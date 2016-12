„Vielleicht wollte er einfach nur frei sein“ Diese Weihnacht wurde für ihn zum endgültigen „Last Christmas“: Der britische Sänger George Michael ist tot.

George Michael ist tot. © dpa

Nachher fühlt man sich immer schlauer. Aber irgendwie dräute es nah und schwer in der Luft, dass dieses Jahr, in dem so seltsam viele Popstars gestorben sind, gerade in der traditionell abschiedsreichen Weihnachtszeit genau so enden könnte, wie es am 10. Januar 2016 mit dem Tod von David Bowie begonnen hatte: mit der Nachricht vom Ableben eines großen Künstlers. Dass der Name in dieser Nachricht George Michael lauten würde, damit hat aber wohl doch niemand gerechnet. Schließlich war der Brite erst 53 Jahre alt. Schließlich gehört seine Stimme, gehört sein Song „Last Christmas“, gehört er selbst seit Jahrzenten zum festen Klanginventar des Advents.

Nun ist dieses Weihnachtsfest tatsächlich George Michaels Last Christmas geworden. Am Sonntagnachmittag starb er, bei sich zu Hause, im kleinen Ort Goring-on-Thames nördlich von London. Die Todesursache ist noch ungeklärt, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei jedoch nicht. Sein Manager spricht von Herzversagen. Er sei jedenfalls „friedlich eingeschlafen“, ließ ein anderer Vertrauter verlauten. Hineingegangen ins „Weiße Licht“, wie George Michael vor vier Jahren den – damals noch erfolgreich bekämpften – Tod besungen hatte. Als „ein weiterer Stern für uns im All“.

Das Schwulsein lange versteckt

Ein Stern, ein Star wurde der Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Vaters schon mit 18 Jahren, nachdem er zusammen mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley das Duo Wham! gegründet hatte. Da Georgios Kyriakos Panagiotou alias George Michael Gitarre, Bass und Schlagzeug spielte und obendrein auch ein ausgezeichneter Songschreiber und Arrangeur war, explodierte die Band fast vom Start weg. Gleich vier Singles ihres Debütalbums „Fantastic“ von 1983 schossen europaweit in die Top Ten, darunter der Partyhit „Club Tropicana“.

Im folgenden Jahr, mit dem Nachfolgealbum „Make it big“, übertrafen Wham! sich sogar selbst. „Wake me up, before you go-go“, „Freedom“ und eben „Last Christmas“ wurden veritable Megahits, Letzteres schaffte es sogar zum meistgespielten Pop-Weihnachtslied unserer Zeit.

Mit dieser traurig-romantischen Weihnachtsballade samt passend traurig-romantischem Video entfaltete sich zugleich die persönliche Tragik von George Michael, der fortan aufs Image des großen Frauenliebhabers und Sexsymbols setzte. Erst mit Schulterpolstern und Föhnwelle in Songs wie „Careless Whispers“, dann mit Lederjacke, Porsche-Sonnenbrille und Dreitagebart wie in „Faith“ oder, noch damenverschlingerischer, in „I want your Sex“. Dass er durchaus heterosexuelle Neigungen hatte, aber eben schwul war, verbarg George Michael hinter dieser sorgsam gepflegten Rolle. Dennoch tröpfelten Gerüchte darüber an die Öffentlichkeit. Als er 1992 nach dem Aids-Tod von Freund und Sänger Freddie Mercury beim Tribute-Konzert mit dessen Band Queen im Londoner Wembley-Stadium vor Millionen Fernsehzuschauern wohl von dessen Bisexualität sprach, aber seine eigene Homosexualität weiterhin geheim hielt, begannen manche Fans, ihm sein Versteckspiel übel zu nehmen. Zugleich wuchsen ihre Sorgen um George Michael, aus guten Gründen. In den Neunzigern starben weitere Freunde an Aids, auch sein Partner Anselmo Feleppa, ebenso die Mutter. Das stürzte ihn endgültig in Depression und Drogensucht.

Als er 1998 in den USA beim Sex in der Öffentlichkeit erwischt und angeklagt wurde, nutzte er die „Katastrophe“ schließlich zum Befreiungsschlag. Laut vermutete George Michael, er habe sich wohl schon länger, wenn auch unbewusst, dem Risiko des Entdecktwerdens ausgesetzt und nach einem öffentlichen Skandal gesehnt. Seither sprach er über seine Homosexualität, auch über seine neue Liebe Kenny Goss.

Gefangen im Drogensumpf

Doch so ganz in den Griff bekommen hat George Michael sein Leben möglicherweise nie wieder. Er veröffentlichte weiterhin Songs, viele davon umsonst im Internet, gab Konzerte, blieb enorm populär, aber Neues wollte ihm nicht mehr gelingen. Die Trennung von Kenny Goss 2009 war ein schwerer Schlag für ihn. Michael versank tiefer denn je im Drogensumpf, verursachte einen Autounfall, wurde zugedröhnt am Steuer erwischt, musste sogar ins Gefängnis. 2011, mitten während einer Tournee, machte die Lunge schlapp. Als George Michael aus dem Krankenhaus entlassen wurde, fragte er sich selbst in einem Lied: „Hat die Musik mich gerettet? War es die Wissenschaft? Oder waren es eure Gebete?“ Und sang: „Ich habe noch so viel vor mit der Musik!“

Immerhin erschien 2014 sein Album „Symphonica“. Doch das Jahr 2015 verbrachte George Michael laut Aussagen seiner Familie überwiegend in einer Schweizer Entzugsklinik. 2016 scheinen die Aufs und Abs stetig kürzer geworden zu sein. Bis zuletzt. Nun klingen seine Worte aus „White Light“, als hätte George Michael sie nicht über einen toten Freund geschrieben, sondern über sich selbst: „Noch eine Stimme, die wir nie mehr hören werden. Vielleicht wollte er einfach nur frei sein.“

