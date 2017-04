Von Ostberlin nach Damaskus Das Filmfest Dresden beginnt mit einem besonderen Schwerpunkt: Syrien gestern und heute – und die DDR.

Traditionell beschäftigen sich immer wieder Beiträge des Internationalen Kurzfilmfestivals Dresden mit den Themen Flucht und Migration. In seiner 29. Ausgabe, die am Dienstag beginnt, wird das Schaffen syrischer Filmemacher von den Sechzigern bis 2016 eine zentrale Rolle spielen. Wir sprachen mit Alexandra Schmidt, einer von drei Direktorinnen des Festivals, über Syrien als Keimzelle der filmischen Moderne in der Region, über das Arbeiten von Regisseuren unter den Bedingungen einer Diktatur sowie über die jahrzehntelangen filmischen Kooperationen zwischen Syrien und der DDR.

Frau Schmidt, seit Jahren sind die Medien voller Nachrichten aus Syrien. Auch das diesjährige Filmfest hat einen Themenschwerpunkt über das Land, blickt aber zunächst mal weit zurück in die syrische Vergangenheit. Warum?

Weil man auch die syrische Gegenwart nicht ohne die syrische Geschichte verstehen kann. Und weil wir kaum Vorstellungen über die Vergangenheit dieses Landes haben, auch weil sie durch die Bilder aus der Gegenwart überblendet wird. Die meisten wissen über Syrien lediglich, dass dort seit ein paar Jahren Bürgerkrieg herrscht. Natürlich haben wir auch aktuelle Filme junger Regisseure im Programm, die seit Ausbruch des Kriegs bis 2016 entstanden sind. Aber wir wollten unseren Fokus weiter aufreißen und haben deshalb auch eine Retrospektive zusammengestellt.

Was können uns die Blicke in die Vergangenheit über das Land erzählen?

Unter anderem, dass es alles andere als ein filmisches Entwicklungsland war. In den Siebzigern war Syrien im Gegenteil eine Keimzelle der filmischen Moderne in der Region, in der eine kleine Gruppe sich aufgemacht hat, das Filmschaffen zu revolutionieren, vorrangig das Dokumentarfilmkino. Viele Regisseure hatten ihr Handwerk in Moskau oder Paris gelernt. Auch mit der DDR gab es Kooperationen. Anfangs waren die Filmemacher voller Enthusiasmus über die Entwicklung in ihrem Land, in dem ja nach dem Assad-Putsch von 1970 der muslimische Einfluss zurückgedrängt wurde. Aber in den Achtzigern wurden sie zunehmend desillusionierter in der Diktatur und zeigten das auch. Diese Filme durften in Syrien nicht vorgeführt werden, wohl aber im Ausland. Viele Regisseure sind dann auch ins Exil gegangen.

Wie sahen die Film-Kooperationen zwischen Syrien und der DDR aus?

Die waren ziemlich vielfältig. Anfang der Siebziger zum Beispiel ging der Ostberliner Regisseur Winfried Junge, der ja „Die Kinder von Golzow“ gemacht hat und auch zum diesjährigen Filmfest Dresden kommen wird, nach Damaskus, um dort zwei Filme zu produzieren. Einen über Monteure aus der DDR, die eine Spinnerei erweitern, dann „Syrien auf den zweiten Blick“, gedreht mit einem deutsch-syrischen Team. Das war die erste offizielle Film-Koproduktion zwischen Syrien und der DDR. In den Achtzigern ging Junge noch einmal zurück und drehte zwei weitere Filme.

Hatte es schon vor den Siebzigern Zusammenarbeiten gegeben?

Unser ältester Beitrag stammt von 1958, es ist ein kurzer farbiger Dokumentarfilm – etwas für die damalige Zeit absolut Atypisches – über die Präsenz der DDR auf der Wirtschaftsmesse in Damaskus. Er zeigt ein Land, das gesellschaftlich ganz anders organisiert und voller Hoffnung war; kurz zuvor waren Syrien und Ägypten zur Vereinigten Arabischen Republik zusammengeschlossen worden. 1961 trennten sich die Länder wieder, und zwei Jahre später wurde in Damaskus nach dem Modell der sowjetischen Mosfilm die National Film Organisation NFO gegründet. Das offizielle Filmschaffen in Syrien war übrigens ähnlich organisiert wie in der DDR: Fast alles lief wie bei der Defa über die NFO.

Ich nehme an, die filmischen Kooperationen liefen im Zuge der wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit zwischen Syrien und der DDR?

Genau. Die DDR war ja ohnehin sehr aktiv im nordafrikanischen und vorderorientalischen Raum, natürlich auch in Syrien. Es gab Austauschprogramme und Stipendien für syrische Bürger. Ein großer Teil der syrischen Hochschullehrer wurde in der DDR ausgebildet, es entwickelten sich Liebesbeziehungen … Auch das wurde in Filmen thematisiert, sogar im fiktionalen Bereich. Wie der politische Blick der DDR auf Syrien war, lässt sich anhand von „Der Augenzeuge“-Wochenschauen zeigen. Das alles war aber noch gar nicht filmhistorisch aufgearbeitet. Dafür mussten wir teilweise in die Archive gehen und Pionierarbeit leisten.

Schlägt das Filmfest thematische Brücken zwischen dem deutsch-syrischen Verhältnis von damals und heute?

Selbstverständlich. Eine der spannendsten ist für mich der Film „Aras“ von Sebastian Linda. Es ist das Porträt eines Syrers, der einst in Dresden studiert hat und heute wieder hier ist – als Flüchtling. Es werden auch mehrere syrische Filmemacher an die Elbe kommen für Workshops und Diskussionen, für die wir natürlich möglichst viele hier lebende Syrer begeistern wollen.

Wie arbeiten syrische Filmer heute?

Entweder in den Reihen und unter der Ägide der staatlichen National Film Organisation oder als Freischaffende. Einige veranstalten regelmäßig das Syria Mobile Festival, das ist fast wie ein Flashmob organisiert, wird auch nur auf entsprechende Weise bekannt gemacht und findet oft in irgendwelchen Ruinen statt. Auch wenn das Festival sich als filmische Gegenöffentlichkeit versteht zu den Produktionen der NFO, sind die Filme weniger politisch, sondern mehr künstlerisch-poetisch und oftmals sehr kreativ.

Migration und Flucht insgesamt waren als Themen ja immer schon sehr präsent auf dem Filmfest Dresden. Wird sich das angesichts der aktuellen Entwicklungen noch verstärken?

Da gerade junge Kurzfilmemacher immer aktuelle Themen aufgreifen, die unser Leben betreffen und verändern, wird es jedenfalls bestimmt nicht nachlassen.

