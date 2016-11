Von Engels zu Jesus

Musste Judas schuldig werden, damit sich die göttliche Prophezeiung überhaupt erfüllen kann? Ben Becker sagt: ja.

Schauspieler, Sänger, Sprecher – Ben Becker gehört seit Jahrzehnten zu den vielfältigsten Film- und Bühnenkünstlern des Landes. Immer wieder überrascht er mit ungewöhnlichen Programmen aus Literatur und Musik über Schiller, Brecht, John Lennon oder die Bibel. 2015 ging er mit seinem vielleicht ungewöhnlichsten Programm auf Tournee. In „Ich, Judas“ verhandelt Ben Becker Texte von Walter Jens und Amos Oz über den berühmtesten Verräter der Geschichte. Wir sprachen mit dem 52-Jährigen über Glauben, Liebe, Judas und darüber, ob man manchmal vielleicht schuldig werden muss, um ein gutes Ziel zu erreichen.

Herr Becker, sind Sie eigentlich irgendwie gläubig, religiös oder sogar konfessionell gebunden?

Überhaupt nicht. Ich bin, wie sagt man noch mal, ich bin Heide, heißt das nicht so?

Nein, Heiden haben nur einen anderen Glauben als den christlichen. Meinen Sie vielleicht „Atheist“?

Nee – das hört sich ja so an, als würde ich an gar nichts glauben und wäre irgendwie nihilistisch, aber so sehe ich mich nicht. Ich folge mit meinem Leben zwar nicht dem christlichen Glauben, setze mich aber mit dieser Lehre auseinander, weil ich sie sehr spannend und existenziell finde, gerade die Botschaft des neuen Testaments. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sie besonders radikal oder orthodox auslegen.

Wer war und was ist dann Jesus für Sie?

Den mag ich gerne. Das ist mein Freund, mein Kumpel.

Klingt wirklich unorthodox.

Ist aber so. Ich liebe ihn von ganzem Herzen, und wenn ich in eine Kirche komme und ihn da am Kreuz sehe, dann wünsche ich ihm einen guten Abend.

Ernsthaft?

Ja, ganz im Ernst. Das mag ein wenig theatralisch klingen, das ist aber so.

Wie kriegen Sie Ihre Liebe zum Sohn Gottes und Ihren Nicht-Gottesglauben unter einen Hut?

Muss man immer alles unter einen Hut kriegen? Wissen Sie, ich bin ja in den Sechzigern und Siebzigern in einem linken Künstlerhaushalt groß geworden, da redete man mehr über den dialektischen Materialismus, über Friedrich Engels, den ich schon als Kind gelesen habe und immer noch lese. Und zwischen dem positiven, freundlichen Menschenbild von Engels und dem des neuen Testaments sehe ich – teilweise! – extrem spannende Parallelen. Das bringt mir Jesus sehr nahe.

Judas, der Jesus Christus verraten hat, gilt hingegen ja als eine der negativen Figuren schlechthin in der Bibel. Noch heute nennt man Verräter „Judas“ und spricht vom „Judaslohn“. Wann sind Sie ihm zum ersten Mal begegnet?

Als ich vor zehn Jahren beschlossen habe, die Bibel zu lesen. Sie können sich vorstellen, wie meine Band, mit der ich ja viele literarische Programme gemacht habe, von Schiller über Brecht bis John Lennon, wie die geguckt haben, als ich sagte: Ich mache jetzt ein Projekt mit der Bibel. Und als man mich dann gebeten hat, Walter Jens‘ Text „Die Verteidigungsrede des Judas Ischariot“ als Hörbuch einzusprechen, habe ich angefangen, mich intensiver mit Judas auseinanderzusetzen.

Können Sie die Verteidigungs-Argumente des Judas von Walter Jens nachvollziehen?

Aber ja. Und ich glaube, die kann jeder nachvollziehen. Wir fragen uns doch auch immer wieder, ob wir uns etwas haben zuschulden kommen lassen, warum wir schuldig geworden sind und inwieweit es vielleicht für ein bestimmtes Ziel sogar nötig war, schuldig zu werden.

Wie Judas, ohne dessen Verrat sich die göttliche Prophezeiung nicht hätte erfüllen können?

Ohne Judas wäre Jesus nicht verhaftet, gefoltert und hingerichtet worden, er wäre nicht zur Erlösung der Menschen gestorben. Dieser Gedanke – mein Leben ist mein Leben, das lässt sich nun mal nicht mehr ändern, ich muss es an- und hinnehmen – ist schließlich etwas, das uns alle bewegt. Deswegen fand ich den Text so groß und wunderbar, dass ich dachte: Den muss ich auf die Bühne bringen. Das war mir ein echtes Bedürfnis. Aber erst, als ich auch noch den Roman „Judas“ von Amos Oz gelesen habe, war ich mir sicher: Aus Judas kann man einen ganzen Abend machen.

Hatten Sie das Bedürfnis, ihn öffentlich zu rehabilitieren?

Sagen wir mal so: Ich hatte das Bedürfnis, die Möglichkeit seiner Rehabilitierung in den Raum zu stellen. Ich fand es schon immer spannend, große Fragen über bestimmte umstrittene Menschen und Figuren, die längst im Sinne der klassischen bürgerlichen Moral als beantwortet galten, noch einmal neu zu stellen. Weil ich mich mit einfachen Antworten nicht abfinden will. Egal, ob das einfache Antworten zu Judas‘ Schuld sind oder einfache Antworten auf die Frage, was der Syrer, der nach monatelanger Flucht mit seiner Familie hier ankommt, in meiner Stadt oder meinem Dorf überhaupt zu suchen hat.

Sind einfache Antworten auf komplexe Fragen nicht immer schlechte?

Ich finde schon. Und wenn man die Frage, warum jemand „Ausländer raus“ ruft, schlicht mit „weil das ein schlechter Mensch ist“ beantwortet, dann ist das ebenso schlecht und dumm, als würde man dieselbe Antwort auf die Frage geben, warum Judas an Jesus Verrat begangen hat.

Würden Sie tun, was Sie heute in Sachen Judas tun, wenn Sie selber nicht vor zehn Jahren heftig mit den eigenen Dämonen hätten kämpfen müssen?

Ein gewisses selbstzerstörerisches Element ist ja jeder Kunst und jedem Künstler zu eigen. Aber wenn man aus der Geschichte meines einen größeren Absturzes meinen ganzen Charakter ableiten will, dann würde ich sagen: Das ist eine viel zu einfache und deshalb ziemlich schlechte Antwort. Klar, ich bin immer noch ein Mensch der Extreme und wage gerne den Tanz auf dem Drahtseil. Aber nur mit meinen Projekten, nicht mit meinem Leben. Ich bin ja auch inzwischen etwas älter geworden.

Wenn Sie Ihren Kumpel Jesus lieben – was empfinden Sie für Judas?

Hm … ich würde sagen, auch eine Art Liebe. Vielleicht ist das sogar eine spannendere Liebe zu einem Typen wie Judas, mit all seinen Abgründen und Widersprüchen.

Das Gespräch führte Oliver Reinhard.

Ben Becker: „Ich, Judas“. Am 10. November 2016 und am 26. März 2017 um 20 Uhr in der Kreuzkirche (DD)

