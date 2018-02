Versunken im Purismus House-Star Fritz Kalkbrenner würdigt auf dem neuen Album seinen Großvater, der Chef der Dresdner Kunsthochschule war.

Von Berlin aus in die weite Welt: Fritz Kalkbrenner verzichtet auf dem aktuellen Album „Drown“ erstmals auf den Einsatz seiner markanten Stimme. © PR

Der Mann hat schon die größten Hallen mit seinen chartstauglichen Beats erschüttert, jetzt versucht er es mal mit weniger poppigen Sounds. Fritz Kalkbrenner, 1981 im Osten Berlins geborener Weltstar des House, lässt sich auf seinem neuen Album „Drown“ ein bisschen treiben.

Das Ganze beginnt mit Wummern, sachtem Geklöppel. Die Kalimba-Motive klaren auf, als lösten sie sich von einem fernen Donner. Alles wallt so vor sich hin, nicht zuletzt auch deshalb, weil „Drown“ komplett ohne Fritz Kalkbrenners markante r Stimme auskommt.

Stattdessen benutzt der Musiker Klänge, die so auch schon vor 20 Jahren in House-DJ-Kreisen zum Einsatz kamen. Kalkbrenner selbst beschreibt es als Rückbesinnung, nicht zuletzt auf seine eigenen Anfänge. In „Ride“ wiegt ein Basslauf den Zuhörer hin und her, während sich unwirkliche Orgelsynthies aufblähen. Der Titelsong „Drown“ erinnert stark an den Dub der 90er-Jahre, ist zwar sehr fein justiert, büßt darum aber an Spannung ein. Kalkbrenner will zum Kern der Sache zurück, seine Bewegung dahin erzeugt aber kaum Reibung.

Bloß nichts Lustiges

Dennoch markiert „Drown“ eine Zäsur in Fritz Kalkbrenners Schaffen. Neben dem Verzicht auf Gesang ist es außerdem das erste Album, auf dessen Cover kein Bild des Interpreten selbst zu sehen ist. Diesmal ziert das Gemälde „Winterabend in M.“ von Kalkbrenners Großvater Fritz Eisel das Album.

Der hatte in den 50er-Jahren an der Dresdner Hochschule für bildende Künste studiert, war von 1975 bis 1979 sogar deren Rektor und hatte sich schließlich, vom offiziellen Kunstbetrieb der DDR genervt, in die Mecklenburger Einsamkeit zurückgezogen. Somit ist die Wahl dieses Motivs fürs Cover stimmig, strahlt das Bild doch Flüchtigkeit und Unbestimmtheit ebenso wie den Versuch der Strukturierung aus.

Trübe, leicht melancholisch geht es weiter mit „Lose“. Ein Treiben in schüttelnden Sphären, komponiert wie ein Aquarell. Kalkbrenner, der 2008 mit seinem vier Jahre älteren Bruder Paul den Soundtrack zum Kinofilm „Berlin Calling“ produzierte, mag es ausdrücklich, melancholische Musik zu machen: „House-Mucke ist immer noch nichts Lustiges. Das wissen die da draußen bloß nicht. Happy hat mir nie gelegen.“

Ein tatsächlich erschütternder Moment bleibt dennoch aus. Vielleicht ist das Methode – die Vergangenheit da hinten verschwimmt, sie macht uns keine Angst mehr. Die Klänge selbst sollen eine Geschichte weitertragen, den Klangraum fühlbar machen.

Fritz Kalkbrenner will weg vom endlosen Editieren der Samples, will, dass die Zuhörer die live aufgenommenen Tonspuren auch wie live erleben können. Beispielhaft dafür sind die Songs „Fall“ und „Burn“, bei denen man Kalkbrenner am Anfang des Kompositionsprozesses zu erahnen meint. Die Synthies wirken hier unverstellt, angenehm spontan.

Am Ende bleibt es den Fans überlassen, ob eine musikalische Rückwendung und ein Verzicht auf die eigene Stimme als prägendes und wahrscheinlich marktaffektierendes Mittel ausreicht, um beim Hören nicht nur so dahinzuwippen, sondern das Gefühl zu haben, von etwas Unerwartetem eingeholt worden zu sein.

Das Album, Fritz Kalkbrenner, Drown. Different Spring/Rough Trade

