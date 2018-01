Vom Licht geduscht Gisbert zu Knyphausen fliegt beim Konzert in Dresden von sensiblen Kammerstücken bis zu ohrenbetäubender Ekstase.

Was für eine Band! Der, um es deutsch zu umschreiben, Sänger und Liedermacher Gisbert Wilhelm Enno Freiherr zu Innhausen und Knyphausen hat gefühlt die besten Musiker dabei, die es für seine Musik im deutschsprachigen Raum geben kann. Am Mittwochabend im ausverkauften Beatpol spielen der Calexico-Trompeter Martin Wenk, die Studiolegenden Tim Lorenz (Schlagzeug) und Flozze (Bass), Jean-Michel Tourette an Saiten und Tasten sowie Michael Flury an der Posaune. Letztgenannter erzeugt auch großartige Sounds mit verschiedensten Percussioninstrumenten.

Dank der emotional-musikalischen Perfektion dieser Musiker sind von sensiblen leisen Kammerstücken bis zu ohrenbetäubender Ekstase alle Facetten menschlicher Emotionen in diesem Konzert erlebbar.

Im Zentrum des Ganzen stehen die Texte von Gisbert zu Knyphausen, die diese emotionale Spannbreite vorleben. Es geht dabei viel um Freiheit, im Allgemeinen um das Bewältigen des Lebens und der damit einhergehenden Präsenz des Todes.

Es sind sprachliche Großartigkeiten dabei, die einen wohligen Schauer statt eines unangenehmen Bauchdrückens erzeugen, was gelegentlich beim plattitüdenüberladenen Deutschpop anderer Künstler der Fall ist. Sätze wie „Und draußen auf der Straße fällt die Stille auf den Asphalt“ sind erfreulicherweise keine Seltenheit. Dragan hat währenddessen ganz schön zu tun. Dragan ist der Backliner von Herrn zu Knyphausen, und er muss retten, was an diesem Abend mit der Technik nicht so ganz rundläuft, vom sich seltsam verhaltenden Gitarrenverstärker bis hin zu nicht auffindbaren Kabeln. Dem selbsterklärten Gewohnheitstier Gisbert sind diese Ausfälle verständlicherweise nicht so lieb, dem Konzerterlebnis des Publikums tut es aber keinen Abbruch. Der Sound ist sehr gut, das Licht auch. Der Protagonist sieht zwischenzeitlich wie von Licht geduscht aus. Als Lampen fungieren Schlagzeugbecken mit einer Birne davor, die gemeinsam mit dem gemalten Hintergrund eine wunderbare warme Grundstimmung verbreiten.

Dabei gibt es Delta-Blues-artige Bounce-Rhythmen aus dem Vintage-Schlagzeug von Tim Lorenz, und zum Schluss spielt Martin Wenk noch eine herzerwärmende Mundharmonika. Eine Wortgruppe, die ich mir bis zu diesem Abend auch nicht hätte vorstellen können.

Mehrere Zugaben später geht das Publikum zufrieden nach Hause, bis oben hin gefüllt mit über zwei Stunden Ästhetik. Eine gute Variante, dem Leben zu begegnen. Und vielleicht sogar dem Tod.

