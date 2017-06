Verrückte Liebe, vertauschte Bürsten Der fünfte „Tatort“ mit Rubin und Karow testet Toleranzgrenzen. Ergebnis: Ein schwules Paar hat es in Neukölln nicht leicht.

Da sitzt die Berliner Hauptkommissarin Nina Rubin (Meret Becker) an der französischen Atlantikküste, und auf einmal läuft ihr ein Typ vor die Nase, der eigentlich seit über einer „Tatort“-Stunde ihr Mordopfer ist. So ist es, wenn die Kripo zu einer Leiche gerufen wird, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist. Da führen ein falscher Ausweis und ein Haar aus der falschen Haarbürste selbst einen wie den unfehlbaren Robert Karow (Mark Waschke) auf die falsche Fährte.

Getragen wird der Film von Jens Harzer, der den Schwulen Armin Berlow spielt. Armin ist mit Enno Schopper verheiratet, einem Lehrer. Enno ist in den Augen aller in seinem Kleingarten verbrannt und deshalb zum Fall für das LKA-Berlin geworden.

Jens Harzer, der reichlich Bühnenerfahrung mitbringt, führt als Armin Berlow in schwierige Neuköllner Verhältnisse, wo ein schwules Paar trotz Mulikulti einen schweren Stand hat. Zurückhaltend, fast weinerlich, aber schonungslos beschreibt er die Konflikte außerhalb seiner kleinen, finanziell unabhängigen, bürgerlichen Welt. Stress entzündet sich an Enno, der auch in der Schule seine Homosexualität auslebt. „Fragen Sie doch mal die Kids im Kiez, was man hier mit Schwulen so macht“, sagt Berlow zu den Ermittlern, spricht vom Brandanschlag auf Ennos Auto. „Erst die Schwuchtel-Karre, dann die Schwuchtel.“ Beißende Gesellschaftskritik in Berlins alternativstem Stadtbezirk.

Eine verwirrende, aber keinesfalls lebensfremde Geschichte hat Christoph Darnstädt aufgeschrieben. Seit 2006 schreibt er „Tatort“-Drehbücher, auch für die „Tatorte“ mit Till Schweiger, die reichlich Action bieten. Nun, in „Amour fou“, verrückte Liebe, zeigt Dranstädt: Er kann deutliche Botschaften auch sehr still rüber bringen. Dass sein Buch besonders sensibel umgesetzt wurde, liegt vielleicht daran, dass neben Regisseurin Vanessa Jopp hinter der Kamera fast nur Frauen an der Entstehung beteiligt waren. Kamera, Szenenbild, Kostüm, Produktion, Redaktion – alles weiblich besetzt.

Bei so viel Frauenpower gerät es zur Nebensache, wer eigentlich im Kleingarten verbrannte: Durans Vater, der im Film nie auftaucht, obwohl Armin die Ermittler mit sanfter Stimme ins Flüchtlings-Milieu lenkt. Bis alles aus dem Ruder läuft, weil Liebe eben verrücktspielen kann. Klasse Geschichte mit einem klasse „Tatort“-Gast.

