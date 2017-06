Vom Fluss des Lebens und dem Staub des Kriegs Dem Publikum im Festspielhaus Hellerau öffnet sich ein Wolkentor: Das Cloud Gate Dance Theatre tanzt.

„Dust“, der zweite Teil des Tanzabends des Cloud Gate Dance Theaters, ist kurz und schmerzhaft und wirkt lange nach. © PR

Wenn sich die Tänzer des Cloud Gate Dance Theatre zur Musik von Eric Satie auf der Bühne bewegen, dann ist das ein ganz besonderes Erleben von Leichtigkeit, Schönheit und Intensität. Die Barfüßigkeit der Tänzer ist zu sehen, aber nicht zu hören. Lyrischer Tanz, bei dem die Akteure zu schweben scheinen, in Askese, Stille und Meditation, mit unglaublicher Körperbeherrschung. „White Water“ heißt der erste Teil des Doppelabends im Festspielhaus Hellerau am vergangenen Wochenende, choreografiert von Lin Hwai-min. Der gründete 1973 das Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, das mittlerweile als eine der wichtigsten zeitgenössischen Tanztruppen weltweit gilt. Zum dritten Mal war die Truppe, erneut im Rahmen der Musikfestspiele, zu Gast in Hellerau.

Der Ästhetik dieses Tanzes, der die Wurzeln asiatischer Mythen und Kampfsportarten, von Bewegungsabläufen der chinesischen Oper, gar der Kunst der Kalligrafie in sich trägt, kann man sich nicht entziehen. In „White Water“ zeigen die Tänzer in fließenden Bewegungen die Abläufe des Lebens, den Fluss der Zeit, die Ungewissheit des Schicksals. Eine Videoprojektion auf großer Leinwand an der Bühnenrückwand ergänzt, ohne zu dominieren: das Wasser rauscht, Schaumkronen tanzen um kleine Steine, alles fließt. Die Tänzer bewegen sich umeinander herum, aufeinander zu, verschmelzen in Licht, Maserung und Bewegung mit dem Videobild, geraten ins Raster, strudeln sich wieder heraus. Mit Saties Gymnopédie 1 endet dieser Teil des Abends so, wie er begann.

Ganz anders gestaltet sich der zweite Teil „Dust“. Die blütenweißen Kleider sind abgelegt; in dunkelbraune, verstaubte Lumpen gehüllte Tänzer schleppen sich auf die Bühne. Die Lippen bläulich glänzend, die Münder weit aufgerissen – an Edvard Munchs „Der Schrei“ könnte man denken oder an Käthe-Kollwitz-Zeichnungen, die Krieg, Schmerz und Leiden sichtbar machen. Lin Hwai-min drückt hier seine Enttäuschung über politische Unterdrückung und Völkermorde im 21. Jahrhundert aus. Er wählte dafür Dmitri Schostakowitschs Streichquartett Nr. 8, das einst unter dem Eindruck des zerbombten Dresdens entstand und genau diese Traurigkeit widerspiegelt. Starke Tanzbilder wirken lange nach. Zum Schluss stehen die Tänzer, schon unter dem Applaus des Publikums, an den Händen gefasst: bewegungslos, wie eine Wand aus Rost und Knochen.

