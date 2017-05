Wasserstände in Öl Thomas Matauschek malt einen Teich-Überlauf mehr als dreißigmal. Die Serie ist reich an malerischen Effekten.

Spiegelnde Oberfläche trifft künstlerische Tauchtiefe: Thomas Matauschek nennt sein Ölgemälde von 2016 schlicht und ergreifend „Wasserstand“. © Andreas Seeliger

Der Überlaufkasten des Feuerlöschteiches, ein Stückchen unterhalb von Thomas Matauscheks Atelier in Dresden-Altroßthal, ist auf den ersten Blick klein und unansehnlich. Die aus Beton gegossene Oberkante ist von früherer Strömung rundgewaschen, die Vorderseite zeigt verschiedene Wasserstände. Algen haben sich angesetzt, an zwei, drei Stellen ist der Putz abgeplatzt. Die kleinen, harten weißen Flecken – hat da jemand repariert? Hier ist der Betrachter freilich schon an dem Punkt, wo die malerische Verwandlung des profanen Objekts einsetzt. Matauschek hat dieses Ablaufbauwerk seit dem Vorjahr in mehr als dreißig Varianten mittels Ölfarbe festgehalten: vom gleichen Standpunkt, im Zoom oder von Ferne, bei bewegtem, stillem oder gefrorenem Wasser. Immer verdoppelt im Spiegelbild. Hierbei wird manchmal der Wasserspiegel zu einem Himmel, der den Gemälden oben fehlt. Mal sind die Bäume hinter der Staumauer des Roßthaler Baches gespiegelt, mal dessen Geländer. Dann schwimmen Blätter oder deren Schatten. Auffällig schimmern die Tellerinseln der im Volksmund „Entengrütze“ genannten Kleinen Wasserlinse.

Thomas Matauschek, gebürtiger Dresdner des Jahrgangs 1961, hat zuerst ein Studium der Gemälderestaurierung an der hiesigen Hochschule für Bildende Künste aufgenommen. Nach einem Jahr wechselt er zur freien Malerei und Grafik, erhält 1988 sein Diplom. Zwei Jahre später gehört er zu den Gründern der Galerie Adlergasse im Dresdner Kulturverein riesa efau.

Was ihn ernährt, flankiert seine Arbeit und hält die Kunst von finanziellem und somit konzeptionellem Druck frei: die jahrelange Leitung der Tiefdruckwerkstatt des riesa efau; verschiedene Lehrtätigkeiten und Projekte. Seit dem Jahre 2000 arbeitet er als Grafiker für Theater in Magdeburg und Potsdam. Von Matauscheks Kunst hat man in diesen Jahren relativ wenig ausgestellt gesehen. Noch in den Bildern der Synchronschwimmerinnen und den verwandelten Urlaubsfotografien ist freilich Wasser das Thema.

Die Serie „Stillgewässer“ (2012–2015), wegen der Matauschek für die Ausstellung im Leonhardi-Museum ursprünglich eingeladen worden ist, zeigt die malerische Untersuchung des Wasserbeckens im eigenen Garten. Nicht allein die Jahreszeit, auch die Aufmerksamkeit springt in diesen Ölgemälden auf Holz. Immer neu wird hier geprüft, was zum Abbild taugt – ob der Schilfgürtel, die Folie überm Beton oder eine Moosinsel. Formal gesprochen: Gestalt, Textur, Gewicht, Lage. Hinzu kommen Wechsel des Standpunktes und des Formates. Dabei stellt Matauschek oft Umrisse durch Auslassung zwischen den Farbflächen dar, was alles Große und Feste noch massiver wirken lässt.

Die Serie „Überlauf“, von Matauschek dünn auf ungrundierter Leinwand gemalt, nimmt ihrem Gegenstand dagegen nicht allein etwas Schwere, sondern zuweilen auch die provokante Räumlichkeit in flacher Umgebung. Anders gesagt: In Serie darf der Betrachter hier nicht bloß verschiedene Sichten auf einen Gegenstand, sondern verschiedene Effekte der Malerei genießen. Das wie eine ins Spiegelbild gewalzte Bahn sich streng, aber hauchzart fortsetzende Grau des Kastens. Den Baumschatten, vermeintlich unterm Eis. Das schwimmende, fast giftig stechende Grün der Wasserlinsen. Dazu scheinbare Symmetrien, Bildteilungen und Feldersprünge – dem Gesehenen tritt eine kaum mitteilbare Erfahrung hinzu. Zum Beispiel die das krachgrüne Wasser komplett überblendenden Flächen Weiß, über deren Urbild man fantasieren kann. Die Gemälde wirken abwechselnd trocken, nass, fest, flüssig, verklärt, präzis, durchsichtig, versperrt. Dass diese verblüffend reiche Serie jetzt das Schwergewicht der Ausstellung liefert, ist deshalb gut und richtig.

Die Schau im Leonhardi-Museum Dresden, Grundstr. 26, ist bis zum 5. Juni zu sehen, Di – Fr 14 – 18 Uhr, Sa/So10 – 18 Uhr. Es erscheint ein Katalog.

