Vorerst letzte Wertung von Joachim Llambi Finale für die zehnte Staffel von „Let’s Dance“: Es kämpfen eine Schlager-Bardin, ein Rocker und ein Kurven-Model um den Titel.

Jury-Hartliner und Kenner der Szene Joachim Llambi gibt gerne auch mal Tiefstnoten. © dpa

Partnertausch, purzelnde Kilos und schräge Jury-Urteile: Die zehnte Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ geht ins Finale. Noch dabei sind Schlager-Sängerin Vanessa Mai, Rock-Sänger und Schauspieler Gil Ofarim und Kurven-Model Angelina Kirsch. Geplante Überraschungen für die letzte Sendung? Keine. Wie in jedem Jahr müssen die verbliebenen Paare drei Tänze in glitzernden Kleidern präsentieren.

Dennoch wird keine Langeweile aufkommen. „Giganten battlen sich hier“, sagte Jurorin Motsi Mabuse über die Anwärter auf den Dancing-Star-Titel 2017. Deren Entwicklung haben seit Mitte März freitagabends bis zu vier Millionen Zuschauer verfolgt. Schlagersternchen Mai trainierte so hart, dass sie nur noch 48 Kilo wiegt. Ihr Lohn: Die Favoritenrolle und regelmäßig die volle Punktzahl der Jury.

Ihr größter Konkurrent Gil Ofarim kämpft weniger mit unfreiwilliger Gewichtsabnahme als mit Gerüchten, er habe eine Affäre mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova. Und „Curvy-Model“ Angelina Kirsch – Maße 105-76-113 – macht wegen ihrer emotionalen Auftritte von sich reden: Sie heult jede Woche. Tanzpartner Massimo Sinató allerdings ist von ihr begeistert: „Kurvendiskussion war immer mein Thema.“ Von Juror Jorge González bekam Angelina sogar einen Heiratsantrag.

Insgesamt 14 Kandidaten sind bei „Let’s Dance 2017“ an den Start gegangen. Totalausfälle waren nicht dabei. „Tutti-Frutti“-Neuauflage-Moderator Jörg Draeger flog direkt in der ersten Sendung raus. Vielleicht hätte er das Potenzial eines Ulli Potofkis gehabt, der in der letzten Staffel als „liebenswerter Bewegungs-Legastheniker“ bezeichnet worden war. Und Modedesignerin und Society-Tochter Chiara Ohoven tanzte sich immerhin tapfer durch zwei Sendungen. Bis ihr Jury-Hardliner Joachim Llambi entgegenschmetterte: „Dein Vater muss den Bums hier schon kaufen, damit es für die nächste Runde reicht.“

Verletzungen – nicht nur seelischer Natur – gab es wieder reichlich in der Staffel. Notnagel Giovanni Zarrella sprang erst für Pietro Lombardi ein, der sich den Fuß gebrochen hatte. Kurz vor Ende ersetzte der Musiker dann Publikumsliebling und Paralympics-Sieger Heinrich Popow. Der 33-Jährige musste aufgeben, da sich sein Stumpf entzündet hatte. Zarrellas Tanzpartnerin wiederum kam unglücklich nach einer Hebefigur auf. Für sie machte die Partnerin von Jörg Draeger weiter. Boygroup-Veteran Bastiaan Ragas („Caught in the Act“) setzte nach einer Blinddarm-OP aus. (dpa)

„Let’s Dance“, Freitag 20.15 Uhr, RTL

