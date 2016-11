Von Dixieland bis Harry Potter: Der neue Kulturpalast wird mehr als ein Klassiktempel Dresdens Philharmoniker sind die Hauptmieter des neuen Saals, der auch Heimstatt für Rocker, Jazzer, Popper und Chöre sein soll. Selbst Kinohelden sind eingeladen.

Frauke Roth steht als Hausherrin am künftigen Tatort von Künstlern aller Genres: im noch Baustellen-Saal des Kulturpalastes. Am 28. April 2017 soll er öffnen. © Ronald Bonß

Momentan schwer vorstellbar: In schon 168 Tagen soll der umgebaute Dresdner Kulturpalast wieder seine Pforten öffnen. Beethovens „Ode an die Freude“ aus der neunten Sinfonie wird erklingen. Doch noch ist der 1969 eingeweihte Bau eine einzige Baustelle.

Im neuen, einem Weinberg nachempfundenen Saal werden gerade die Böden für die Bühne und die Zuschauerränge eingebaut. In den Foyers und Treppenhäusern installieren Monteure Heizungen und Lüftungen, hängen Decken ab. Neue Wände im Erdgeschossfoyer verweisen darauf, dass hier einmal das Kabarett „Die Herkuleskeule“ seinen Sitz haben wird. Im zweiten Geschoss sind die Räume der künftigen städtischen Zentralbibliothek schon auszumachen. Immerhin: Vor dem Gebäude entstehen bereits die ersten Brunnen. „Die Bauarbeiten liegen im Plan. Ich bin zuversichtlich, dass wir termingerecht eröffnen“, sagt Frauke Roth, Intendantin der Dresdner Philharmonie und künftige Hausherrin. 81,5 Millionen Euro investiert die Stadt in den Bau. Weitere 6,3 Millionen steckt sie in die Ausstattung. Und eine Million stellt der Förderverein der Philharmonie für die neue Konzertorgel im Saal bereit – die hatten die Planer nämlich vergessen.

Fünf Jahre lang waren die Dresdner Philharmoniker in anderen Häusern zu Gast, wenn sie in ihrer Heimat Konzerte gaben. Die Musiker werden die Hauptmieter im Kulturpalast sein – aber nicht mehr so dominant wie vor dem Umbau. „Neben den 86 philharmonischen Konzerten wird es ein breitgefächertes Angebot von Weltmusik und Jazz bis zu den Dresdner Schulkonzerten und Orgelkonzerten für Besucher aller Generationen geben“, sagte Frauke Roth. „Alle Dresdner sollen sich in diesem traditionsreichen Ort wiederfinden, und auch für Touristen soll das Haus interessant sein.“ Der Palast – der im Inneren anstelle des alten Kongresssaales einen akustisch hochwertigen Konzertsaal erhält – wird künftig ganztägig geöffnet sein. Die Planungen für die Nutzung sind weit vorangetrieben. Allein 75 Veranstaltungen aus dem Rock-, Pop- und Jazz-Bereich wird es in der ersten Saison geben. „Wir freuen uns auf eine aufregende Zeit“, sagt Konzertveranstalter Dieter Semmelmann. Er bringt Stars wie Roland Kaiser und Annett Louisan in den Palast. Ehemalige Stammgäste wie das Dixieland-Festival und die Jazz-Tage kehren zurück. Der Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ feiert ab 2017 die traditionellen Jahreskonzerte wieder im Kulturpalast. Auch die Musikfestspiele bieten hier Weltorchester wie das vom Mariinsky-Theater und London Philharmonic. Hollywood-Star Bill Murray tritt auf. Ebenso wird Max Raabe im neuen Dresdner Weinberg den grünen Kaktus und Veronika besingen.

Frauke Roth will das Haus gleichfalls für Chöre stärker öffnen. Die neue Orgel wird in den renommierten Orgelzyklus der Stadt integriert. Es soll Mittagskonzerte und Livemusik zu Filmaufführungen wie „Harry Potter“ geben. Langfristig ist eine Sommerbespielung vorgesehen.

Zu viel Buntes, zu wenig Klassik? „Nein“, sagt Frauke Roth: „Uns als Philharmonie wird es nur so gut gehen, wie es dem Haus allgemein geht, ob wir vielfältige Offerten bieten, die so viele Dresdner und ihre Gäste wie möglich interessieren.“

