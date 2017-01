Wandernde Wutfänger Die Krise ist ausgestanden, das Grübeln geht weiter. Doch Silly freuen sich auf ein großes Jahr – auch in Dresden.

Die Frau mit der Schlumpfmütze springt vom Sofa auf. Schon wieder. Dieses Mal holt sie eine Flasche Wasser. Ihre Bandkollegen verdrehen die Augen. Endlich mal sitzen bleiben soll sie. Fehle nur noch, sie hole den Staubsauger. Sätze wie zwischen alten Eheleuten. Nach den gemeinsamen zehn Jahren ist die Liebe vielleicht nicht mehr taufrisch, dafür aber stabiler denn je. So lange stehen Anna Loos, Ritchie Barton, Uwe Hassbecker und Jäcki Reznicek als Silly auf der Bühne. Zwischen zwei Konzerten sprechen sie über die Krise ihrer Beziehung, den Kampf um politische Wege und den Knatsch wegen eines angeblich falschen Bühnenoutfits.

Ihr neues Album heißt Wutfänger. Wie steht es um ihre Wut auf RB Leipzig?

Anna Loos: Wir alle haben mit Fußball gar nicht so sehr viel am Hut. Und gegen RB Leipzig haben wir auch nichts.

Die Fans fühlten sich verschaukelt, als Sie auf der Leipzig-Aufstiegsfeier Shirts gegnerischer Mannschaften trugen.

Anna Loos: Das können wir verstehen. Aber man muss wissen, dass wir Wochen zuvor zu einer allgemeinen TV-Sendung über den ostdeutschen Fußball eingeladen wurden, und zwar vom MDR. Mit RB hatten wir nie Kontakt. Nach unserer Zusage wurde ohne Rücksprache das Konzept geändert. Dass wir in verschiedenen Trikots auftreten werden, war, nachdem wir längere Gespräche zu dem geänderten Konzept geführt haben, mit dem Sender abgesprochen. Natürlich haben wir gemerkt, dass man uns, und im Übrigen auch andere Künstler, hier verschaukelt hat. Dennoch haben wir den Anlass für richtig gehalten, auch fair den anderen Mannschaften zu gratulieren. Unser Schlagzeuger hatte übrigens ein RB-Leipzig-Shirt an. Die ganze Aktion war nie gegen einen Verein, sondern für alle Vereine gedacht, die in der letzten Saison große sportliche Erfolge gefeiert haben.

Als Sie, Uwe Hassbecker, zusammen mit Maschine zur Feier der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Dresden auf der Bühne standen, wussten Sie da so genau, was auf Sie zukommt?

Uwe Hassbecker: Wir hatten uns innerlich schon darauf eingestellt, dass dort auch Leute sind, die ihren Unmut äußern und dem Publikum die Veranstaltung auf dem Theaterplatz verleiden wollen. Aber zumindest dort gab es keine Querelen, die Stimmung war großartig. Allerdings waren auch die Sicherheitsvorkehrungen und die Polizeipräsenz immens.

Anna Loos: Aber was beim Empfang der Kanzlerin abgegangen ist, war ja wirklich übel.

Jäcki Reznicek: Ich bin selbst Dresdner, und es tut mir in der Seele weh, wie meine Stadt in ganz Deutschland in Verruf gerät. Da benehmen sich ein paar Hundert Demonstranten schlecht, aber in den Medien wird das Thema behandelt, als sei das die ganze Dresdner Bevölkerung.

Anna Loos: Das sehe ich auch so. Mein Mann und meine Schwiegermama kommen aus Dresden. Es tut mir so leid, wie viel Schimpf sie aushalten müssen, weil ein kleiner Haufen herumkrakeelt. Man darf diese Ausfälligkeiten zwar nicht unter den Teppich kehren. Wenn sie stattfinden, muss das gesagt werden. Aber ohne Übertreibung.

Uwe Hassbecker: Die im Moment überwiegende Darstellung der Stadt in den Medien trägt zur Spaltung der Gesellschaft erst richtig bei.

Warum krakeelt ein größerer oder kleinerer Haufen?

Uwe Hassbecker: Die Enttäuschung sitzt tief in den Gemütern der Ostgeneration. Das ist Frust darüber, dass es oft keine wirkliche Chancengleichheit gab. Viele Menschen haben nach der Wende ihre Arbeit verloren und tragen heute noch die Angst vor Verlusten in sich. Das hat sich offenbar auf nachfolgende Generationen vererbt.

Ritchie Barton: Zum Beispiel wie das damals mit der Treuhand lief. Es wurden so viele Betriebe plattgemacht, ohne dass man den Leuten, welche von heute auf morgen ohne Arbeit dastanden, Alternativen aufzeigen konnte. Selbst Eigeninitiative ganzer Belegschaften wurden unberücksichtigt gelassen. Ganze Betriebe wurden für einen Euro plus staatliche Fördergelder lieber an Leute übergeben, die aus dem Westen kamen und zum Teil inkompetent waren. Ich merke, wie mich das heute noch aufwühlt. Verständlich, dass das bei damals Betroffenen natürlich noch viel stärker ist und tief steckt. Man darf aber trotzdem nicht ausblenden, dass vielen Leuten durch diesen radikalen Umbruch auch ein erfolgreicher Neuanfang gelungen ist. Zum Beispiel gibt es gut wachsende ostdeutsche Unternehmen im mittelständischen Bereich. Na ja, und hässlicher ist unser Land ja auch nicht geworden.

Anna Loos: Aber es gibt halt auch Missmut aus der jüngeren Zeit. Einer alleinerziehenden Krankenschwester, die sich durchs Leben kämpft, kann man schwer erklären, dass Gelder, die für die Versorgung von Flüchtlingen nötig sind, nicht von ihren Belangen abgehen. Sie hat die maroden Schulklos ihrer Kinder vor Augen, und die werden ewig nicht saniert.

Worauf haben Sie Wut?

Anna Loos: Denkfaulheit

Jäcki Reznicek: Ungerechtigkeit

Uwe Hassbecker: Intoleranz

Ritchie Barton: Respektlosigkeit

Die Wut einfangen – eine schöne Vorstellung. In zehn Jahren Bandgeschichte mussten Sie sicher auch mit negativen Stimmungen umgehen.

Uwe Hassbecker: Stimmt. Wir hatten mal eine Krisenzeit, in der Anna kurzzeitig aus der Band ausgestiegen ist. Das hat uns aufgerüttelt und letztlich gestärkt.

Anna Loos: Diese ganze Aufregung um meine Nachfolge von Tamara Danz habe ich manchmal nicht verstanden. All das Gerede von den Fußstapfen hat mich teilweise sehr belastet. Immer wieder die gleichen Fragen nach dem Erbe, dem Vermächtnis, der großen Aufgabe. Ich wollte einfach nur Musik machen und ein eigenes Album produzieren.

Und was hat Sie positiv verblüfft?

Uwe Hassbecker: Zum Beispiel der riesige Erfolg unseres ersten gemeinsamen Albums „Alles rot“, das uns von heute auf morgen ausverkaufte Konzerte beschert hat, in Ost und West. Überhaupt sind unsere Tourneen und Konzerte das, was uns als Band am authentischsten widerspiegelt. Unsere momentane Tour macht unglaublich viel Spaß. Vielleicht ist es die beste, die wir jemals gemacht haben. Die zweite ausverkaufte Show war damals übrigens in Frankfurt am Main, die erste aber in Dresden. Das schreit doch nach mehr.

Das Gespräch führte Nadja Laske.

Silly auf „Wutfänger“-Tour ist am 9. Juni in der Jungen Garde zu erleben. Karten zu 34,50 Euro plus Gebühren gibt es an allen bekannten Ticketstellen oder: 48642002

