Kolumne: Stadtschreibers Sicht Warum nicht souverän, Dresden? Was damals bei Karli an der Bierbude und heute immer noch zu spüren ist: die Erfahrung von Freundschaft.

Der Schriftsteller Uwe Kolbe lebt in Hamburg und arbeitet bis Dezember als Stadtschreiber in Dresden. © Ronald Bonss

Als ich mich auf das Stipendium als Stadtschreiber bewarb, letztes Jahr im Herbst, waren alle damit verbundenen Gedanken selbstverständlich aufs Nützliche, doch genauso aufs Schöne gerichtet.

Erinnerungen tauchten auf an Spaziergänge zum „Karli“, der Bude und ihrem Besitzer an der Fähre von Kleinzschachwitz nach Pillnitz hinüber, an Bier im Gärtchen oder vorn an der Klappe, an die Kirche Maria am Wasser auf dem Ufer gegenüber mit dem schmalen Friedhof direkt über der Elbe, an den Grabstein für Hartknoch, den Menschenfreund. Die Zunge schmeckte unwillkürlich der leicht ungesunden Säure des Apfelweins und Apfelsekts aus einem gewissen Dresdner Keller nach.

Ich sah wieder lauter Hüte vor mir über roten Gesichtern und dichten Bärten, wehende Kleider, hörte schallendes Gelächter, mit dem die nächste Runde bestellt wurde an den zusammengerückten Tischen im Biergarten am Blauen Wunder.

Das schöne Wort Grund, das hier in Gebrauch ist für Täler und Schluchten, stellte sich wieder ein. Der taumelnde Salamander oberhalb des brachliegenden Weinbergs, den die Februarsonne versehentlich aufgeweckt hatte. Die Eleganz des Bugs eines alten Raddampfers, von der Brücke aus gesehen. Und selbstverständlich Bilder, gute, schöne, großartige, solche, mit denen man lebt, wenn man sie nur einmal gesehen hat: Friedrichs „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“ oder Peter Herrmanns Gemälde „Meine Freunde“. Nun ist es heraus, was Dresden für mich gleich am Anfang war und, wie ich auf dem Weg hierher doppelt und dreifach zu spüren bekam, noch heute ist, es lässt sich einfach sagen: die Erfahrung von Freundschaft.

Nicht, dass jetzt noch viele Freunde in der Stadt lebten. Von den Künstlern, Musikern, Schriftstellern, die aus Dresden und Umgebung stammen oder einmal hierher zum Studium kamen, blieben bekanntlich zu allen Zeiten nur wenige. Lernte ich diejenigen, die ich meine, zuerst zwischen Obergraben und Bautzner Straße kennen, wohnten sie bei der zweiten Begegnung schon in Berlin-Prenzlauer Berg und bald auch dort nicht mehr. Der Pol der Anziehung hieß Westberlin, die Abstoßung im Osten war bekanntlich zwingend genug.

Das hat bei kaum einem, bei kaum einer der Kunstausübung geschadet. Fast alle sind noch, manche auch wieder da, produktiv und sichtbar. Man schaue sich die Porträts aus den 1980er-Jahren an, die eben Teil einer Fotoausstellung im Leonhardi-Museum sind. Einige überlagern sich ganz von selbst mit der künstlerischen Statur derselben Männer und Frauen heute. Man schaue ins Albertinum, wo in einer Ausstellung die Einstürzenden Neubauten auf Punkbands von Dresdner Malern derselben 1980er-Jahre treffen. Und man schaue am Obergraben vorbei, in den Galerien, die frisches Material zeigen.

So sah es also aus, als ich mich auf das Stipendium bewarb. Und so erfahre ich es, wie gesagt, hier und jetzt.

Doch um nicht nur von Freunden zu reden: Der ästhetische Maßstab, den die Stadt Dresden in sich und an sich setzt, den sie jederzeit einlöst zwischen Stadtmuseum, Albertinum, Zwinger und Japanischem Palais (Chapeau für die großartige Idee, die als Prolog zur Neudarstellung der völkerkundlichen Sammlung läuft!), bis hinüber auf die Ostra, in jedem Park, im Großen Garten, am Neustädter Hafen, wo überall unerwartet eine Skulptur auftaucht, ein Gartenlokal mit Verwöhnpotenzial am anderen sowieso, meist mit Elbblick, eine Sichtachse neben der anderen, geschichtssatt, wie diese Stadt noch im letzten Winkel ist – was sollte dem widerstehen, was sollte den Stolz der Hauptstadt Sachsens beeinträchtigen?

Was ist ein Spaziergang an einem Sommerabend durch die Altstadt von Dresden zwischen spontanen Folk- und Rockauftritten hoch über der Elbe und hochklassigem Streichquartett an einer der idealen Ecken, umgeben von schlendernden Einheimischen und Fremden, die es genießen – nix Misstrauen, nix Krampf, nix Ressentiment –, was ist dieses Wunder an Schönheit gegen einige Leute, die sich immer wieder montags versammeln, weil, als sie damit anfingen, ihnen mit der ideologischen Keule aufs Haupt geschlagen wurde, sie dämonisiert und darin bestärkt wurden, dass ihre auf Pappe und in Geschrei geäußerte Meinung wesentlich war und ist und nicht gehört wird? Warum bist du nicht souverän, Dresden?

Lesung am 20. Juli, 19.30 Uhr, Unterkirche der Dresdner Frauenkirche, Eintritt frei.

