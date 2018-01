Was ein Masseur alles weiß Gerhart Hauptmann spielt als genialer, irrender, alter Mann eine Hauptrolle im Roman von Hans Pleschinski.

In seinem letzten Lebensjahr zog sich der Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann mit einem Tross von Bediensteten in sein Haus Wiesenstein in Agnetendorf zurück. Hans Pleschinski entwirft in seinem Roman fast boulevardesk Szenen im Riesengebirge. © dpa PA

Einen Roman mit Dresden zu beginnen, ist für hiesige Leser immer eine gute Wahl. Umso besser, wenn dabei auch noch vom schicksalhaften Februar 1945 ausgegangen und vom letzten Lebensjahr des Großschriftstellers Gerhart Hauptmann erzählt wird, der zum Weinen schöne Worte über Dresdens Untergang fand. Das Ambiente mit Mordgrundbrücke, Schloss Albrechtsberg und Bahnhof Neustadt ist stimmig, aber die Stimmung schlecht. Der altersschwache und kranke Dichter Hauptmann sitzt zusammengekauert auf einem Koffer, als Berühmtheit erkannt und beargwöhnt von anderen Reisenden, behütet von seiner Frau Margarete, der Sekretärin Annie Pollak und dem Masseur Paul Metzkow. Breslau ist von der Roten Armee bereits eingekesselt. Die Ungewissheit, ob überhaupt noch ein Zug Richtung Schlesien fährt, zerrt an den Nerven.

Damit eröffnet Hans Pleschinski seinen groß angelegten Roman „Wiesenstein“, der am Wochenende erschien. Der vielfach ausgezeichnete Autor, 1956 in Celle geboren, in München lebend, Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, versteht sein Fach. Sein 2014 erschienener Roman „Königsallee“ über Thomas Mann wurde zum Bestseller ausgerufen, als Gegenpol folgt jetzt Gerhart Hauptmann.

Heimliche Gespräche mit Kasperl

Ab 5. Februar 1945 hält sich das Ehepaar Hauptmann im Sanatorium Weidner zu Dresden-Wachwitz auf, sieht von dort die Luftangriffe auf die Elbestadt. Nach einer strapaziösen Zugfahrt erreichen sie am 21. März das Haus Wiesenstein in Agnetendorf (Jagniatków) bei Hirschberg (Jelenia Góra), das sie 1901 bezogen. Dort erlebt der Schriftsteller das Kriegsende, die sowjetische Besatzung und den Beginn der polnischen Verwaltung samt Vertreibung der Deutschen. Eine Genesung tritt nicht mehr ein. Hauptmann stirbt dreiundachtzigjährig am 6. Juni 1946. Sein Leichnam wird nach Hiddensee überführt.

Hans Pleschinski holt in seinem Roman weit aus. Ob erste Ehe mit Marie Thienemann vom Hohenhaus in Radebeul, die großen Erfolge der Dramen, die zweite Ehe mit Margarete Marschalk, Literaturnobelpreis 1912, Söhne und Enkelsohn, die indifferente Haltung zum Nationalsozialismus, das Hissen der Hakenkreuzflagge am Haus auf Hiddensee, ein Besuch des Generalgouverneurs von Polen Hans Frank, der Empfang bei Goebbels, Romane und Dichtungen – all das wird durch Tischgespräche und Unterhaltungen der Bediensteten ins Bewusstsein des Lesers gerückt. Das nimmt befremdliche Züge an, wenn der erst in Dresden eingestellte Masseur binnen kurzer Zeit den Hauptmann-Kenner und bevorzugten Vorleser gibt und sich sogar Urteile über das Werk des Meisters anmaßt.

Beim Versuch, wichtige Teile von Hauptmanns Werk in den Roman einzubeziehen, überfrachtet Pleschinski sein Erzählen mit Zitaten und germanistischen Auslassungen. Obwohl ringsum die Welt in Scherben fällt, wird im Haus Wiesenstein bis zuletzt großer Wert auf Etikette gelegt. Neben Sekretärin und Masseur gehören zur Gefolgschaft Köchin, Wäscherin, Diener, Gärtner, persönlicher Assistent, Hausmeister und Krankenschwester sowie zwei Putzfrauen. Hinzu kommen Freunde und Bekannte aus der Umgebung, wie der schlesische Schriftsteller Gerhart Pohl.

Die Charakterisierung Hauptmanns degradiert den Dichter mitunter zur Witzfigur. Sein Stottern, das bis ins Schriftbild ausgestellt wird. Die Allüren als „zweiter Goethe“. Oder wenn er wie Balzac eine braune Franziskanerkutte trägt. Nur in den heimlichen Dialogen mit seiner Kasperl-Marionette stellt der Gottgleiche sich selbst infrage. „Törichter Greis“, spricht das Kasperl, „hast aufs falsche Pferd gesetzt. Das Unreich hat dich nun mit in seinen Schlick gezogen.“ Hauptmann: „Ich habe auf die Höllengespanne nicht gesetzt. Sie waren da, mit Urgewalt, ich wurde mitgeschleift.“ Kasperl: „Pah, Gert, anecken wolltest du nicht … Bedachtsam deinen Ruhm auskosten. Ruhe, Herr Nobelpreisträger, wird Verbrechen.“ Diese „Ruhe“ zeigt sich selbst anhand des berühmt gewordenen Textes „Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim Untergang Dresdens“, der Hauptmann vom Propagandaministerium abgepresst und schließlich als Appell verfälscht im Rundfunk gesendet wird.

Nicht immer wird Hans Pleschinskis Romansprache dem Anspruch gerecht. Vereinzelte Szenen wirken wie Schwänke im Boulevardtheater. So auch der Besuch von Johannes R. Becher im Oktober 1945 auf Wiesenstein. Wie vordergründig Pleschinski seine Meinung über Becher dem Leser aufzwingt, hat Bildzeitungsniveau, wenn fortwährend die Rede ist vom „berühmten Parteimitglied der KPD“, „schillernden Künstlerfunktionär“ oder „ostzonalen Kulturpräsidenten“.

Auf diese Weise vermag die von Pleschinski erzählte Geschichte über Kultur- und Heimatverlust, gespiegelt in den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts, keinen geschlossenen Gesamteindruck zu hinterlassen und hält einem Vergleich mit biografischen Romanen von Stefan Zweig, Lion Feuchtwanger und Peter Härtling nicht stand.

Hans Pleschinski: Wiesenstein. Verlag C. H. Beck, 552 Seiten, 24 Euro

Lesung am 14. März, 20 Uhr, Kulturhaus Loschwitz, DD

