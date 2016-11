TV-Tipp Von Robbespierre zu Cumberbatch Jeder kennt „Madame Tussauds“ in London. Doch wer war die Gründerin und Namensgeberin des Wachsfigurenkabinetts?

Er ist aus Wachs, aber für den Selfie mit Benedict Cumberbatch reicht das. Das Wachsfigurenkabinett „Madame Tussauds“ in London wurde von einer Henkerstochter gegründet. © Madame Tussauds/dpa

Was wäre eine London-Visite ohne einen Abstecher zu „Madame Tussauds“? Pro Jahr besuchen 200 Millionen Neugierige das Traditionsmuseum und seine weltweiten Zweigstellen. Die Wachsfiguren heutiger und historischer Prominenter rufen immer wieder Begeisterung hervor. Dabei sind unter anderem alle James-Bond-Charaktere, das Teenie-Idol Benedict Cumberbatch, der Romandetektiv Sherlock Holmes und natürlich die königliche Familie Englands. Doch kaum jemand weiß, wer die Gründerin und Namensgeberin des Hauses war. Eine Doku auf Arte geht ihr auf die Spur.

In dem Film „Madame Tussaud. Ein Leben aus Wachs“ porträtiert die Regisseurin Nina Barbier eine spektakulär frühemanzipierte Geschäftsfrau. Tussaud profitierte im Zeitalter der Aufklärung in Paris von den blutigen Wirren der Französischen Revolution. Später machte sie sich in der britischen Hauptstadt Queen Victoria zu ihrem Fan. Rahmenhandlung des Films bildet das Diktieren ihrer Autobiografie durch die alte und angesehene Marie Tussaud an einen Schreiber. Spielszenen und Wortbeiträge von Fachleuten erzählen dazu deren wahre Geschichte. Denn in dem 1838 erschienenen Buch soll die clevere Wachsfigurenkönigin und feinsinnige Kreative ihr Leben erheblich geschönt haben.

Dafür hatte Tussaud in der Tat Gründe. Sie wurde 1761 in Straßburg im Elsass mit dem Namen Anna Maria Grosholtz als Tochter eines Henkers geboren. Sie war stets der gesellschaftlichen Ausgrenzung preisgegeben und durfte nur einen Scharfrichter heiraten. Doch der Vater starb bereits vor ihrer Geburt, und ihre Mutter wurde Hausmädchen im schweizerischen Bern bei einem Arzt – dieser wurde Anna Marias Lehrer. Bei ihm lernte sie, Tonköpfe zu modellieren, deren Gipshohlformen mit heißem Wachs auszugießen und das Kunsthaupt danach realistisch zu verfeinern. Manchmal arbeitete sie auch nach Totenmasken.

Sogar Madame Élisabeth, die Schwester des französischen Königs Ludwig XVI., begeisterte sich für die Figuren samt ihren authentischen Frisuren und Kleidern. Nach Paris war die junge Grosholtz mit ihrem Mentor und Geschäftspartner gegangen. Dass beide monarchistisch gesinnt waren, verhinderte nicht, dass die Kunstfertige ab 1789 Aufträge für Totenmasken prominenter Opfer der Revolution ausführte – darunter die des Herrschers, seiner Frau Marie Antoinette sowie der Aufständischen Danton und Robespierre.

Wie sie mit den Wachsköpfen unter widrigen Umständen über die Jahrmärkte Großbritanniens und Irlands zog, dabei ihr Geschäftsgebaren immer raffinierter ausgestaltete – auch davon erzählt die Arte-Doku. Krönung der Laufbahn der Matriarchin war schließlich die Eröffnung ihres Imperiums an der gutbürgerlichen Londoner Baker Street. Trotz der Mitarbeit ihrer Nachkommen steuerte sie dort bis fast zuletzt das Geschäft. Selbst Queen Victoria und ihre Kinder kamen regelmäßig vorbei. (dpa)

