheit, gleichwohl man über ihn wohl noch lange nur hinter vorgehaltener Hand sprach.

Anlässlich seines 400. Geburtstages gab es 2017 einige ambitionierte Programme. So hatte die SZ über das beeindruckende Konzert des Sächsischen Vokalensembles im November in der Dresdner Dreikönigskirche berichtet. Das von Markus Berger und Gregor Meyer, dem Leiter des Gewandhauschores, in Leipzig gegründete Ensemble 1684 war ebenfalls höchst aktiv und hat inzwischen eine exzellente CD herausgebracht. Der Name bezieht sich übrigens auf Rosenmüllers Todesjahr – im Jahr darauf wurden mit Bach und Händel die Helden einer neuen Generation geboren.

Auf der CD sind sowohl Stücke aus der Leipziger Zeit als auch Spitzenwerke der venezianischen Ära zu hören, darunter das „Laudate Dominum omnes gentes“, das erstmals überhaupt eingespielt wurde. Sechs Solisten, darunter Sopranistin Monika Mauch und Altus David Erler, wirkten mit, dazu elf weitere Sänger im Chor und 18 Instrumentalisten.

Das Resultat zeigt sehr schlüssig das außerordentlich reiche Spektrum eines bedeutenden Barockmeisters. Ob er tatsächlich und vielleicht auch nach heutigem Recht ein Sexualstraftäter war, ist nicht bewiesen. Schon seine Neigungen mögen ihn ins Abseits gerückt haben. Wer sich der Norm entzieht, hatte es zu allen Zeiten schwer. Gleichwohl man die Augen vor Missbrauch nicht verschließen darf: Übergriffe in Knabenchören hat es, bis in die jüngste Zeit, immer gegeben. Die CD beginnt mit dem Psalmkonzert „Nun gibest du, Gott, einen gnädigen Regen“…

