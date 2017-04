Was geschieht mit diesem Land? Wir alle tragen unsere Geschichte in uns. Das ist die Botschaft der sehenswerten Doku „I Am Not Your Negro“.

James Baldwins unvollendetes letztes Buch ist eine schonungslose Abhandlung über den Rassismus in den USA. Umgesetzt wurde „I Am Not Your Negro“ als Doku – jetzt bei Arte zu sehen. © Spider Martin

Für den schwarzen US-Autor James Baldwin war Rassismus zeitlebens ein Thema. Er hielt seinen Landsleuten, insbesondere den Weißen, gnadenlos den Spiegel vor und wollte sie zur Selbstreflexion bewegen. Die Dokumentation „I Am Not Your Negro“ („Ich bin nicht euer Neger“) zeigt das ausschließlich mit seinen eigenen Worten, die im Original vom US-Schauspieler Samuel L. Jackson und in der TV-Fassung vom Rapper Samy Deluxe gesprochen werden. Sie ist am Dienstag bei Arte zu sehen.

James Baldwin (1924 – 1987) war ein ebenso bekannter wie renommierter amerikanischer Schriftsteller. Am berühmtesten wurden seine Werke „Giovanni’s Room“ und „Another Country“. Im Juni 1979 stellte er sich eine schwierige Aufgabe: Anhand der Geschichte von dreien seiner Freunde, die allesamt in den 1960er-Jahren ermordet worden waren, wollte er die Geschichte der USA nacherzählen. Bei diesen drei handelte es sich um die Bürgerrechtsaktivisten Medgar Evers und Malcolm X sowie den Pfarrer Martin Luther King Jr. Doch diese Aufgabe erwies sich selbst für den als eloquent geltenden Baldwin als zu groß, und so schaffte er lediglich 30 Seiten voll mit Notizen, die er mit dem Titel „Remember this House“ versah. Das Manuskript vertraute Baldwins Testamentsvollstrecker dem Regisseur Raoul Peck an, der 2016 einen feinfühligen und wichtigen Film rund um die Entstehung einer eigenen afroamerikanischen Identität drehte – nur aus den Briefen, Werken und Reden von Baldwin.

Mit vielen Ausschnitten aus Filmen, Theateraufführungen und TV-Nachrichten macht er deutlich, dass die Geschichte von Hass und Gewalt bis heute fortbesteht, ebenso wie die vereinfachte Bildersprache und Darstellung in den Hollywood-Filmen, die sich noch immer dem offenbar nicht enden wollenden Kampf zwischen Gut und Böse widmen. Zu Beginn des großartig komponierten Filmes sagt James Baldwin 1968 in der „Dick Cavett Show“: „Es geht nicht so sehr darum, was mit den Schwarzen geschieht. Es geht vielmehr darum, was mit unserem Land geschieht.“ (dpa)

„I Am Not Your Negro“, Di, 20.15 Uhr, Arte

