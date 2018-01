Von Dresden ins Rigaer Getto Die erste große Studie über NS-Terror und Verfolgung in Sachsen erscheint jetzt. Mitgearbeitet haben auch Laien-Historiker, die zu DDR-Zeiten Lehrer waren.

Der Chemnitzer SPD-Abgeordnete Bernhard Kuhnt wird 1933 von der SA öffentlich „ausgestellt“ und gedemütigt. © StSG

Ein ungewöhnlicher Satz: „Heute stehen wir Sachsen ... vor neuen großen Anstrengungen im Kampf gegen die Ideologien, die auf rassistischer Intoleranz, Hass und Terror beruhen.“ Ungewöhnlich, weil man solch ein Bekenntnis selten findet in Vorworten von Büchern zur NS-Zeit aus dem akademischen Bereich. Doch in „NS-Terror und Verfolgung in Sachsen“ heißt es einleitend weiter: „Gerade angesichts heutiger Tendenzen der Ausgrenzung und Diskriminierung von Hilfesuchenden und Flüchtlingen halten wir es für wichtig, aus der deutschen Geschichte zu lernen, die demokratische Ordnung und ihre Institutionen sowie die Würde jedes Menschen mit Überzeugung zu verteidigen.“

Die „braune“ Zeit als weißer Fleck

Auch sonst ist die 624-seitige Publikation ein ungewöhnliches Buch, samt der Autorenschaft. Unter Ägide weniger Historiker haben Dutzende ehrenamtlicher Zuträger gemeinsam über zehn Jahre an dieser Studie gearbeitet. Am Donnerstag wird sie der Öffentlichkeit vorgestellt. Von jener Institution, die sie mit koordiniert und ihre Publikation übernommen hat: Sachsens Landeszentrale für Politische Bildung.

Der programmatisch-pazifistische Ton der Einleitung kommt nicht von ungefähr. Einige Autoren sind SED-Veteranen, etliche waren zu DDR-Zeiten Lehrer. Doch marxistisch-leninistische Zungenschläge erklingen hier nicht. Weder stellt „NS-Terror“ den Nationalsozialismus als vor allem kapitalistisches Phänomen dar, noch werden dem linken Widerstand überdimensionierte Kränze geflochten. Das mit über 90 Seiten längste Kapitel gehört dem Unterthema „Vom Rassenantisemitismus bis zur Ermordung der Juden“. Die Opfergruppe der Kommunisten und Sozialisten steht dort im Vordergrund, wo sie wirklich Hauptziel der NS-Verfolgungen war: vor allem während der Phase der frühen KZ, von denen es in Sachsen mehr als irgendwo sonst gab.

Es ist die erste umfassende Aufarbeitung des Themas überhaupt. Eine erstaunliche Leistung nicht nur, wenn man bedenkt, dass sie ohne akademische Ressourcen zustande kam, weder personell noch finanziell. „Unser Vorteil war, dass die meisten Autoren auf ihre archivarischen Forschungen aus teils über 20 Jahren zurückgreifen konnten“, sagt Mitherausgeber Klaus-Dieter Müller, der lange Zeit bei der Stiftung Sächsische Gedenkstätten gearbeitet hat, zuletzt als kommissarischer Geschäftsführer. Tatsächlich sind etwa Heimatforscher wie Hans Brenner und Dieter Rostowski etablierte Kenner ihrer Interessensgebiete, Brenner für die Todesmärsche beim Auflösen der Lager, Rostowski für das Kriegsgeschehen im Raum Ostsachen.

Der harte Kern des Kollektivs formierte sich bereits 2006. Damals hat Landesgeschichtsnestor Karlheinz Blaschke den „Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen“ herausgegeben und die Jahre von 1932 bis 1945 generös ausgelassen. „Das hat uns verwundert“, erinnert sich Klaus-Dieter Müller. „Also haben wir beschlossen, uns selbst zu kümmern und die Lücke zu füllen.“ Zwar wurde diese Lücke schon vorher und auch nachher angefüllt, etwa durch Publikationen der Stiftung Sächsische Gedenkstätten (die auch dieses Projekt unterstützt hat) zu Orten nationalsozialistischen Unrechts. Doch so weit – und gewagt – gespannt wie „NS-Terror“ war der inhaltliche Bogen bisher noch nicht.

Ausführlich geht es um Vorbedingungen und Grundlagen des Terrors, die Rolle der Justiz, einzelne Opfergruppen, das KZ-System unter Berücksichtigung vieler kleinerer Außenlager, die Deportationen, die Auflösungen der Lager und die Todesmärsche. Immer wieder merkt man dem Text an, dass er zum Teil aus den Federn ehemaliger Lehrer stammt, am Bemühen um Nachvollziehbarkeit, an der Ausrichtung auf ein möglichst breites Publikum, am Willen zur didaktischen Zubereitung.

Wo es nötig und sinnvoll ist, weitet der Band seine Perspektive über die Jahre 1933 und 1945 und die Grenzen Sachsens hinaus, klärt die Vorgeschichte, folgt deportierten Juden von Dresden aus bis ins Rigaer Getto oder nach Auschwitz. Seltsam anonym wirkt nur, dass kein Artikel mit Autorennamen gekennzeichnet ist. „Es war halt in vielerlei Hinsicht eine Gemeinschaftsarbeit“, so Klaus-Dieter Müller.

Premiere im Landtag

Auch wenn es nicht sogleich auffällt, markiert das Ergebnis eine kleine Zäsur. Denn diverse Autoren gehören zu einer Gruppe, die einst die SED-Sicht auf die Geschichte zu verbreiten hatte und nach 1990 aus verschiedenen Gründen entweder geschwiegen oder lediglich ab und an kleinere Publikationen veröffentlicht hat. Die genügten nicht immer den Ansprüchen sachorientierter Forschung.

„NS-Terror und Verfolgung in Sachsen“ zeigt nun einerseits, dass es durchaus zu einem vorzeigbaren Ergebnis führen kann, das Potenzial solcher Autoren zu nutzen. Und andererseits, dass auch der Freistaat bereit ist, ihr Wissen, ihr Können und ihr freiwilliges Engagement anzuerkennen, zu fördern, zu nutzen. Was nicht zuletzt daran deutlich wird, dass der Band seine öffentliche Premiere am Donnerstag um 17 Uhr im Sächsischen Landtag erlebt.

„NS-Terror und Verfolgung in Sachsen“ gibt es bei der Sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung.

