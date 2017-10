Von Liebe und Leidenschaft Die Soprandiva Simone Kermes feiert im Kulturpalast ein Fest barocker Hingabe.

Die Opern-, Operetten-, Lied- und Konzertsängerin Simone Kermes. © dpa

Bei wahren Diven ist es nicht unhöflich, wenn man „die Callas“ sagt oder „die Bartoli“. Nun war also wieder „die Kermes“ in Dresden. Nach ihrem Gastauftritt im Frühling, beim Programm der Philharmonie mit Schlagersänger Roland Kaiser, sang sie nun schon zum zweiten Male im neuen Saal des Kulturpalastes. Ihre vokalen Qualitäten und ihr Temperament sind hinlänglich bekannt. In der von den Musikfestspielen veranstalteten Reihe „Palastkonzerte“ stellte die Sopranistin ihre CD „Love“ aus dem Vorjahr vor, die von der Kritik und vom Publikum gleichermaßen gefeiert wurde.

Anders als auf feurigen Vorgänger-Alben wie „Lava“ und „Dramma“ schlägt sie hier auch zartere Töne an. Sie barmt und bangt, leidet und hofft, gibt sich hin, bläst in die Glut unerfüllter Sehnsüchte. 13 der mehr als 20 Stücke, die sie am Donnerstag sang, stammen von dieser CD. Hinzu kamen Arien unter anderem aus der Vivaldi-Oper „L’Olimpiade“ sowie von Riccardo Broschi, dem komponierenden Bruder des berühmten Kastraten Farinelli.

Begleitet von einem Originalklang-Ensemble aus fünf Streichern, Cembalo, Theorbe und Schlagwerk, dessen Musiker sonst überwiegend in italienischen Opernorchestern spielen, spannte sie den Bogen vom frühen 17. bis ins 18. Jahrhundert. Sie begreift sich und „ihre Band“, wie sie sagte, als Einheit: „Kermes e Amici Veneziani“. Ihre „venezianischen Freunde“ wussten auch instrumental zu gefallen. Die Sonate „La Follia“, die auf einem bekannten spanischen, von Corelli adaptierten Motiv basiert, offenbarte die hohe Schule barocken Musizierens auf überaus authentische Art.

Arg gemischter Zugabenblock

Das Ereignis des Abends aber war der Kermes-Gesang in all seiner stilistischen Vielfalt und Bandbreite. Sie brillierte in den Koloraturen, demonstrierte scheinbar mühelos, wie sich Empfindungen und Affekte in barocker Manier entäußern. Sie schleuderte bei Broschi kämpferische Worte ekstatisch in den Saal, ließ bei Vivaldi die Leidenschaft in schillernden Girlanden ausflattern. Noch ergreifender wirkte, wenn sie, von Jamal Uhlmann und Leonardo Cheng andeutungsreich umtanzt, die getrageneren Stücke anstimmte: Taquinio Merulas herzzerreißendes „Chi vuol ch’io m’innamori“, Antonio Cestis überwältigendes „Disseratevi abissi“, Henry Purcells gramvolles „When I am laid in earth“. Leichte Trübungen hier und da in den Spitzentönen deuteten an, dass diese Gesänge durch stimmliches Grenzland führen. Doch fiel das kaum auf, die gebürtige Leipzigerin intoniert nach wie vor sehr geschmeidig und kann sich auf ihr Charisma verlassen.

Die feine, erregende Spannung, die sie vornehmlich im zweiten Teil aufgebaut hatte, ging im arg gemischten Zugabenblock freilich verloren. Ein aufgeputzter Helene-Fischer-Schlager, das gut gemeinte „Sag mir, wo die Blumen sind“ und Händels „Lascia ch’io pianga“ ohne Tiefenschärfe, das war dann doch eher bunter Abgesang als echtes Dakapo. Dennoch: Die Kermes ist und bleibt ein Erlebnis!

