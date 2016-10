TV-Tipp Vom Großstadtrevier in die Ehekrise Mann betrügt Frau, Frau findet es heraus. Von da an ist nichts mehr, wie es mal war. Zumindest nicht im Film „Apropos Glück“.

So hatte sich Maja (Janna Striebeck) ihre Geburtstagsparty nicht vorgestellt: der Mann ein Betrüger, das Fest im Suff gelaufen und dann knutscht sie auch noch fast mit Hans (Peter Jordan). © ZDF

Ein Eigenheim im Hamburger Grünen, in der Küche wird gebacken und gekocht: Vorbereitungen für die Geburtstagsfeier der Frau des Hauses. Freunde, alle in den Vierzigern, treffen ein, nur der Gatte lässt auf sich warten. So beginnt die ZDF-Komödie „Apropos Glück“. Und das verheißt nichts Gutes.

Dann taucht Florian doch noch auf, mit der Ausrede „Hab’ im Stau gestanden“. Das scheinen ihm neben Gattin Maja auch die befreundeten Ehepaare Jule und Jan sowie Hans und Angela zu glauben. Bis nicht nur ein Gewitter aufzieht, sondern ein handfester Krach: Zufällig belauscht Maja ein Telefonat ihres Mannes, das er mit seiner Geliebten führt. Maja schmeißt Florian daraufhin hinaus und betäubt ihren Kummer umgehend mit viel Alkohol. Jan möchte am liebsten nicht mehr als Lehrer, sondern als Pfarrer auf dem Lande arbeiten. Und das notfalls auch ohne seine Jule. Zwischen Hans und Angela steht es auch nicht zum Besten. Ihr Eheleben ist völlig festgefahren. Zu allem Überfluss taucht auch noch Majas Mutter Irene auf, die von Florian nie viel gehalten hat …

Janna Striebeck (45) kennt man aus Serien wie „Notruf Hafenkante“ und „Großstadtrevier“. In der Rolle als Maja hat sie nicht die Gelegenheit, viele Facetten zu zeigen. Sie spielt eine Frau, die zu unkontrollierten Gefühlsausbrüchen neigt, das Zerrupfen von Kopfkissen inbegriffen. Und sie zeigt meist nur ein Gesicht, mit einem Lächeln, das in eher traurigen Szenen entsprechend unpassend wirkt.

Immerhin nimmt man ihr die Verzweiflung wegen des Geschehens und den Versuch ihrer Neuorientierung weitgehend ab. Die übrigen Schauspieler mühen sich redlich, aber nicht immer erfolgreich. Leider wird die ohnehin schon etwas dürftige und oft gesehene Geschichte mit einem Soundtrack zugekleistert, der fast zu jeder Szene einen anderen Song bietet. Das soll wohl jeweils das Gefühlschaos der handelnden Personen unterstreichen, passt in der Regel aber nicht dazu. Fazit: Diesen Komödienstoff hat man schon glücklicher inszeniert gesehen. (dpa)

„Apropos Glück“, 20.15 Uhr, ZDF

