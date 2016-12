Viel Licht und über fünf Millionen Gäste für Breslau Mit einer großen Show ist das Kulturhauptstadtjahr zu Ende gegangen. Doch die Stadt will den Titel behalten.

In bunte Lichter gehüllt – die Sand- und Dominsel in Breslau. Das Farbspektakel im Juni gehörte zu den Höhepunkten im Kulturhauptstadtjahr 2016. © dpa

Unsere Herzen schlagen für Menschen in Kriegs- und Terrorgebieten. Wir beten für Frieden, Offenheit und für eine bessere Welt.“ Es waren politische Worte, mit denen Breslaus Stadtpräsident Rafal Dutkiewicz seine Rede zum Ende des Kulturhauptstadtjahres im polnischen Wroclaw eröffnet hat.

Doch die wohl größte Überraschung war der Breslau-Auftritt Donald Tusks, sieben Jahre lang Ministerpräsident der Republik Polen und heute Präsident des Europarates. Er appellierte an die Zuhörer, den Kampf für die europäischen, demokratischen Standards nicht aufzugeben. In diesen Tagen in Polen, wo die nationalkonservative Partei PiS an Grundpfeilern der Demokratie – wie Meinungs- und Medienfreiheit rüttelt – ein deutliches Signal.

Sächsische Gäste selten am Zug

Auch Dutkiewicz nahm das auf und sagte: „Wir wurden gelobt, kritisiert und verrissen … Aber die Möglichkeit, Kritik zu äußern, und die Freiheit sind unser Weltverständnis, zu dem unentbehrlich freie Medien gehören.“ Der Stadtpräsident bezog sich damit auf eine Neuregelung für das polnische Parlamentsgebäude. Journalisten dürfen künftig keine Fotos oder Videos mehr im Plenarsaal machen und können damit auch Verstöße beispielsweise bei Abstimmungen nicht dokumentieren. Das vergangene Wochenende bot aber auch die Möglichkeit, Bilanz zu ziehen.

Ein Jahr lang war das niederschlesische Breslau Europäische Kulturhauptstadt. Zusammen mit dem spanischen San Sebastián. Laut den Organisatoren war das Jahr ein Erfolg – vor allem für die Breslauer selbst. An den rund 2 000 Veranstaltungen nahmen 5,2 Millionen Menschen teil. Über 100 000 Publikationen im In- und Ausland warben für Breslau. Einhundertmal präsentierte sich die Kulturhauptstadt im Ausland, etwa in Deutschland, Japan, Südkorea, Kasachstan, der Ukraine und Spanien.

Es wurden umgerechnet 22,5 Millionen Euro für das Gesamtpaket ausgegeben, deutlich weniger als die noch 2011 angekündigten 80 Millionen Euro. Trotzdem ist Breslau mit dem Budget gelungen, was viele Vorgängerkulturhauptstädte nicht geschafft haben. Es gab ein Jahr voller Veranstaltungen und mit einigen großen, angekündigten und dann auch durchgezogenen Höhepunkten. Wenig wurde aus Geldmangel oder wegen schlechter Organisation abgesagt. Lediglich Oberlausitzer Kultureinrichtungen kamen seltener als Mitwirkende zum Zuge als ursprünglich erhofft. Manche Veranstaltung war nicht gut beworben. Aber sie hat stattgefunden.

Zu den Zielen der Stadt in diesem besonderen Zeitraum gehörte es, Touristen in die Metropole zu locken und mehr Bürger Breslaus als Publikum für kulturelle Veranstaltungen zu gewinnen. 2015 waren es acht bis neun Prozent der Einheimischen, die Theater, Oper, Filmfestivals, Ausstellungen und Konzerte besuchten. Das Jahr 2016 sollte Auftrieb und dauerhaft mindestens 20 Prozent bringen. Das hatte sich Stadtpräsident Rafal Dutkiewicz im SZ-Gespräch einst gewünscht. Eine Methode, um mehr Einheimische für Kultur zu sensibilisieren, war, sie einzubeziehen in die Umsetzung von Veranstaltungen. Und so hatten seit Juni 2015 um die 170 000 Menschen, darunter viele Ehrenamtler, und zusätzlich 2 000 Volontäre bei Aktionen, Shows und Projekten mitgewirkt.

Und Dutkiewicz bilanzierte in seiner Abschlussrede auch: „Es gibt nichts, was unser individuelles Leben und das Leben der Gemeinschaft besser formt, als das Mitwirken an Kultur, ihre Nutzung und ihre Erschaffung. (…) Ich bin überzeugt, dass uns dies gelungen und Breslau eine imposante Europäische Kulturhauptstadt ist. Wir geben diesen Titel nie auf. Die Kulturhauptstadt ist nicht zu Ende, sondern am Anfang des Weges“, so der Stadtpräsident.

Im Rahmen der Mitmach-Möglichkeiten sei das Projekt „Mikrogranty“ besonders gut angekommen. „Dabei ging es darum, den Einwohnern Breslaus und der Region bei der Umsetzung ihrer eigenen Initiativen zu helfen. Mehr als 50 solcher Mikroprojekte, an denen mehrere Hundert Personen mitwirkten, haben wir durchgeführt“, erklärte Anna Pasternak, Koordinatorin des Programms. Umgesetzt wurde damit zum Beispiel das Vorhaben „Verschönerung der Hinterhöfe“. Es wurden Wandmalereien geschaffen. Es gab gemeinsames Kochen oder die Identitätssuche der jetzigen Bewohner Breslaus. „Jeder, der heute in Breslau lebt, kam hier von irgendwoher oder hat zumindest Vorfahren von anderswo. Hier mischen sich unterschiedliche Kulturen. Die Einwohner suchen danach, was hier vor ihnen da war, sie suchen auch nach ihrem Platz in diesem Kulturraum“, so Pasternak. So haben sich zum Beispiel Einwohner der Hallea-Straße, die vor der Wende Arbeiteraktivisten-Straße und bis 1945 Kürassierstraße hieß, mit der Vergangenheit ihrer Wohnhäuser auseinandergesetzt. „Das, was greifbar ist, was bleibt, sind zum Beispiel Möbel – in unserem Fall waren es deutsche Schränke, die wir untersuchten. Aus den aufgespürten Geschichten und mit alten Fotografien entstand eine Publikation, die bleibt“, erzählt Anna Pasternek.

Was nach Ende des Kulturhauptstadtjahres ebenso bleibt, ist das Programm „Mikrogranty“ selbst. „Die Möglichkeit, eigene Projekte mithilfe unserer Mitarbeiter durchzuführen, wird fortgesetzt, genauso wie das Projekt ,Schönere Hinterhöfe‘ oder die ,Kunstresidenzen‘. Das heißt, wir werden weiterhin unsere Künstler in die Welt schicken und ausländische Künstler bei uns ausstellen lassen“, freut sich Anna Pasternak. Für Michal Bieniek, Koordinator für den Bereich „Visuelle Künste“, ist die weitere Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Dresden auch nach 2016 wichtig. Mit dieser Einrichtung besteht seit weit über einem Jahr ein reger Austausch. Dass es zwischen Breslau und Dresden weitergeht, bezeugt derzeit im Kunsthaus Dresden eine Ausstellung, die über Breslau erzählt.

Auch das Kulturhauptstadt-Organisationsbüro „Barbara“ in der ulica Swidnicka, also die Visitenkarte des Kulturjahres, bleibt erhalten und wird zum Informationspunkt für kulturelle Veranstaltungen.

