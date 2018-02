TV-Tipp Was wird bloß aus meinen Träumen?

Martin (Matthias Matschke) und Anne (Anke Engelke) sind seit 20 Jahren verheiratet. Sie betrügt ihn, aber dafür belügt er sie. © ZDF

Geschlechterrollen, Ideale, neue Beziehungsmodelle; das bewegt diverse mittelalte Kölner im Szeneviertel Südstadt. Im Verlauf von 90 Minuten stellen Anke Engelke, Matthias Matschke und ihre Kollegen die Liebe auf den Prüfstand – doch leider gelingt es ihnen nicht, damit den Zuschauer von Matti Geschonneks ZDF-Drama „Südstadt“ wirklich zu fesseln.

Anne (Engelke) und Martin (Matschke) sind seit 20 Jahren verheiratet. Sie betrügt ihn, er belügt sie und ist schon seit Monaten arbeitslos. Kai (Alexander Hörbe) und Saskia (Bettina Lamprecht) müssen dagegen die richtige Work-Life-Balance finden. Dabei will keiner der beiden Abstriche bei der eigenen Karriere akzeptieren. Überhaupt nimmt das Thema Arbeit hier eine prominente Rolle ein. Die unterschiedlichen Bewertungen zur richtigen Einteilung von Job und Beziehung ist immer wieder Auslöser für Streitigkeiten. Oder wie Martins Vater Eberhard (Manfred Zapatka) es zusammenfasst: „Man verliert ja nicht nur die Arbeit, sondern alles, was Arbeit bedeutet: Status, Identität, Selbstwertgefühl.“ Am Beispiel von Martin und Anne wird deutlich, welche Folgen berufliche Rückschläge haben können. Zugute halten muss man „Südstadt“, dass der Film nicht happy endet. Stattdessen lässt Matti Geschonneck den Film realistisch und unspektakulär schließen, so wie oft im Leben.

Für den Regisseur ist „Südstadt“ ein typischer „Gegenwartsfilm“: „Wie komme ich mit meinem Leben klar? Was wird aus meinen Träumen? Alle Protagonisten erleben existenzielle Veränderungen“, sagt er. Gerade wegen dieser Allgegenwärtigkeit würden Beziehungsprobleme Stoff für immer neue, spannende Geschichten bilden. Spannend ist „Südstadt“ allerdings nicht durchgehend. Das Drama bleibt so unaufgeregt wie Eberhards Weisheiten: „Nach 20 Jahren braucht man keine Gründe, sich zu trennen, die hat man sowieso. Nach 20 Jahren braucht man Gründe, zusammenzubleiben.“ Diese Unterkühlung ist wohl auch der Grund, warum das Potpourri keinen Zuschauer überraschen kann. (dpa)

„Südstadt“, 20.15 Uhr, ZDF

