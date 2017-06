Vom Schönen im Wahren Vier Jahre ließ sich das gefeierte Trio London Grammar Zeit, sein zweites Album zu produzieren. Das klingt nun sphärisch und poppig zugleich.

Als London Grammar sich kennenlernten, wollten sie einfach nur gemeinsam Musik machen. Dass die drei Bandmitglieder einmal nahezu jede Minute miteinander verbringen würden, hätten sie damals nicht gedacht. „Am Anfang haben Dan und ich uns ein Zimmer geteilt und wir sind verrückt geworden. Wir konnten uns getrennte Räume nicht leisten. Unser Tourmanager musste uns trennen, weil wir drauf und dran waren, uns an die Gurgel zu gehen“, erzählt Dot Major, der in der Band Schlagzeug, Klavier und jede Menge andere Instrumente spielt.

Noch etwas müde vom frühen Aufstehen, sitzen Major, Sängerin Hannah Reid und Gitarrist Dan Rothman in einem Hotel in Berlin, trinken Tee, lachen, scherzen, wirken entspannt. Mittlerweile seien sie „wie Geschwister“, sagt Major. Zweieinhalb Jahre lang war die 2013 für ihr Debüt „If You Wait“ gefeierte britische Indie-Pop-Band auf Tour, eine intensive Zeit, die eng zusammengeschweißt hat. Aber auch die Auszeit danach sei wichtig gewesen, meint Reid, denn Erfolg könne einen negativen Einfluss auf Musik haben.

Vergangenen Freitag ist nun das zweite Album „Truth Is A Beautiful Thing“ erschienen. Politisch gemeint sei der Titel nicht. Aber „es ist komisch“, sagt Reid, „wenn wir Parallelen sehen, zwischen den Songs und dem, was politisch so los ist“. Ihre Texte seien allerdings eher persönlich gemeint. Auf dem neuen Album geht es um die Suche nach der Wahrheit in der Liebe, Verletzlichkeit und unterschiedliche Hoffnungen in einer Beziehung. Angst vor Einsamkeit und davor, Erwartungen nicht erfüllen zu können. Wie schon beim Vorgängeralbum ist es vor allem Reids einzigartige Stimme, die den Hörer reinzieht: Mal tief und erwachsen klingend, mal hell und klar, mal kraftvoll, mal säuselnd und zerbrechlich, immer ist sie das hervorstechende Merkmal der Songs.

Unter den elf Liedern gibt es viele Balladen, einige sind schlicht, nur ein Klavier begleitet die Stimme der Sängerin. Andere klingen sphärischer, von Celli, Gitarre und Keyboard geprägt. Die Band wollte mit „Truth Is A Beautiful Thing“ etwas Neues schaffen, gleichzeitig aber auch die Fans nicht enttäuschen. Die Entscheidung, welche Tracks auf das Album kommen, war nicht leicht, erzählt die Sängerin. Manchmal müsse man es aber einfach versuchen und loslassen. „Wir sind eine Band, aber wir erleben Musik unterschiedlich. Es gab da einige Diskussion“, fügt sie grinsend hinzu. Major meint: „Es ist ein bisschen atmosphärischer. Aber es klingt noch wie wir. Hoffe ich zumindest.“ (dpa)

Das Album: London Grammar, Truth Is A Beautiful Thing. Virgin/Universal

