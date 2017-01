Der Krimi am Sonntag Warum habt’s ihr alle so einen Druck? Diese Frage versetzt Eisner und Fellner in ihrem 15. „Tatort“ fast einen „Schock“, aber nur fast.

Ermittler im Generationenkonflikt: Moritz Eisner (H. Krasnitzer) knüpft sich Kerem (M. Sözer) vor, den Freund von Tochter Claudia (T. Raunig). Er soll dem Entführer geholfen haben. © ARD

Der 15. Austria-„Tatort“ mit dem Ermittlerduo Eisner (Harald Krasnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Endlich mal kein Flüchtlingsthema. Zudem stellt sich der mutmaßliche Täter schon in der ersten Szene persönlich vor. Er kündigt an, seine Eltern und sich zu töten, versichert, dass ihn am Ende jeder verstehen werde. Dieses Mal müssen die Wiener Ermittler keinen Mord klären. Sie werden verdonnert, an der Spitze einer Sonderkommission das angekündigte Verbrechen zu verhindern.

Schnell dreht sich alles um die Suche nach dem Medizinstudenten David Frank, Sohn einer Rechtsanwältin und eines hoch dekorierten Mathematik-Professors. Geschickte Rückblenden führen erst Schritt für Schritt zum Motiv und zum eigentlichen Thema: einer kritischen Auseinandersetzung mit der Leistungsgesellschaft. Ist das „Tatort“-tauglich? Es ist. Wenn man es wie Autor und Regisseur Rupert Henning in ein spannendes Psychodrama packt und glaubhafte Protagonisten in Szene setzt.

David, ein typischer Vertreter der Generation Y, überzeugend gespielt von Aaron Karl, hat die Schnauze voll. Seit seiner Kindheit läuft er im Hamsterrad, eingesperrt von den Eltern. „Niemand fragt später, wer du bist, sondern nur, was du bist“, trichtert ihm der Vater ein. Doch Aron hinterfragt sich und die Generation der gut ausgebildeten und immer funktionierenden jungen Menschen, von denen jeder Zweite zur Pille greift, um nicht zu versagen. Als seine Freundin in den Tod geht, weil sie glaubt, das Medizinstudium nicht zu schaffen, will Aron ein Fanal setzen, entführt seine Eltern und kündigt im Internet an, die Familie auszulöschen.

Moritz Eisner tut sich schwer, das Motiv zu erkennen. „Was habt’s ihr alle so einen Druck?“, fragt er, obwohl seine Tochter auch dieser Generation angehört. In der eher unharmonischen Vater-Kind-Beziehung lebt der Generationenkonflikt auf.

Der Showdown im tristen Fabrikdunkel gerät zur Philosophie-Stunde. Während das SEK stürmt, diskutieren David und eine sozialkritische Professorin, die mal Aktivistin war, über die Frage: Wie viel Gewalt ist erlaubt, um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen? Der Schuss aus einer Polizeiwaffe beendet diese Debatte und Davids Leben. Der soll recht behalten: Man sympathisiert mit ihm, zumal unklar bleibt, ob er tatsächlich getötet hätte.

Für Regisseur Henning zählen die „Tatorte“ zur Oberliga des Fernsehens. Mit „Schock“ hat er Oberliga abgeliefert.

