Von wandernden Gestirnen und schiefen Zähnen Im Mathematisch-Physikalischen Salon werden die Geheimnisse der schönsten und raffiniertesten Maschine der Renaissance gelüftet.

Auf der Planetenuhr, die 1563 bis 1568 in Marburg für den sächsischen Hof konstruiert wurde, drehte sich der Himmelsglobus mit dem Sonnenscheibchen in 24 Stunden einmal um sich selbst.

Diese Uhr kann alles!

Dieser Frühling muss sich beeilen, will er noch einer werden. Aber egal, welche Temperaturen er zu bieten hat: 92 Tage dauert die schönste Jahreszeit. Die wärmste, also der Sommer, ist mit 94 Tagen auch die längste. Der Herbst hat 90 Tage und – ein kleiner Trost für alle Sonnenanbeter – der Winter nur 89. Das entscheiden freilich nicht die Meteorologen, auch wenn die Sonne und der Lauf der Planeten an diesen Tatsachen erheblich beteiligt sind. Denn ein jeder Sommer beginnt nicht am heißesten Tag des Jahres, sondern dann, wenn die Sonne mittags am höchsten steht und es die meisten Stunden hell bleibt. Und wenn Tag und Nacht im September gleich lang sind, beginnt der Herbst.

Das hat man am sächsischen Hof wohl auch im 16. Jahrhundert schon gewusst. Zu verstehen, warum sich am Himmel was bewegt, woher die Planeten kommen und wohin sie wandern im Laufe der Nacht, das fasziniert die Menschen seit der Antike und weckt ihren Forscherdrang immer wieder neu. Damals konnten sie noch staunen, und sie waren fest davon überzeugt, dass die Gestirne den Lauf ihres Lebens bestimmen. Aber es war ihnen nicht vergönnt, Maschinen in den Himmel zu schicken. Also bauten sie sich den Himmel auf Erden so, wie sie ihn von hier aus sahen. Und sie brachten ihn in Bewegung, um das Dunkel zu durchdringen.

Dafür entwickelten und bauten im 16. Jahrhundert findige Uhrmachermeister und Gelehrte kostbare Messinstrumente, die heute im Mathematisch-Physikalischen Salon im Dresdner Zwinger bewahrt und nobel präsentiert werden. Ein Höhepunkt der Dauerschau ist zweifellos die komplizierteste und raffinierteste Maschine jener Zeit, die Planetenlaufuhr, die die Herren Eberhard Baldewein, Hans Bucher, Hermann Diepel und andere in nur fünf Jahren konstruierten. Kurfürst August von Sachsen hatte das Maschinchen 1563 in Marburg bestellt. Seit 1568 steht diese „Uhr, die alles kann“, in Dresden. Sie zeigt nicht nur die Zeit an, sondern gibt die Bewegung aller Gestirne in Echtzeit wieder. So, wie man damals den Himmel sah.

Die 150 Zahnräder der Planetenuhr griffen noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein exakt ineinander. Funktionieren konnte die Planetenanzeige aber nur, weil die 360 Zähne der kreisrunden Mondanzeige, zum Beispiel, unterschiedlich ausgefeilt waren. Da behaupte noch einer, schiefe Zähne seien ein Fluch!

Längst hat man das gute Stück ruhiggestellt. In der Langgalerie des Zwingers lässt es sich von allen Seiten bewundern. Aber man sah bisher nicht, wie es funktionierte. Und was wissen wir heute noch darüber, wie die Menschen damals die Gestirne sahen? Fünf interaktive Module rund um die Planetenlaufuhr sollen nun den Wissensstand von damals erläutern. Filme, Computeranimationen und Modelle zum Anfassen und Ausprobieren bringen den Besuchern Bau- und Funktionsweise der Uhr nahe und erzählen von jener Zeit. Der Himmel damals war derselbe wie heute. Und doch sahen die Menschen da oben etwas ganz anderes. Ganz ohne magische Brille, aber mit maßgeblicher Unterstützung des Lehrstuhls für Computergrafik der Hochschule für Wirtschaft und Technik Dresden simulieren die Kuratoren Michael Corey und Samuel Gessner gewissermaßen einen himmelnden Blick der Renaissance, als die Sterne sich wie auf einer gläsernen Kugel über den Menschen drehten.

Zu welchem Erkenntnisgewinn dieser Sternenflug führt, auch das wird in diesem Forschungsprojekt der Kulturstiftung des Bundes anhand einer Besucherbefragung dokumentiert. Gewiss werden nun nicht alle jungen Menschen Astrophysiker werden wollen. Aber wenn sie aus der Ausstellung mitnehmen, dass der letzte Arbeitstag der Woche perfekt geeignet ist, eine Frau zu verwöhnen, dann wäre das nicht wenig. Die Wochentage haben ihre Namen nämlich von den Planeten. Freitag ist Venustag.

Die Ausstellung „Der Planeten wundersamer Lauf. Eine Himmelsmaschine für Kurfürst August von Sachsen“ ist vom 12. Mai bis 16. Juli in der Langgalerie des Mathematisch-Physikalischen Salons im Dresdner Zwinger zu sehen. Geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

