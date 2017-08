TV-Tipp Von Leipzig aus die Welt erzählen Der MDR porträtiert in seiner Reihe „Lebensläufe“ den Schriftsteller Clemens Meyer.

Das Aufspringen, der Schrei, die triumphal emporgereckte Bierpulle: Es war ein legendärer Moment, als Clemens Meyer 2008 in Leipzig erfuhr, dass er den Buchpreis gewonnen hat. © dpa

Sie sind rar geworden, jene Schriftsteller, die auf Augenhöhe über ganz normale Normalos schreiben, statt aus Bildungsbürgerhöhen auf sie (hinab) zu blicken. Clemens Meyer gehört zu dieser aussterbensbedrohten Spezies. Fein, dass der MDR dem Leipziger in der Reihe „Lebensläufe“ ein 30-minütiges Porträt widmet.

Dass Meyer und Filmemacher Matthias Schmidt bereits mehrfach das Vergnügen hatten, macht sich eher angenehm bemerkbar. Etwa wenn Schmidt und der 2006 nach kräftiger Unterstützung durch Sten Nadolny mit „Als wir träumten“ blitzberühmt Gewordene nach dem Rennbahnbesuch den Zug besteigen und Platz für Metaphern über Unterwegssein und Ankommen schaffen. „Ich fühle mich sicher in Zügen“, bekennt Meyer. Aber auch: „Ich liebe Bahnhöfe.“ Und: „Für mich ist Leipzig ein Ort, an dem ich die Welt erzählen kann.“

Aufmüpfiger Nachwendejugendlicher, Knacki, Hilfsarbeiter – ein wenig erinnert das durchaus an Charles Bukowski, der das Stino-Sein inklusive Alkoholfreuden ähnlich offen und sanft kokett mit sich herumtrug. Die zwei Jahre als Zugreiniger nennt Meyer nach kurzem Überlegen „vielleicht die glücklichste Zeit meines Lebens“. Kein Wunder also, wenn die Geschichte über Zugreinigerin Christa zu den schönsten seines jüngsten Buches „Die stillen Trabanten“ zählt. Sie hat eben was für sich, die „Street Credibility“.

Vor allem anhand von Filmausschnitten aus „Als wir träumten“ arbeitet Schmidt das Autobiografische an Meyers Schaffen heraus. Schon als der noch „auf den Trümmern tanzte“, war für ihn klar: „Mein Weg ist die Literatur“. Ein langwieriger und stolpersteiniger Weg. Umso herrlicher, weil unerhört ehrlich und unverstellt, bleibt die legendäre Szene unmittelbar nach Vernehmen seines Namens bei der Leipziger Buchpreisverleihung 2008: Meyers Aufspringen, der Jubelschrei, die triumphal emporgereckte Bierpulle. Und umso glaubwürdiger kommt seine Erinnerung an den Sink- nach dem Höhenflug rüber: „Ich hatte wohl zu viel Helium im Ballon ... plötzlich war das Ziel weg.“ Gut, dass er es inzwischen wiedergefunden hat.

„Träumen und Kämpfen“, 23.05 Uhr (MDR)

zur Startseite