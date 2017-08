Vom Reka zu den Pusteblumen Mit der Prager Straße in Dresden beginnt der MDR die Serie „Unsere Boulevards“.

Peter und Alexander Bergmann (v. r.) auf ihrer Prager. Nach einem Entwurf der Künstlerin Leonie Wirth baut die Kunstschmiede Bergmann den Pusteblumen-Brunnen, der heute noch in Teilen vorhanden ist. © MDR

Wenn Hans-Joachim Dietze über die Prager Straße spricht, wird der 87-Jährige wieder jung und seine Augen strahlen. Als Kind wohnte er ganz in ihrer Nähe. „Wenn wir Trubel wollten, gingen wir um die Ecke und waren drin“, sagt er und erzählt vom riesigen Reka, dem Residenzkaufhaus, dem ersten Automatenrestaurant, von Spielwaren-Müller und dem Capitol-Kino. Als 15-Jähriger fotografierte er die Feuerhölle. Mit dem Neuaufbau konnte er sich anfangs nur schwer anfreunden, „zu breit, zu unpersönlich“ empfand er ihn.

Der Film zeigt Sympathien für die Ostmoderne. Die neue „Prager“ wird als als „eine der größten städtebaulichen Schöpfungen der DDR“ und eine der ersten Fußgängerzonen Deutschlands porträtiert, würdigt ihre Extras wie Rundkino und Warenhaus mit Wabenfassade. Der Pusteblumen-Springbrunnen wurde schnell zum beliebten Wahrzeichen. Der künstlerische Entwurf stammt von Leonie Wirth, gebaut wurde alles von den Bergmanns, einer Familie von Kunstschmieden. Die Pusteblumen waren so einmalig und schön, dass selbst Berlin sie gebaut haben wollte, aber nicht bekam. Und als sie in den 90ern verbannt werden sollten, konnte ein Proteststurm wenigstens einige retten.

So verbindet der Film die 1851 begonnene, an Umbrüchen reiche Historie der Prager Straße mit ganz persönlichen Geschichten. Wie die von Dieter Dornig, der vor 46 Jahren seine Lehre im Hotel Newa begann, 30 Jahre Küchenchef war und von Fidel Castro überrascht wurde. Historisch der Moment am 8. Oktober 1989, den Frank Richter, damals Kaplan der Katholischen Hofkirche, schildert. Durch ein beherztes Gespräch mit einem Offizier erreichte er den Verzicht der Polizei auf den üblichen Gewalteinsatz gegen Tausende eingekesselte Demonstranten und die Zusage zum Dialog mit dem OB – ein bis dato in der DDR einmaliger Vorgang.

Insgesamt macht Folge eins Lust auf die Erfurter Krämerbrücke, den Hallenser Riebeckplatz und den Leipziger Brühl.

„Der Osten – Entdecke wo Du lebst. Unsere Boulevards : Die Prager Straße in Dresden“, 20.45 Uhr, MDR

