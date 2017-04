Vorstadt-Ninjas Wie eine kleine Dresdner Inszenierung mit viel Mühe das letzte Stückchen Energie aus dem Text der Autorin Ronja von Rönne herauspresst.

Antje Trautmann lässt ahnen, was „Wir kommen“ eventuell wollte. © Matthias Horn

Mit unbedingtem Willen versucht sie, die Musik am Laufen zu halten. Tanzt dazu, versunken, versessen darauf, sich zu spüren. Sie löst ihren Zopf, wirft die langen Haare nach vorn, zuckt zu den Rhythmen – „Mach mal lauter!“ Doch die Musik säuft ab, verlangsamt sich, sie schreit wieder: „Nein, lauter!“, steuert so das Lied wieder hoch, tanzt sich immer mehr in Rage. Letztlich kann sie es nicht aufhalten, dass die Musik stirbt. Dass alles in ihr stirbt. Dass sie allein bleibt. Mit ihr die Panik.

Am Sonntagabend gab es im Kleinen Haus des Dresdner Staatsschauspiels eine Uraufführung: „Wir kommen“ ist der Debütroman der Kolumnistin Ronja von Rönne, die dadurch auffällt, dass sie patzige Artikel in der Tageszeitung Die Welt schreibt, einmal beim Ingeborg-Bachmann-Preis las und Zeitungen gern ihr Gesicht abdrucken, weil sie so schön genervt schaut. Sie gibt in ihren Texten einen Einblick in die Denkmuster einer Mittzwanzigerin, die in Berlin lebt und oft keine Lust hat, aufzustehen.

Panik im Pullover

Ronja von Rönnes Talent besteht vor allem darin, in der Ich-Form zu schreiben. Auch „Wir kommen“ schwankt zwischen nicht enden wollenden Passagen über koksende Designer auf Berliner Partys, Überlegungen zu Beziehungen mit mehr als zwei Partnern und einer zäh konstruierten Teenie-Kriminalgeschichte. Dass das als Theatertext nicht taugt, hätte man wissen können.

Die Regisseurin Tea Kolbe schafft es immerhin, das einzige Stückchen Energie aus dem Text zu pressen. Leider wagt Kolbe, die gemeinsam mit der Dramaturgin Julia Fahle die Theaterfassung für „Wir kommen“ besorgt hat und nun ihre erste Regiearbeit am Staatsschauspiel abliefert, ansonsten wenig. Zu sehr orientiert sie sich an der Struktur der Vorlage und versucht dessen Arroganz zu adaptieren. Zumindest hatte sie eine glückliche Hand bei der Wahl der Hauptdarstellerin: Antje Trautmann spielt die Hauptrolle der Nora mit so viel Eigenart, dass man zwischendurch ganz vergisst, wie dünn die Figur im Roman angelegt ist.

Nora leidet unter Panikattacken, sie lebt in einer Viererbeziehung und will nicht wahrhaben, dass ihre beste Freundin aus Kindertagen tot ist. Anders als im Buch möchte man der Nora auf der Bühne auf die Spur kommen, möchte sie verstehen und sie in den Arm nehmen, wenn sie wieder von einer dröhnenden Attacke in Beschlag genommen wird. Sie versucht sich dann in ihrem Pullover zu verkriechen, kontrolliert zu atmen und abzuwarten, bis der Spuk vorbei ist. Hannelore Koch spielt die Panik, eine eigentlich schöne Idee bei diesem begrenzten Ensemble.

Doch bei Ideen bleibt es, der Abend ist insgesamt zu wenig durchdacht und kaum konsequent. Die kleine runde Drehbühne dreht sich manchmal unvermittelt und bleibt ansonsten ohne Aufgabe, die Spiegel am Rand sollen die Selbstreflexionssucht der Generation 30plus symbolisieren, kommen aber kaum zum Einsatz. Noras Kindheitsfreundin Maja, gespielt von Lucie Emons, ist als Vorstadt-Ninja mit Kriegsbemalung und 90er-Jahre-Kluft angelegt. „Ich mag dich vor allem deswegen, weil du die Stille beiseite wischst“, sagt Nora zu Maja – von Rönne kann ja durchaus solche Sätze schreiben, in denen man meint, an einen Kern heranzukommen. Leider ertränkt sie die Tiefe dann immer sofort in der Banalität von Anekdoten aus dem Leben einer Generation ohne Gegenentwurf. Wenn die Inszenierung das vermeidet, wenn sie sich traut, Noras Not zu zeigen, geht sie über sich hinaus. Dann ahnt man auch, was die Autorin mit ihrem Text eventuell wollte.

Wieder am: 15., 16., 21. und 29.4. sowie am 7. und 24.5., Kleines Haus 3, Dresden. Karten: 0351 4913555

