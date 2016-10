Vom Tod seines Kurfürsten Das Ableben macht kreativ. Daran erinnern zwei hinreißend musizierte Requiems.

Johann Kaspar Kerll, Johann Joseph Fux: Requiems; Vox luminis, L’Achéron u. a. (Ricercar)

Es war eine bittere Botschaft. Als Dresden 1733 aus Warschau vom Tod des Kurfürsten August dem Starken erfuhr, wurden sofort die Tore geschlossen. Unter dem Schweigen wuchs Großartiges: Jan Dismas Zelenka, verantwortlich für die katholische Kirchenmusik am Hofe, nutzte die einmalige Chance, ein Requiem sowie für das Totenoffizium zu komponieren. Zelenkas Werke überragen den Anlass weit.

Sein Handwerk erlernte der Böhme im kaiserlichen Wien. Auch dort wurde hochrangig gestorben und der Tod mit großer Musik gefeiert. Im Todesjahr 1791 bewarb sich Mozart als Kapellmeister am Stephansdom, wo einst Johann Joseph Fux in diesem Amt sowie, noch früher, Johann Kaspar Kerll als Organist wirkten. Beide – der in Sachsen geborene Kerll und der große Gelehrte Fux, bei dem Zelenka studierte – komponierten so fleißig wie kreativ. Die Requiems dieser Aufnahme erinnern daran. Beide Werke, sorgsam aus historischen Quellen musiziert, sind vokal fünfstimmig gesetzt. Kerlls Requiem gerät düsterer, karger. Fux’ „Kaiserrequiem“, Eleonore Magdalene von Pfalz-Neuenburg gewidmet, fällt heller und üppiger aus. Hier finden sich die Instrumentalisten von „L’Achéron“ und „Vox luminis“ in bestechender Form zusammen. Der kleine, nur zwei Sänger pro Stimmgruppe umfassende Chor unter Lionel Meunier ist schlicht ein Segen. Beheimatet ist er in Belgien, besetzt ist er international. So singt hier der Dresdner Bass-Bariton und Ex-Kruzianer Matthias Lutze mit.

