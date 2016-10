Was im Leben wichtig ist Sie geben Kindern ein Zuhause und Jugendlichen eine Alternative. Wie ein Verein in Pirna mit Theater für eine bessere Welt kämpft.

Die Theatermacher auf ihrer Probebühne – ohne das Engagement von Barbara Hirsch (links) gäbe es den Verein in Pirna nicht. Der Theaterpädagoge Christian Schmidt (rechts) leitet unter anderem diese Theatergruppe an. © Arvid Müller

Caroline hat hier Freunde gefunden. Marcus hat gemerkt, dass er eine richtige Rampensau ist. Und Emelie gewinnt durchs Theaterspielen Selbstbewusstsein. Es braucht viel Überwindung, sagt sie, sich selbst zu zeigen und die eigene Meinung zu sagen. Aber wenn man es schafft, dann fühlt man sich einen Kopf größer.

Es ist keine Neuigkeit, dass Theaterspielen wie Medizin wirken kann. Heilsam ist es für Kinder und Jugendliche bei Einsamkeit und Minderwertigkeitskomplexen, gut für den Zusammenhalt und das Durchhaltevermögen. Nicht ohne Grund ist Darstellendes Spiel an Schulen Standard, wird in Firmen zur Teambildung eingesetzt. Bei jugendlichen Straftätern richten Theaterpädagogen oft mehr aus als Maßregelung: Wer auf der Bühne steht, ist etwas wert.

Barbara Hirsch wusste das. Als sie „Die Theatermacher“ gründete, war das keine Spinnerei. Die gebürtige Norddeutsche baute nach der Wende in Pirna eine Schule mit auf. Im Ruhestand suchte sie eine Aufgabe. „Es ist mir hier sehr gut ergangen“, sagt sie, „davon wollte ich etwas zurückgeben.“ Hirsch erfuhr, dass jedes fünfte Kind in der Region keinen Schulabschluss hat. „Da habe ich beschlossen, Kinder durch außerschulische Bildung zu unterstützen.“ Das war 2008. Sie startete die ersten theaterpädagogischen Projekte. 2010 gründete sie „Die Theatermacher“.

Theater bringt Zusammenhalt

Seitdem ist der Verein eine feste Größe in Pirna. Derzeit gibt es vier Gruppen, eine fünfte ist im Aufbau. Manche Spieler sind seit Anfang an dabei, sind bei den Theatermachern von Kindern zu Jugendlichen geworden, gereift und gewachsen. „Wir begleiten und prägen sie“, sagt Barbara Hirsch nicht ohne Stolz. Niemals würde sie Namen nennen, die Theatergruppen sind geschützte Räume. Doch Geschichten von jenen, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen zu ihnen kommen und denen sie Halt geben konnte, gibt es zahlreich.

Geschichten von Jugendlichen, die als erklärte „Nazis“ in die Gruppe kamen, die sie nie versuchten zu bekehren, die aber irgendwann verstanden, dass es Besseres gibt als Hass. Zum Beispiel, etwas auf die Beine zu stellen oder auf die Bühne, dafür zu brennen und auch mal Kompromisse einzugehen. „Beim Theaterspielen muss man kommunizieren, man muss sich gegenseitig kritisieren und Kritik annehmen lernen. Das sind demokratische Grundkompetenzen“, sagt Barbara Hirsch, die den ganzen Laden am Laufen hält und dafür schon mit zahlreichen Ehrungen bedacht wurde.

Die Theatermacher sind nicht nur ein Nachmittagsangebot für Schüler. Sie leisten indirekt politische Bildung. Es wundert nicht, dass es seit letztem Jahr eine Gruppe bei den Theatermachern gibt, in der auch geflüchtete Jugendliche mitspielen. „Wo liegt das Problem?“ lautet der selbst gewählte, programmatische Titel des von den Spielern selbst erdachten Theaterstücks.

Die Theatermacher sind sozial – aber sie sind kein pädagogisches Zentrum, obwohl das gerade in der Region auch nicht schadet. Aber es geht um Kunst. Ganz bewusst beschäftigt der Verein professionelle Theaterpädagogen, denen die Kinder und Jugendlichen wichtig sind, aber auch das künstlerische Ergebnis.

Einer ist Christian Schmidt. An diesem Nachmittag sitzt er mit fünf Jugendlichen in einem Stuhlkreis. Es ist die Gruppe „Crisps“, in der 14- bis 18-Jährige mitspielen. Eine neue Inszenierung steht an, und da die Stücke mit den Spielern entwickelt werden, muss jetzt erst mal gequatscht werden. „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ wollen sie bearbeiten, das Jugendbuch kennen einige aus der Schule. Es geht darin um die Sinnfrage, doch wer denkt, dass die vier Mädchen und ein Junge nun ungehemmt losphilosophieren, der fehlt. Stattdessen diskutieren sie über die konkrete Umsetzung des Stoffs, denn die Theatermacher haben eine Einladung nach Tschechien bekommen, es soll ein Stück ohne Worte geben, ohne Sprachbarrieren – und das finden nicht alle so toll. Dass es mal Differenzen gibt, gehört dazu. Sie hören einander zu, lassen sich ausreden, nehmen Ideen der anderen auf.

Die Schülerinnen und Schüler sitzen mit Socken im Dachgeschoss des Jugendhauses „Hanno“ in Pirna. Es gibt Regeln in den Theatergruppen, die sind unumstößlich. „Vor der Probe geben alle ihre Handys ab“, sagt der Theaterpädagoge Christian Schmidt. Er begreift die Theatermacher auch als Gegenprogramm zu einer Welt, in der man als Jugendlicher zermahlen werden kann. „In Pirna gibt es viele Cliquen, aus denen Jugendliche schnell ausgeschlossen werden. Hier können sie so sein, wie sie sind.“ Im Theater ist niemand unwichtig: „Wenn einer fehlt, dann klappt es nicht“, so Schmidt über das einfache, aber verlässliche Rezept, das im Kleinen die Welt vielleicht ein bisschen besser macht.

Premiere im Tom-Pauls-Theater

Die Gedankenrunde ist beendet. Jetzt teilen sich die Jugendlichen auf und sollen in verschiedenen Bereichen des Raums Ideen zum Stück entwickeln. „Sie können hier alles ausprobieren“, so der Theaterpädagoge Schmidt, „auch, welche Rolle sie spielen wollen – im Theater und im Leben. Sie müssen Kontakt zu ihrem Körper aufnehmen und mit den anderen für etwas kämpfen.“ Christian Schmidt überlässt den Spielern selbst, wie viel Technik sie lernen wollen. Manchen geht es mehr um das Ausprobieren, andere wollen richtig gut werden. Kein Problem: Schmidt ist ausgebildeter Schauspieler. Andere Gruppen werden von einer Sängerin und einem Tanzpädagogen geleitet. Der Verein will vor allem auch junge Menschen aus „kulturfernen Familien“, wie es so schön heißt, mit Theaterformen in Kontakt bringen, von denen sie bisher noch nichts gehört haben. Nicht alle wollen hinterher auch was mit Theater machen. In der Crisps-Gruppe können sich ein paar vorstellen, Schauspieler zu werden.

Die Theatermacher sind ein Ort der Orientierung. Und sie sind eine feste kulturelle Größe in Pirna. Schaut man sich die Webseite des Vereins an, entsteht der Eindruck einer professionellen Einrichtung. In Wahrheit arbeiten Barbara Hirsch und die anderen Vereinsmitarbeiter ehrenamtlich und immer an den Grenzen der eigenen und der finanziellen Kräfte. Derzeit steht der Verein dank einer befristeten Förderung der schweizerischen Drosos-Stiftung gut da. Was dann kommt? Barbara Hirsch lächelt zuversichtlich. Möglich, dass sie sich etwas Neues einfallen lässt.

Am 11.11. um 18 Uhr hat das Stück „Aufbruch und Wandel“ im Tom-Pauls-Theater in Pirna Premiere. Mitspieler werden gesucht: Tel. 0157 56476857 oder info@theatermacher-pirna.de

