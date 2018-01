Versiert und verehrt Sie setzte Chemnitz wieder auf die Kunst-Landkarte. Museumschefin Ingrid Mössinger präsentierte international beachtete Ausstellungen und holte Meisterwerke in die Provinz.

Die Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz, Ingrid Mössinger, steht im Museum in Chemnnitz vor dem Ölgemälde „Chemnitzer Fabriken“ (1926) von Ernst Ludwig Kirchner. © Hendrik Schmidt / dpa

Chemnitz. Pariser Chic, elegant und extravagant, sticht sie bei Empfängen und Vernissagen sofort heraus aus dem Publikum. Auf den ersten Blick wirkt sie unnahbar und streng, mit edlen Ballerinas und dem kinnlangen Bob samt Pony. Dabei ist Ingrid Mössinger, Grande Dame der deutschen Museumwelt, nur zurückhaltend. Sobald das Gespräch auf die Kunst kommt, sprudeln Informationen, Geschichten, Erinnerungen aus ihrem Mund.

Nicht ohne Stolz zeigt die im Frühjahr scheidende Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz auf ihren jüngsten und wichtigsten Coup. Mit dem weltweit ältesten Plastilinmodell des Bildhauers Jacques Lipchitz, einer monumentalen, an die Gemälde von Leger erinnernden Skulptur, ist es wie mit vielen anderen Neuzugängen und Präsentationen seit 1996, als die gebürtige Schwäbin in die sächsische Industriestadt mit fast vergessener kultureller Tradition kam: ohne Mössinger gäbe es sie dort nicht.

Die Stuttgarterin aber ist keine, die lautstark prahlt. Die mit Orden und Ehrungen hoch dekorierte und geschätzte Museumsfrau kann sich Bescheidenheit leisten: gleich zwei Mal wurde sie zum Ritter geschlagen - in Frankreich und in Dänemark-, und auch in Deutschland ist sie hochgeehrt.

Die Frau in rot-schwarz gemustertem Tweedkostüm à la Coco Chanel, mit passendem Tuch und Strassstein-besetztem Pouf-Täschchen ist eine beharrliche Verhandlungspartnerin, wenn sie etwas will. Mit Charme und Ehrgeiz holte sie in gut 20 Jahren unzählige Meisterwerke in die Provinz - als Schenkungen, Erwerbungen oder Dauerleihgaben. Dank ihr hängt etwa ein ganzer Raum voll Kirchner-Gemälde, der Bestand an Schmidt-Rottluff-Werken wuchs unter ihrer Regie auf über 450 Werke an. „Beide Künstler sind eng mit der Stadt verbunden gewesen.“

Mössinger zeigt stets, was sie für Chemnitz auf Dauer oder auf Zeit „erbeutet“: Für die Schau „Picasso et les femmes“ holt sie 2002 über 200 Frauenbildnisse des Meisters aus der ganzen Welt in das Gebäude am Theaterplatz oder darf die Aquarelle und Zeichnungen von Bob Dylan zeigen - als weltweit erstes Museum. Und sie entdeckte, dass auch Munch in Chemnitz war, wie Feininger. Werke der Künstler gewinnt sie für die von Bürgern begründete Sammlung - ebenso wie Grafik von Mattheuer, Gemälde von Neo Rauch oder Baselitz.

Auch bei den Ausstellungen hat die renommierte Museumsfrau stets ein glückliches Händchen, zuletzt sorgte sie mit Russischer Avantgarde für Aufsehen in der Kunstwelt. Mit einer Quilt-Schau oder Fotografien von Marilyn Monroe lockte sie ebenso kunstfernes Publikum. Die „Zeit“ taufte sie „Ingrid die Große“, Karl Otto Götz machte ein Kunstwerk aus ihrem Namen. Unermüdlich und rastlos arbeitete sie am Image des Museums.

Mit Vehemenz und Beharrlichkeit erkämpfte die kleine zarte Frau Platz für mehr Kunst in dem monumentalen Gebäude, mehrte mit Begeisterung den Bestand und schwärmt überall, wo sie ist, für ihre Wahlheimat. „Mit offenen Augen und Ohren durch das Leben laufen“, beschreibt sie ihr einfaches Rezept. Es ist schwer, ihrem unaufdringlichen Charme nicht zu erliegen.

Mit viel Erfahrung - Mössinger war zuvor Kuratorin im Frankfurter Kunstverein, Direktorin der Art Frankfurt und leitete den Kunstverein Ludwigsburg - und großer Passion und Leidenschaft für Kunst hat sie viel Geld bei Stiftungen und Spendern lockergemacht. Mangels Etat für Ankäufe blieb nichts anderes übrig. „Einfach ist es nicht, Künstler und Sammler zu überzeugen“, sagt sie. „Das A und O ist Vertrauen.“

Dabei setzt sie darauf, dass die Künstler mit ihrem Werk im Museum präsent sein und auch Sammler ihre Schätze ordentlich behandelt wissen wollen. So gab der Münchner Alfred Gunzenhauser seine bedeutende Sammlung nicht nach Leipzig oder Dresden, sondern ihrem Haus. Mössinger kann sich wie ein Kind darüber freuen, dass sie mit solchen Coups die Überheblichkeit anderer Städte gebannt hat. „Ich wollte Chemnitz auf die Karte der Kunstwelt zurückbringen.“

Zäh und zielstrebig, mit großem Interesse an Kunst und Qualität, Kompetenz und Intuition hat sie feinsinnig Künstler umgarnt, Sammler umworben und Mäzene gewonnen. „Es ist das Interesse an der Kunst des Künstlers, das einfach auch Sympathie schafft.“ Die renommierte Museumsfrau entspannt beim Schwimmen. „Da muss man nicht wie bei anderen Sportarten seinen Körper schleppen“, sagt sie trocken. Dabei hat sie keinen Ehrgeiz. „Ich bin nicht schnell, sondern so, dass es gerade gut tut.“

Auch sonst ist sie eher konservativ, die moderne Duz-Kultur findet sie respektlos, ihr Smartphone benutzt sie nur zum Telefonieren und Online-Shopping ist ihr ein Graus. „Das macht doch keinen Spaß.“ Ihr Äußeres überlässt die Schwäbin, die ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushält und ihr Alter nicht preisgibt, nicht dem Zufall. Kostüme, Kleider, ausgefallene Täschchen, extravagante Hüte und Schuhe kauft sie auch auf Reisen und am liebsten in Paris. Nur keine Hosen. „Ich hab so viele schöne Kleider, warum soll ich Jogginghosen anziehen?“ (dpa)

