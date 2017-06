Von wegen wilder Kerl Im Dresden-„Tatort“ spielt er eine Nervensäge, in echt ist Wilson Gonzalez Ochsenknecht jemand, der gern mal abtaucht.

In der Rolle des Scoopy spielte Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Dresden-„Tatort“ einen Internet-Star mit zweifelhaftem Ruf © MDR

Er kommt ganz gut ohne Telefon aus. Beim letzten Auslandsdreh gab das Handy von Wilson Gonzalez Ochsenknecht seinen Geist auf, und er konnte kein neues bekommen – mehrere Monate lang. Ging auch. Wie anders das Bild im Dresdner „Tatort“ am vorigen Sonntag: Kaum eine Szene in dem Fernsehkrimi, die den Schauspieler nicht mit Handy in der Hand zeigte. In der Folge „Level X“ spielte er Scoopy, einen sogenannten Prankster, der anderen Streiche spielt, die er filmt und ins Internet stellt. Aufmerksamkeit und zum „Click- Millionär“ werden, das möchte Scoopy, und dafür geht er über Grenzen und eventuell sogar Leichen.

In der Realität sieht Ochsenknecht das etwas kritischer, wie er in verschiedenen Interviews erzählt hat. Das Internet an sich findet er zwar „super“, weil man da „perfekt vernetzt“ ist. So wird seine Fernbeziehung nach Amerika gleich viel einfacher, und er ist seinen Fans ganz nah. Selbstverständlich hat er ein Facebook-Profil und einen Twitter-Account. Das macht man heute so als 27-Jähriger. So kann er Filme anwerben, Fotos posten und zeigen, was er „privat für ein Mensch ist“. Jedoch birgt das permanente Online-Sein auch Gefahren, sagt Ochsenknecht. Fake News sind „natürlich kacke“, und illegale Downloads auch.

Er weiß nur zu gut: Die Jagd nach Likes kann die Persönlichkeit verändern. Diese Gier nach Aufmerksamkeit braucht er sowieso nicht, ein Mädchenschwarm mit zerknautschtem Lächeln, bekannt geworden durch die Kinderfilmreihe „Die wilden Kerle“ – und durch seinen berühmten Vater, den Schauspieler und Sänger Uwe Ochsenknecht. Wenn Wilson Gonzalez Zeit hat, surft er nicht stundenlang, sondern schaut „zwei bis drei gute Filme am Tag“ und saugt die komplette Filmgeschichte in sich auf, um dazuzulernen. Programmkino mag er am meisten. Und Disney- Filme, die sind sein „absolutes Lieblingsding“.

An Hollywood ist er nicht interessiert, vielmehr möchte er mit verschiedenen Regisseuren auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Auf den richtig großen Durchbruch wartet er noch, aber bestimmt kommt eines Tages der ersehnte Anruf – wenn er dann nur sein Handy dabei hat.

