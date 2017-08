Weck den Tiger zwischen den Beinen Der Film „Die göttliche Ordnung“ erzählt davon, wie Schweizer Frauen aufmuckten und 1971 um ihr Wahlrecht kämpften.

Nora (Marie Leuenberger), Gatte Hans (Max Simonischek) und ihre Kinder sind eine ganz normale Familie. Bis Nora aus der Dorfroutine ausbricht und zur Kämpferin für Gleichberechtigung wird. © Alamode

In San Francisco haben sie die Blumen schon wieder aus dem Haar genommen, in Appenzell-Innerrhoden waren nie welche drin. Blümchen tragen junge Frauen in der ländlichen Schweiz zu Beginn der Siebziger höchstens zu örtlichen Festlichkeiten oder im Alltag auf ihrem streng gebundenen Kopftuch.

In Zürich vielleicht oder Basel sind von den aufrührigen 68ern ein paar Energien angekommen. Dort gibt es Studenten, dort formiert sich der Widerstand gegen den Widersinn, vor allem gegen Alteingesessenes. Denn: Es ist an der Zeit, dass endlich auch im sich so angestrengt liberal gebenden Alpenstaat beide Geschlechter wählen dürfen. Bislang ist noch jedes Begehren abgeschmettert worden. Das erste datierte schon von 1890.

Regisseurin Petra Volpe beginnt „Die göttliche Ordnung“ mit Kontrasten. Schnittig lässt sie grellbuntes Flower Power aus Übersee aufs Appenzeller Grau prallen, Janis Joplin aufs Düdelü, Woodstock auf Bienenstock. Die zweifache Mutter und brave Ehefrau Nora (Marie Leuenberger) weiß nichts von fernen Revolutionen: So etwas wie eine Ahnung davon bekommt sie nur, wenn ihre Nichte mal wieder rebelliert, sich auffällig schminkt und die große Klappe auspackt. Ansonsten regiert dörfliche Routine. Hans, Noras Mann (Max Simonischek), ist angesehener Schreiner und brav beim Militärdienst, dessen Vater wohnt mit im Haus, weil er sich mit dem anderen Sohn verstritten hat. Der hatte etwas widerwillig den Hof übernommen – ohne seinen Erzeuger. Ist also hübsch was los am Esstisch der Sippe.

Aufstand im Dorfkrug

Offiziell soll es in der Schweiz im Februar 1971 wieder um die Stimme der Frau gehen. Das nächste Männervotum steht an. Es scheint, als sei die Ablehnung der Kantone ein weiteres Mal gesetzt, da formiert sich das Murren auch in Noras Umfeld. Sie selbst lässt sich in einer Mischung aus Neugier und Angst in eine führende Rolle drängen. Denn es dreht sich um mehr als Kreuze in Wahlkabinen.

Es ist vielmehr die Geschichte multipler Emanzipation, begleitet nicht so sehr von Rasseln und Keifen, eher vom Aufbegehren gegen eigene Zweifel. So zieht Nora mit der immer mutiger werdenden Schwägerin, der neu erweckten alten Wirtin Vroni und anderen Frauen weg von den Familien in den Dorfkrug zum kollektiv gelebten Nein. Die Kneipe hat inzwischen eine Italienerin übernommen. Dass es in Appenzell-Innerrhoden so verstaubt nicht weitergehen kann mit Moral, Sitte und Rollenklischee, weiß sie längst.

Linkisch fast hatte die erweckte und erwachte Nora zuvor den Protest nach Appenzell gebracht, ihre Frisur aufgepeppt, sich begonnen freizuschwimmen. Sie war nach Zürich gereist, um auf einer Demo mitzumarschieren. Hatte sich dort für einen Workshop angemeldet, in dem eine Schwedin (!) über die freie Liebe referierte. Dass Nora einen Tiger zwischen ihren Beinen hat, hätte sie bis dahin nicht gedacht, geschweige denn gewusst.

„Die göttliche Ordnung“ ist der späte Film über einen spät eingeräumten Paragrafen. Es war Sarah Gavrons 2015er-Drama „Suffragette“ über die Frauenrechtsbewegung in Großbritannien, der im Abspann Daten zeigte, an denen weltweit das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Oder eben nicht. Das späte Schweizer Jahr 1971 hatte den Unkundigen ein besonderes mulmiges Gefühl gebracht.

Der Geist der Suffragetten weht nun auch durch die eidgenössische Variation, viel milder zwar, aber essenziell marmoriert und bereichert durch die Geschichten der Männer, die nur am Beginn in einige schwarz-weiße Klischees tapsen, sich daraus aber schnell befreien können.

Dass sich Regisseurin Petra Volpe mit einem beherzt aufspielenden Ensemble eher konventioneller Mittel bedient, war im Hinblick auf die Zuschauerzahlen schon in ihrem Heimatland hilfreich. Einige ironische, gar komische Brechungen, ohne den Ernst der Sache vollends zu verniedlichen, geben dem Film seine Luft und seinen Unterhaltungswert. Die sehr direkten Menschenbilder von Kamerafrau Judith Kaufmann schaffen es ebenso.

Übrigens: Appenzell-Innerrhoden hat noch bis 1990 gebraucht, um die göttliche Ordnung zu verlassen und Frauen auf kantonaler Ebene wählen zu lassen.

