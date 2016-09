Was Helene Fischer und Rammstein verbindet Pop-Experte Jens Balzer über Bärte, spießigen Gitarrenrock junger Deutscher und die Zukunft der populären Musik.

In Deutschland ist Helene Fischer seit Jahren der personifizierte Erfolg in der Pop-Branche. Während sie jedoch international keine Rolle spielt, räumen die Rocker von Rammstein weltweit ab. Jens Balzer sieht dennoch Parallelen zwischen beiden Karrieren und in der Form des jeweiligen Ausdrucks. © dpa

Jens Balzer polarisiert. Die einen feiern ihn als scharfsinnigen Analytiker aktueller Pop-Trends und meinungsstarken Rezensenten, andere treiben seine Konzert- und Plattenkritiker auf die Palme. Der 47-Jährige schreibt nicht nur für die Berliner Zeitung, sondern ist auch Dozent für Pop-Kritik an der Universität der Künste und Pop-Kurator. In seinem aktuellen Buch fasst er Gegenwart und Zukunft der Pop-Musik mit streitbaren Thesen zusammen.

Etliche Menschen wunderten sich vor einigen Jahren über das Comeback des Rauschebarts. Haben Sie eine Erklärung, die den Bogen zur Popmusikevolution der letzten 15 Jahre zieht?

Der Bart kam um 2004 im Zuge des Hippie-Revivals ins Spiel und hatte damit zu tun, dass eine Generation von männlichen, im weitesten Sinne noch Rockmusikern eine Verweigerungshaltung zum Ausdruck bringen wollte. Einerseits gegenüber dem letzten hitzigen Aufflammen des klassischen Indierocks mit Bands, in denen schöne junge Männer mit glatt rasiertem Kinn mit Dreiminutensongs möglichst schnell Karrieren machen wollten. Die neuen Freaks setzten auf endloses Gedaddel und nahmen sich möglichst viel Zeit, was auch eine Art Protest gegen das Tempo des neuen Turbo-Digitalkapitalismus war. Man ließ den Bart sprießen – als Ausdruck einer Verweigerung gegen alles.

Viele dieser bärtigen Musiker machten als Neo Hippies eine an vergangene Popphasen angedockte Musik. Eine beliebte Stammtischthese unter älteren Rockfans lautet ja, dass an die aus einer kreativen Explosion entstandenen Musik der Sechziger und Siebziger nichts mehr heranreiche. Wie sehen Sie das?

Ganz im Gegenteil. In den letzten 15 Jahren ist wahnsinnig viel passiert, weil es viel neue Technik gibt und fast auf jedem Laptop ein Programm vorinstalliert ist, mit dem man einfach drauflosmusizieren kann. Die musikalischen Produktionsmittel sind in einer Weise demokratisiert und sozialisiert worden wie nie zuvor. Gerade elektronisch arbeitende Produzenten, besonders Frauen, haben in den letzten sechs bis acht Jahren die spannendsten Platten gemacht. Richtig ist, dass Musik mit elektronisch verstärkten Gitarren seit Anfang der Nullerjahre an ihr kreatives Ende gekommen ist. Mit dem klassischen, maskulinen Rock-Heroismus ging es ja seit Grunge bergab. Das hat sich alles komplett verschoben: weg vom Bandmodell, hin zu einzeln arbeitenden Produzenten und Produzentinnen.

Besagte These vertreten also nur Leute, die zu alt und bequem sind, sich Neuem zu öffnen?

In jeder musikhistorischen Epoche hat die Mehrheit der Menschen mit 30 aufgehört, sich für neue Musik zu interessieren und nur noch die ihrer Jugendzeit gehört. Dazu kommt nun aber, dass sich die Verbreitungskanäle und -formate radikal geändert haben. LPs und CDs sind überflüssig oder zweitrangig geworden, Konzerte dafür umso wichtiger, um neue Bands kennenzulernen. Eine Band wie Animal Collective ist auf Platte weitgehend uninteressant, live aber total aufregend. Wer abseits urbaner Zentren lebt, kann sicher nicht so oft ins Konzert, aber auch im Netz gibt es unfassbar viel Musik zu entdecken.

Wie würden Sie den Zustand der internationalen Popmusik umreißen?

Ich finde, das wechselt von Jahr zu Jahr. 2014 und 2015 gab es viel interessanten Undergroundpop, momentan weniger. Dafür passieren im Mainstreampop beachtliche Sachen. Beyoncé hat sich quasi neu erfunden und selbst Rihanna erstaunlicherweise ein tolles Album gemacht. Eher finde ich den aktuellen Stand der deutschsprachigen Popmusik kläglich.

Obwohl diese die Charts dominiert?

Diesen Gitarrenrock von jungen Männern, die über ihre Gefühle singen, finde ich ziemlich lahm, spießig und angepasst. AnnenMayKantereit besingen als ihre größte Utopie, dass sie in eine Zweizimmer-Altbauwohnung ziehen wollen. Ich frage mich, warum sich die jungen Leute nicht mehr aufregen. Es ist tragisch, dass die einzige politische Musik, die großen Erfolg hat, von rechts kommt. Wenn überhaupt jemand auf massentauglicher Basis politische Haltung musikalisch manifestiert, dann sind es Rockbands wie Freiwild, die von Heimat und Ausgrenzung singen.

Der Schlagersängerin Helene Fischer attestieren Sie bemerkenswerten Pop-Appeal und eine „Schizo-Erotik“, mit der sie in einer Reihe mit Adele stünde.

Sie ist experimentierfreudig und hat ein Gespür dafür, wie weit man über die Grenzen des klassischen Schlagers hinausgehen kann, ohne sein Publikum zu verprellen. Sie hat erkannt, dass es ein Bedürfnis nach Schlagershow mit Kopfüberhängen und auch mal einem Evanescence-Song zwischendurch gibt. Dadurch ist sie als Seismograf und Spiegel einer kulturellen Verfasstheit der Gesellschaft interessant. Helene Fischer zeigt, dass das Spotify-Prinzip auch bei einem Publikum, das keine Streamingdienste nutzt, funktioniert und ihrer völlig entgrenzten Popmusik folgt. Was vor zwanzig Jahren noch undenkbar gewesen wäre: Die älteren Muttis freuen sich auch über „Atemlos“ im Dancefloor-Remix, wie ich beobachten konnte. Während so ein Techno-Remix bei Grönemeyer eher linkisch klingt und von den Fans auch nicht so geil gefunden wird. Die wollen die großen Hits nicht anders, als sie es kennen. Fischers Publikum dagegen kriegt die Hits bei jeder neuen Tour in einer anderen Version aufgetischt und findet das super.

Die Rammstein-Fans finden ihre Band auch super, aber das ist nicht der Grund, warum Sie Parallelen zwischen Fischer und der Band sehen, oder?

Helene Fischer hat ein urdeutsches Genre wie den Schlager internationalisiert. Zwar ist sie im Ausland nicht erfolgreich, aber sie hat es geschickt verstanden, sich in eine Reihe mit den Großen der internationalen Popwelt zu stellen. Im Konzert bringt sie glaubhaft rüber, dass sie in der gleichen Liga spielt. Rammstein wiederum haben ein internationales Genre wie den Industrialrock germanisiert und mit Zeichen des Deutschseins überformt, die in Form einer Neuen Deutschen Härte zu einer Art nationaler Popsprache wurde. Gemeinsam ist Fischer und Rammstein, dass beide ihre sexuellen Maskeraden genauso beliebig einsetzen wie ihre zitierten Pop-Stile.

Sie sprechen vom Konkurs des heroischen Männlichkeitsrocks. Dass die Frauen im Pop das Zepter übernommen haben, ist also kein Zufall?

Nein. Es sind ja nicht nur die großen Pop-Diven bestimmend, sondern auch die elektronische Musik wird von Frauen geprägt. Offenbar haben sie viel größeres Selbstbewusstsein, sich auszudrücken und auszuprobieren, als die männlichen Kollegen.

Was passiert in den nächsten 15 Jahren mit dem Pop in einer absehbar unsicheren und entprivatisierten Welt?

Ich glaube nicht, dass es noch mal ein Gitarrenrockrevival geben wird. Ich hoffe, dass die elektronische Musik zu neuen Ausdrucksformen findet, sich also nicht nur Leute mit Laptops auf die Bühne stellen. Ich glaube, dass es noch weiter weggehen wird von klassischen Songs und albumbasierter Musik, hin zu einer Verschmelzung verschiedener Kunstformen.

Das Interview führte Gunnar Leue.

Das Buch: Jens Balzer, Pop. ein Panorama der Gegenwart, Rowohlt Verlag, 256 Seiten, 20 Euro

