Vom Schmerz, schwarz zu sein

Ein Schwarzer stirbt 2014 im Schwitzkastengriff eines Polizisten, als man bei ihm illegale Zigaretten vermutet. Der Mann ist Asthmatiker, der Griff längst verboten. Ein zweiter wird bei einem Handgemenge von Polizisten erschossen, die Beamten kommen nicht einmal vor Gericht. Diese Morde an unbewaffneten Schwarzen durch die Staatsgewalt sind für zwei schwarze Intellektuelle der Anlass, in Büchern die Vereinigten Staaten von Amerika als rassistisches Regime anzuprangern – beide im Jahr ihres Erscheinens Bestseller und ausgezeichnet mit dem Sachbuchpreis des National Book Award. Schrieb der Journalist Ta-Nehisi Coates 2015 einen Brief an seinen Sohn, gespeist von seiner Biografie und Recherchen zur Diskriminierung am Immobilienmarkt, lieferte der Historiker Ibram X. Kendi ein Jahr später die Großgeschichte des Rassismus vom 15. Jahrhundert bis heute. Jetzt ist „Gebrandmarkt“ auf Deutsch erschienen, übersetzt von Susanne Röckel und Heike Schlatterer.

Amerikanische Kleinbürgerträume

Kendi erzählt die Historie in fünf Kapiteln, orientiert an jeweils einer im Kampf für oder gegen Rassismus bekannten Person. Dass dies keine klaren Fronten ergibt, lässt sich an der berühmtesten von ihnen ablesen – dem dritten Präsidenten der USA, Thomas Jefferson. Er besitzt Sklaven und tritt gegen Sklaverei auf. Bei der Abfassung der Unabhängigkeitserklärung weiß er die Formulierung, dass alle Menschen gleich geschaffen seien, vom Problem der Schwarzen ab- und gegen die englische Krone zu wenden. Schließlich geht es amerikanischen Revolutionären um den freien Handel. Zwei der Gründungsstaaten schaffen daraufhin die Sklaverei ab. Die Südstaaten schreiben spitzfindig, um die Quelle ihres Reichtums zu sichern, „alle freien Menschen sind gleich erschaffen worden“ in ihre Verfassung.

Das gelegentliche Blitzlicht auf ökonomische Prozesse ist eine Stärke von Ibram Kendis Buch. Er zeigt den Ursprung der Sklaverei im Schuld- und Strafsystem – bis 1680 gibt es auf den Plantagen mehr weißes Dienstpersonal als versklavte Afrikaner. Doch erhalten Weiße nach den vereinbarten Jahren der Schuldknechtschaft fünfzig Morgen Land. Schwarze kommen selten frei, ihnen wird Besitz sogar verboten und weggenommen. Der amerikanische Kleinbürgertraum, den Coates auch für sich und seinesgleichen reklamiert – das eigene Land, das eigene Haus – separiert bei Kendi Schwarz und Weiß schon im 17. Jahrhundert.

Das Primat der Ökonomie gegenüber dem Geist offenbart sich an dessen Ende. Als man im Norden die Sklaverei schon ablehnt, erfindet ein Ingenieur Maschinen, die Baumwollfasern von Samen trennen. Der Wert der Anbauflächen im Süden schießt in die Höhe, man braucht mehr Sklaven.

In den Nordstaaten entstehen Fabriken, die Kapitalisten dort wollen auf Profit nicht verzichten. Und Gesetze schützen auch nicht immer. Noch in den 1950ern wird regelmäßig Recht gebrochen, um weiße gegen schwarze Interessen durchzusetzen. Noch 2014 die Morde, die Vorurteile. Nur wenn es um Wählerstimmen geht, meint Kendi, ist es von Vorteil, gegen Diskriminierung Schwarzer zu sein.

Fatalen Einfluss auf die Rechtfertigung des amerikanischen Rassismus hat zudem die europäische Aufklärung. Mussten die Kirchenväter bis dahin Schauermärchen von schlechtem Klima oder gar einem Fluch bemühen, um Minderwertigkeit und somit Ungleichbehandlung der Schwarzen mit der Abstammung vom Urvater Adam in Einklang zu bringen, kennt man nun viele Rassen und ebenso viele Arten, etwas zu messen und zu unterscheiden. Schwarze rücken in die Nähe des Tierreichs oder in die Rolle von Kindern. Später wird man von Schäden und Verletzungen durch Sklaverei sprechen. In Büchern und Filmen sind Schwarze schwach oder Verbrecher, auf ihre Freiheit nicht vorbereitet.

Hier sitzen die Schmerzpunkte und die Schwächen von Kendis Darlegungen. In Ostdeutschland kann man beides wahrscheinlich gut verstehen. Für Kendi ist es am schlimmsten, wenn Schwarze daran glauben, sie müssten sich verbessern. Frühe schwarze Intellektuelle und Sklavereigegner haben von unten nach oben gesprochen. Noch im Herabblicken der meisten Schwarzen auf den „white trash“, die weiße Unterschicht, schwingt das Bewusstsein von Weißen als geborenen Herrschern mit.

„Was stimmt bloß nicht mit uns?“

Ibram X. Kendi wird deutlich: „Das Einzige, was an Schwarzen nicht stimmt, ist der Gedanke, dass mit ihnen etwas nicht stimmt.“ Er verurteilt deshalb entschieden jede Selbstkritik der schwarzen Minderheit. Hassen Afroamerikaner schwarze Gewalt, stellt er sie Rassisten gleich. Die Vorstellung von persönlicher Verantwortung: schon eine rassistische Idee. Stattdessen verlangt Kendi eine gleichmäßigere Verteilung von Vermögen und Macht. Ein Gesetz, dann freilich durchzusetzen mit aller Härte des Staates.

Ibram X. Kendi: Gebrandmarkt. Die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika, C.H. Beck, 604 S., 34 Euro

