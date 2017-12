Was weg ist, ist weg Zwischen Zittau und Zinnowitz blieb nach dem Wendeherbst kaum ein Stein auf dem anderen. Die Spurensuche führt zu verschwundenen Orten. Manche verschwanden zu Recht.

Die sozialistische Modellstadt Hoyerswerda. © picture alliance / Erich Schutt/

Am langen Seil eines Baggerarms hängt ein mächtiges Stahlstück, 500 Kilo mindestens. Wenn der Bagger sich dreht, beginnt der Stahlklops zu schwingen. Er pendelt am Seil hin und her und nimmt dabei Energie auf, bis er mit Wucht an die Wand knallt. Die Abrissbirne war das bevorzugte Obst der Nachwendezeit im Osten. Die Einkaufsmeilen brauchen viel Platz. Investoren berechnen penibel die Baukosten pro Quadratmeter. Seltener rechnen sie mit Originalität und Schönheit und quetschen lieber einen weiteren Würfellangweiler mitten ins Villenviertel.

Städte verändern sich immer. In beinahe jeder Straße mischen sich architektonische Moden und Stile. Bauhaus trifft auf Barockschnörkel, das gelingt mal mehr und mal weniger gut. Doch selten verändern sich urbane Landschaften so rigoros wie nach 1989. Zwischen Zittau und Zinnowitz wurden nicht nur Türen und Fenster gewechselt. Dabei wurde auch manche in Unehren ergraute Pracht wieder sichtbar, die Königstraße in Dresden zum Beispiel oder die Gründerzeitviertel in Leipzig.

Andere Orte verschwanden, sie verschwanden aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen spielte die Politik eine Rolle. Als die Auftraggeber abhandenkamen, stellten die Wachtürme und die Abhörstation auf dem Brocken den Betrieb ein. Intershops wurden nun ebenso wenig gebraucht wie Stasizentralen und Grenzbeton. Zum anderen legte die Ökonomie das Verschwinden nahe. Riesige Hotels wie etwa das „Rennsteig“ in Oberhof ließen sich kaum noch bewirtschaften. Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund zog sich mit seinem Feriendienst leise weinend zurück. Nicht einmal die Erotikshow mit Striptease lockte noch ausreichend Gäste an. Sie wollten nun Schwarzwald und Dolomiten und andere unbekleidete Jungfrauen sehen. Oberhof hat seit 2003 viel Wiese mitten im Zentrum. Kleinere Hütten haben größere Chancen. Sie rechnen sich besser.

Wirtschaftlichkeit war in der DDR ein Kriterium – nun wurde es zum allein gültigen. Dem hielten viele Betriebe nicht stand, oder sie standen den Konkurrenten im Weg. Die Wahrheit liegt in den Akten der Treuhandanstalt verborgen, und das bis mindestens 2050. „Ein Schnäppchen namens DDR“ titelte der Schriftsteller Günter Grass. Etliche Betriebe fanden private Käufer, andere stehen bis heute als Ladenhüter herum. Aber nicht jede Spinnerei lässt sich in ein Industriemuseum verwandeln, selbst wenn das der nächsten sächsischen Landesausstellung gefallen könnte. Der Bedarf an Industriemuseen ist endlich. Bis den Zuständigen etwas Besseres einfällt, kümmert sich der Efeu um die Fassaden. Alte DDR-Betriebe bewähren sich prima als Rank-Hilfe, wie etwa an der Margarethenhütte von Großdubrau zu sehen ist.

Die Abrissbirne besorgte den Rest. Historisch wertvolle, stadtbildprägende und stabile Industriebauten verschwanden. Wo einst mehr als tausend Leute in Dresden beim VEB Elbflorenz Tell-Äpfel produzierten und andere Schokoleckerli, steht heute das World Trade Center. Der Name hält nicht ganz, was er verspricht. Da ist viel Luft nach oben.

Mit den Werktätigen wurden die Wohnungen der Werktätigen überflüssig. Nicht nur Hoyerswerda musste lernen, dass Rückbau weniger mit Bauen zu tun hat, sondern mehr mit Demolieren, Einreißen und Zerschlagen. Mit den Orten aber gehen auch die Geschichten und Erinnerungen verloren, die an diese Orte gebunden sind. Das stimmt mitunter ein bisschen wehmütig. Soziologen sprechen von Identitätsverlust. Sie erklären den militanten Heimatbezug bei Aufmärschen von Pegida auch mit Heimatschwund. Schon bei den Protesten gegen die Waldschlößchenbrücke in Dresden ging es nicht nur um schützenswerte Fledermausohren. Es ging um das besondere Stückchen Landschaft dort, um die Wiese für den ersten Kuss oder die Grillpartynacht mit Freunden, damals, weiß du noch.

Städte und Dörfer lassen sich nicht als Museen ihrer selbst bewahren. Sie leben nur mit dem Wandel. Doch gerade weil in Ostdeutschland schon so viele Orte verschwunden sind – ein neuer Bildband zeigt rund hundert prominente Beispiele –, gerade deshalb darf künftig vor jedem Abriss lieber einmal mehr nachgedacht werden. Es lassen sich andere Alternativen denken als Wegbaggern oder perfektes Sanieren, als Brandschutz oder Denkmalschutz. Der ästhetische Wert spielt dabei nicht die entscheidende Rolle. Ideen für Zwischenlösungen sind gefragt, bis die nächste Generation eine passende Idee und das Geld dafür hat. Etwas mehr Respekt wäre schon mal nicht schlecht. Wer den Nachfahren DDR-Geschichte begreiflich machen will, braucht etwas zum Angreifen.

zur Startseite

Artikelempfehlung Was weg ist, ist weg Am langen Seil eines Baggerarms hängt ein mächtiges Stahlstück, 500 Kilo mindestens. Wenn der Bagger sich dreht, beginnt der Stahlklops zu schwingen. Er pendelt am Seil hin und her und nimmt dabei Energie auf, bis er mit Wucht an die Wand knallt. Die Abrissbirne war das bevorzugte Obst der Nachwendezeit im Osten. Die Einkaufsmeilen brauchen viel Platz. Investoren berechnen penibel die Baukosten pro Quadratmeter. Seltener rechnen sie mit Originalität und Schönheit und quetschen lieber einen weiteren Würfellangweiler mitten ins Villenviertel. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kultur/was-weg-ist-ist-weg-3844619.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: