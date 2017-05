Vom Helden zur Ikone Die Foto-Agentur Magnum und deren spezieller Zugang zu den Stars ist Thema einer Doku.

Magnum-Gründer Robert Capa fotografierte Alfred Hitchcock (r.) und die Schauspielerin Ingrid Bergmann am Filmset zu „Berüchtigt“. © Robert Capa/Arte

Isabella Rossellini, Tochter der Schauspielerlegende Ingrid Bergman, ist platt: Erst aus deren Memoiren erfährt sie von der Affäre ihrer Mutter mit dem Fotografen Robert Capa. „Oh, du warst verliebt in Robert Capa? Er war mein Held!“, sagt Isabella Rossellini. Capa betrieb einen ziemlichen Kult um sich. Um die Inszenierung von Stars geht es auch in der Doku „Filmikonen – Magnum Photos und das Kino“, die am Mittwoch auf Arte zu sehen ist.

Robert Capa hatte am 27. April 1947 in Paris gemeinsam mit Henri Cartier-Bresson, David „Chim“ Seymour und George Rodger die Agentur Magnum gegründet – angeblich spielte bei der Namensgebung eine Magnumflasche Champagner eine gewisse Rolle. Diese Agentur war die erste, die die Eigenständigkeit der Fotografen durchsetzte. Das galt damals als nahezu revolutionär, denn die Agentur garantierte ihren Fotografen die exklusiven Rechte an ihren Negativen und ihren Abzügen. Magnum hat heute 70 aktive Mitglieder, von denen viele Kriege durchlebt und an Filmsets gearbeitet haben. Da sie zumeist aus dem Bereich der Dokumentarfotografie kamen, zeigten sie den Akt des Filmemachers in einer eigenen und sehr realistischen Art: einfache Ausstattung, keine künstliche Beleuchtung, kein Stativ, keine Posen, keinerlei Nachbearbeitung. Ihre Sicht auf das Kino ist weit von den Bildern entfernt, die von der Hollywoodmaschinerie selbst geschaffen worden sind. Magnum-Fotografen wie Eve Arnold brachten Natürlichkeit in eine Welt, die zuvor nahezu ausschließlich dem perfekten Abbild vorbehalten war – was man an ihren berühmten Fotos von Marlene Dietrich oder Marilyn Monroe sehr eindrucksvoll sehen kann.

In der sehenswerten Doku kommen ehemalige Fotografen und Mitarbeiter zu Wort, die informativ und unterhaltsam von der Kehrseite des Ruhmes berichten. Viele Magnum-Fotos von Schauspielern zeigen berühmte Menschen, die eine geradezu beängstigende Verletzlichkeit und Einsamkeit ausstrahlen. Sie zeigen vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit, aber doch wahrhaftige Momente. (dpa)

„Filmikonen – Magnum Photos und das Kino“,22.40 Uhr, Arte

