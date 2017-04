TV-Tipp Wann schließt Venedig? Dass Urlauber keineswegs immer willkommen sind, zeigt die Doku „Tourist Go Home!“ auf Arte.

Seit vielen Jahren ein alltäglicher Anblick: Riesige Kreuzfahrtschiffe fahren mitten durch Venedig und fügen der empfindliche Lagunenstadt dabei immer mehr Schaden zu. © dpa

Urlaub gilt als die schönste Jahreszeit. Und viele Menschen überlegen sich inzwischen sehr genau, wohin sie reisen. Anregungen für das Nachdenken gibt die Arte-Dokumentation „Tourist Go Home!“ am Dienstag im Rahmen des Themenabends „Tourismus extrem – Fluch und Segen einer boomenden Branche“.

„Wann schließt Venedig?“ Das fragen sich Besucher immer öfter. Im Schnitt werden drei Gruppen innerhalb von fünf Minuten durch die Lagunenstadt geschleust, die meisten von Kreuzfahrtschiffen, die immer noch mitten durch die Stadt fahren dürfen, unter gigantischem Wellenschlag und viel Dreck aus den Schornsteinen. Auch in Dubrovnik sagt eine einheimische Kollegin, an manchen Tagen fühle es sich an, „als lebten wir nicht mehr in unserer eigenen Stadt, sondern nur noch in einer Kulisse“. Die Einwohner von Barcelona leiden nicht minder unter den Massen, bedrängt von Lärm und Müll. Die Touristenzahlen pro Jahr sprechen für sich: 30 Millionen in Venedig, 1,7 Millionen in Dubrovnik, und Barcelona rechnet für 2017 mit zehn Millionen Besuchern.

Diese drei Städte hat Autorin Antje Christ herausgesucht, um zu verdeutlichen, welche Schattenseiten der Tourismus hat. Wie viele Besucher verträgt eine Stadt, um ihre Authentizität und ihren Charme nicht endgültig zu verlieren? Touristen können sogar die Nachbarschaft zerstören; aus immer mehr Wohnungen werden Ferienappartements, die Mieten für normale Wohnungen steigen stark an. Die Einwohner von Barcelonas beliebtem Viertel La Barceloneta können sich das Leben dort bald nicht mehr leisten.

So drohen diese Städte (und andere sicher auch) an ihrem eigenen, zweifelhaften Erfolg zu ersticken, zum Schaden von Bürgern und Touristen gleichermaßen. Gewinner sind internationale Investoren, die das System eines Tourismus unterstützen, das Profite für wenige schafft, die Verluste aber einfach sozialisiert. Die Filmemacherin Antje Christ lässt Bürgermeister und Tourismus-Experten zu Wort kommen sowie auch Polit-Aktivisten und Anwohner aus diversen Generationen.

„Tourist Go Home!“, 20.15 Uhr, Arte

zur Startseite