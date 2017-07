„Viel mehr geht nicht“ Der Konzertsommer bringt so viele Superstars wie nie zuvor nach Dresden. Der Veranstalter Rodney Aust über die Jagd nach neuen Höhepunkten.

Herr Aust, so viele Live-Acts wie in diesem Jahr gab es in Dresden gefühlt noch nie. Täuscht der Eindruck?

Das Angebot und vor allem die Bandbreite an Künstlern sind in diesem Jahr schon außergewöhnlich. Die Filmnächte und die Junge Garde sind ähnlich gut gebucht wie im Vorjahr, aber dieses Mal kamen ja noch die Großevents mit Robbie Williams und Depeche Mode dazu.

Ist die Open-Air-Saison einfacher zu vermarkten als die Hallensaison?

Das kann man nicht so sagen. Die Leute gehen ja nicht ans Elbufer, um das Elbufer zu sehen, sondern um einen Künstler zu erleben. Das Wetter spielt da keine große Rolle, da die Kaufentscheidung in der Regel nicht erst am Tag des Konzertes fällt. Radio Doria und Bonnie Tyler hatten trotz des Regens tolle Auftritte.

Wird der Trend mit immer mehr Open-Air-Shows auch 2018 anhalten?

Nein, ich denke, wir haben damit nun langsam eine Kapazitätsgrenze für die Region erreicht. Viel mehr geht nicht. Im kommenden Jahr könnte es im Sommer eher etwas ruhiger werden, weil die Fußball-WM mit um die Aufmerksamkeit der Leute konkurriert. In solchen Jahren sind auch die Managements der Künstler immer etwas zurückhaltender. Ein paar mehr Konzerte könnte es am ehesten noch auf dem Konzertplatz am Weißen Hirsch geben. Der wird sich weiter etablieren.

An der Elbe und im Großen Garten stehen derweil bereits die nächsten Open-Air-Höhepunkte an ...

Deichkind spielen am Freitag zum ersten Mal am Elbufer in Dresden. Das wird großartig. Nur einen Tag später kommt Adel Tawil nach drei Jahren zurück in die Junge Garde. Dort gibt es dann nächste Woche Mittwoch auch noch Alice Cooper live zu erleben. Ich habe zwei Jahre daran gearbeitet, den nach Dresden zu holen. Jetzt hat es endlich geklappt.

Es scheint sich auch unter den Künstlern herumgesprochen zu haben, dass Dresden ganz nette Bühnen bietet.

Gegen das Elbufer und die Junge Garde sieht selbst der Hamburger Stadtpark alt aus. Das sind wahre Schätze. Kein Wunder, dass das musikalische Angebot in Dresden einmalig in Ostdeutschland ist.

