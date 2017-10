Was war, was ist Kunst aus der DDR?

@1: Wollen Sie den Quoten-Ossi durchsetzen? Ihre Zahlen stimmen auch nicht. Ihre 0 Prozent sind gefühlt, aber nicht real. In der Politik hatten wir bis vor kurzem zwei Ostdeutsche an der Spitze. In den Wirtschaftsverbänden und in der Justiz etc. mag der Anteil noch nicht so groß wie der Bevölkerungs-Anteil sein, aber er steigt. Es werden in Deutschland keine extra Statistiken nach geographischer Herkunft erstellt. Gefühlt würde ich auch sagen das Süddeutsche stärker präsent sind als Norddeutsche. Doch das ist Gefühl. Zum Artikel: Die Ausstellung "Geniale Dilletanten" wird in der überregionalen Presse gefeiert. Originalton FAZ: "unbedingt nach Dresden fahren…„ehemalige DDR“ und „ehemalige Bundesrepublik“ einzigartig dargestellt“. Das Gedöns in der SZ um Frau Hilke Wagner scheint mir so eine Quoten-Diskussion zu sein. Man will Frau Wagner was ans Bein binden und findet nur den Geburtsort. Jämmerlich.